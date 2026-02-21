Reklama

Edukacja oparta na dowodach, czyli „Przewodnik po strategiach edukacyjnych”

Instytut Badań Edukacyjnych udostępnił „Przewodnik po strategiach edukacyjnych”. Narzędzie to pozwala nauczycielom i dyrektorom oceniać skuteczność metod nauczania na podstawie rzetelnych dowodów naukowych, kosztów wdrożenia oraz wiarygodności danych.

Publikacja: 21.02.2026 15:19

Foto: FotoDax / Adobe Stock

Grzegorz Cygonik

Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA.

Nie każda dobra intencja daje dobre efekty. Nie każda popularna metoda naprawdę pomaga uczniom się uczyć. W świecie przeładowanym modami edukacyjnymi, szkoleniami „cud” i gotowymi receptami, coraz trudniej odróżnić to, co działa, od tego, co tylko dobrze brzmi. Na pewno pomocny będzie materiał przygotowany w IBE.

Prace domowe po nowemu? Propozycje zespołu ekspertów IBE
Szkoły podstawowe i średnie
Prace domowe po nowemu? Propozycje zespołu ekspertów IBE

„Przewodnik po strategiach edukacyjnych” to polska adaptacja międzynarodowego narzędzia Teaching and Learning Toolkit, stworzonego przez Education Endowment Foundation – organizację, która od lat pomaga szkołom przekładać wyniki badań naukowych na codzienną praktykę. W Wielkiej Brytanii korzysta z niego ponad 80 proc. szkół, a samo narzędzie funkcjonuje już w dziewięciu krajach na świecie.

Teraz – dzięki pracy Instytutu Badań Edukacyjnych – nauczyciele i dyrektorzy w Polsce dostają jego wersję dostosowaną do krajowych realiów. Bez prostych recept, za to z solidnym zapleczem badawczym.

Co naprawdę działa w szkole?

Sednem „Przewodnika” jest uporządkowany zestaw strategii nauczania i organizacji pracy szkoły, ocenionych na podstawie tysięcy badań z różnych krajów. Obok metod uznawanych za wysoce skuteczne znajdują się również takie, które – mimo popularności – przynoszą niewielkie efekty, a czasem wręcz mogą szkodzić.

Każda strategia została opisana z trzech perspektyw, kluczowych z punktu widzenia szkoły:

• skuteczność – jaki jest przeciętny wpływ danej strategii na postępy uczniów,

• koszt wdrożenia – nie tylko finansowy, ale też organizacyjny i czasowy,

• wiarygodność dowodów – czyli na ile solidne i jednoznaczne są wyniki badań, na których oparto ocenę.

To ważna zmiana perspektywy. Zamiast pytać „czy to się komuś udało?”, szkoła może zapytać: „jakie są średnie efekty, ile to naprawdę kosztuje i jak pewne są te wnioski?”.

IBE zaprasza do wysłuchania publicznego i zbierania opinii na temat nowych podstaw programowych
Prawo oświatowe
IBE zaprasza do wysłuchania publicznego i zbierania opinii na temat nowych podstaw programowych

Narzędzie do rozmowy, nie lista poleceń

Twórcy „Przewodnika” wyraźnie podkreślają: to nie jest katalog gotowych rozwiązań ani instrukcja obsługi szkoły. Narzędzie pokazuje uśrednione efekty strategii stosowanych w różnych systemach edukacyjnych i kontekstach społecznych. Dlatego kluczowe pozostają trzy elementy, których nie da się zastąpić żadnym rankingiem – rzetelna diagnoza punktu wyjścia, realistyczna ocena zasobów szkoły i profesjonalny osąd nauczycieli i dyrektorów.

„Przewodnik” nie odpowiada na pytanie: co dokładnie zrobić jutro na tej konkretnej lekcji. Pomaga jednak zadać lepsze pytania i świadomie wybrać te działania, które – według badań – mają największą szansę przynieść efekt w danych warunkach.

Do czego może się przydać w praktyce?

Z narzędzia można korzystać na wiele sposobów: podczas rady pedagogicznej, w zespołach przedmiotowych, przy planowaniu pracy z klasą, a także w dyskusjach o rozwoju zawodowym nauczycieli czy kierunkach pracy całej szkoły. Może stać się wspólnym językiem rozmowy o jakości nauczania – opartym nie na przekonaniach, lecz na dowodach.

Źródło: rp.pl

