Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA.

Nie każda dobra intencja daje dobre efekty. Nie każda popularna metoda naprawdę pomaga uczniom się uczyć. W świecie przeładowanym modami edukacyjnymi, szkoleniami „cud” i gotowymi receptami, coraz trudniej odróżnić to, co działa, od tego, co tylko dobrze brzmi. Na pewno pomocny będzie materiał przygotowany w IBE.

„Przewodnik po strategiach edukacyjnych” to polska adaptacja międzynarodowego narzędzia Teaching and Learning Toolkit, stworzonego przez Education Endowment Foundation – organizację, która od lat pomaga szkołom przekładać wyniki badań naukowych na codzienną praktykę. W Wielkiej Brytanii korzysta z niego ponad 80 proc. szkół, a samo narzędzie funkcjonuje już w dziewięciu krajach na świecie.

Teraz – dzięki pracy Instytutu Badań Edukacyjnych – nauczyciele i dyrektorzy w Polsce dostają jego wersję dostosowaną do krajowych realiów. Bez prostych recept, za to z solidnym zapleczem badawczym.