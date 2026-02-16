– Jestem przekonana, że reforma wypali – mówi o „Kompasie Jutra”. Jak podkreśla, zmiany mają łączyć teorię z praktyką i odpowiadać na realne potrzeby uczniów oraz rodziców. – To jest zmiana po pierwsze polskiej szkole bardzo potrzebna, po drugie zmiana ewolucycyjna – zaznacza. Jej zdaniem weto prezydenta miało wyłącznie wymiar polityczny.
Zreformowana szkoła ma mocniej stawiać na praktykę i łączenie przedmiotów. – Przede wszystkim nacisk na połączenie dobrej jakości wiedzy teoretycznej z przełożeniem tego na praktykę – wyjaśnia Nowacka. Przykładem jest moduł ekonomiczno-finansowy, który ma uczyć m.in. podatków i kredytów bez dokładania kolejnego przedmiotu. – Dzieci często zastanawiają się po co się w ogóle czegoś uczą – zauważa ministra.
Dużym tematem rozmowy są zarobki nauczycieli. – Nauczyciele muszą zarabiać dobrze – podkreśla Nowacka i zapowiada powiązanie wynagrodzeń ze wskaźnikami gospodarczymi. – Jak nie będziemy mieli dobrze opłaconych nauczycieli, to nie będziemy mieli wyedukowanego społeczeństwa – argumentuje. MEN pracuje też nad uregulowaniem godzin nadliczbowych i zasad wynagradzania pedagogów będących na wycieczkach.
W rozmowie pojawia się również wątek małych szkół i zmian demograficznych. Ministra przekonuje, że celem jest utrzymanie placówek blisko domu, ale w nowej formule. – Nie da się zrobić dobrej, małej szkoły od 1-8 – mówi o placówkach z minimalną liczbą uczniów. Proponowane rozwiązanie to klasy 1-3 i przedszkole na miejscu oraz dowóz starszych dzieci do większych, lepiej wyposażonych szkół.
Kontrowersje budzi edukacja zdrowotna. – Uważam, że to przedmiot dobry i potrzebny – mówi ministra. – Żałuję, bo powinien był wejść jako obowiązkowy. Decyzja w sprawie jego obligatoryjności ma zapaść wkrótce. Nowacka nie wyklucza rozwiązań kompromisowych.
Gorącym tematem pozostają też prace domowe. – Czas pokazał, że praca domowa w takim znaczeniu, w jakim była, nie ma już dzisiaj właściwie żadnej wagi – ocenia minister. Zamiast tego szkoły częściej sięgają po kartkówki. – Powtarzanie jest elementem utrwalania – przekonuje, odpowiadając na zarzuty o nadmierny stres uczniów.
Barbara Nowacka odnosi się także do sytuacji w Instytucie Badań Edukacyjnych oraz do roli kuratoriów. Zapewnia, że nadzór ma wspierać, a nie „szukać haków”. Reforma „Kompas Jutra” – mimo politycznych sporów – ma według niej doprowadzić do jednej rzeczy: – Dla mnie są dwie rzeczy bardzo ważne: wysoka jakość polskiej szkoły i zadowoleni nauczyciele.
