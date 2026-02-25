Rosnące wymagania studentów, spadająca liczba kandydatów i presja rynku pracy zmuszają uczelnie do redefinicji modelu kształcenia. Dziś uczelnie muszą precyzyjnie określać swoją tożsamość i priorytety rozwojowe. Kluczowe staje się też partnerstwo z rynkiem pracy i otoczeniem lokalnym, które pozwala szybciej reagować na potrzeby studentów i gospodarki. Eksperci wskazują także na zmieniające się potrzeby młodego pokolenia. Dla nich coraz częściej dyplom przestaje być celem samym w sobie – większe znaczenie mają kompetencje praktyczne, elastyczność i doświadczenie zawodowe.
W dodatku „Rektorzy o swoich uczelniach”, który ukaże się 27 lutego w „Rzeczpospolitej”, przyglądamy się, jak zarządzający uczelniami odpowiadają na te wyzwania. Liderzy akademiccy wskazują jakie, ich zdaniem, strategie budują uczelnie silne i nowoczesne, które mają mocną pozycję w regionie i zapewniają rozwój.
Przepisy czekającej na prezydencki podpis nowelizacji ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa zostały skr...
Lifelong learning przestaje być hasłem motywacyjnym, a coraz częściej staje się warunkiem utrzymania się na rynk...
W świecie, w którym wiedza szybko traci na aktualności, a kompetencje muszą być nie tylko aktualizowane, ale i w...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas