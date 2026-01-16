Reklama

Podcast „Szkoła na nowo”: Ile pracują nauczyciele i ile im za to płacimy?

Nauczyciel w Polsce pracuje co najmniej 40 godzin tygodniowo. Mając dużo godzin ponadwymiarowych, część z nich wpadła w drugi próg podatkowy.

Publikacja: 16.01.2026 08:00

Joanna Ćwiek-Świdecka

Polski obecnie nie stać na taką zmianę systemu wynagradzania nauczycieli, jaką w swoim projekcie (od miesięcy jest już w Sejmie) zaproponował Związek Nauczycielstwa Polskiego – mówi w podcaście „Szkoła na nowo” Dorota Łoboda, posłanka Koalicji Obywatelskiej i rzeczniczka klubu tego ugrupowania. Związkowcy domagają się, by ich uposażenie było powiązane ze średnią krajową i gdy ta będzie rosła, ich pensje miałyby iść w górę.  – To rozwiązanie w pierwszym okresie po wdrożeniu kosztowałoby budżet państwa 30 mld zł – tłumaczyła Łoboda.

Reklama
Reklama

Posłanka zapewniała jednak, że rozwiązania dotyczące połączenia płac nauczycieli z jakimś czynnikiem zewnętrznym zostaną wypracowane do końca tej kadencji. – Powstanie mapa drogowa – zapewnia Łoboda.

Czytaj więcej

W stołecznych przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych pracuje ponad 30 tys. nauczycieli ora
Edukacja i wychowanie
Sejm uchwalił ważną nowelizację Prawa oświatowego

Obecnie zasadnicza pensja nauczycieli waha się między 5,2 tys. zł a 6,4 tys. zł brutto. Do tego dochodzą dodatki, np. stażowy czy za wychowawstwo, a także wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe. Finalnie, jak pokazują dane MEN, więcej niż co trzeci nauczyciel wpadł w 2024 r. w drugi próg podatkowy. To jednak skutek pracy w wymiarze wyższym niż etat. – Chcemy żeby nauczyciele zarabiali godnie i nie musieli brać tych wszystkich dodatkowych etatów, godzin ponadwymiarowych, żeby to była możliwość, a nie konieczność związana z tym, by osiągnąć  wynagrodzenie, które nauczyciela nie satysfakcjonuje – mówiła Łoboda.

Czytaj więcej

Polka wśród finalistów „nauczycielskiego Nobla”. Kim jest Ewa Drobek?
Nauczyciele
Polka wśród finalistów „nauczycielskiego Nobla”. Kim jest Ewa Drobek?
Reklama
Reklama

Najwięcej pracują poloniści i matematycy

Choć pensum nauczyciela tablicowego to 18 godzin, nauczyciel przeznacza na pracę w tygodniu znacznie więcej czasu Jesienią wydawnictwo Nowa Era opublikowało raport „Szkoła podstawowa okiem nauczycieli” – opracowanie oparte na głosach aż 10 396 nauczycieli szkół z całej Polski, pytając m.in. o czas pracy. – Nasze badanie wykazało, że nauczyciele pracują średnio około 40 godzin w tygodniu – mówiła w podcaście Magdalena Lisewska z „Nowej Ery”. – Im wyższy etap nauczania, tym większe zaangażowanie czasowe nauczyciela. To zaangażowanie jest też zróżnicowane w obszarze przedmiotowym. My widzimy w badaniach, że najwięcej pracują nauczyciele języka polskiego, matematyki, języka angielskiego i historii. Poloniści pracują średnio nawet 45 godzin w tygodniu. Średnia może nie wygląda tak źle, ale my wiemy, że przynajmniej 50 proc. nauczycieli w Polsce pracuje ponad te przepisowe 40 godzin, które ma wpisane w karcie nauczyciela – mówiła Lisewska.

Czytaj więcej

Jak będzie wyglądała szkoła po 2026 roku? Wicedyrektor IBE wyjaśnia
Edukacja
Jak będzie wyglądała szkoła po 2026 roku? Wicedyrektor IBE wyjaśnia

Czym zajmują się w tym czasie, wyjaśniała Judyta Rudnicka, nauczycielka ze szkoły podstawowej nr 103 w Warszawie. – Warunki szkolne nie pozwalają na to, żeby większość obowiązków dodatkowych wykonywać w szkole. Jest głośno, jest tłoczno, nie mamy swojego miejsca do pracy, więc przychodzę do domu i po obiedzie znów siadam do pracy – opowiada o swoim dniu nauczycielka, mówiąc, że w takim przeciętnym tygodniu, gdy nie ma zebrań z rodzicami czy rad pedagogicznych, pracuje 38-42 godziny. Jak wyjaśnia, poza lekcjami i zebraniami, to, np. stała korespondencja z rodzicami, usprawiedliwianie nieobecności, sprawdzanie pracy i pisanie dla uczniów informacji zwrotnej czy przygotowywanie się do lekcji następnego dnia.   

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Rząd Edukacja Nauczyciele Podcast Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) szkoła
Polka wśród finalistów „nauczycielskiego Nobla”. Kim jest Ewa Drobek?
Nauczyciele
Polka wśród finalistów „nauczycielskiego Nobla”. Kim jest Ewa Drobek?
Nadgodziny do wypłaty także wtedy, gdy lekcje nie doszły do skutku
Nauczyciele
Nadgodziny do wypłaty także wtedy, gdy lekcje nie doszły do skutku
Czytanie jako tarcza przed manipulacją. Rusza ogólnopolski kurs dla nauczycieli
Nauczyciele
Czytanie jako tarcza przed manipulacją. Rusza ogólnopolski kurs dla nauczycieli
Nowy rozdział w ocenianiu nauczycieli. Prostsze zasady, większa przejrzystość
Nauczyciele
Nowy rozdział w ocenianiu nauczycieli. Prostsze zasady, większa przejrzystość
Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło uruchomienie czwartej edycji programu „Laptop dla nauczycie
Nauczyciele
Kolejna szansa na laptop dla nauczyciela. Rusza IV edycja programu
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama