Dziesiątki szkół mogą zniknąć z mapy Polski. Wkrótce zapadną ostateczne decyzje

Wiele szkół i przedszkoli w Polsce czeka likwidacja. Przyczyną jest coraz mniejsza liczba uczniów. Jak informuje portal rmf24.pl, samorządy mają zdecydować o losie placówek do końca lutego. Rodzice walczą o ich utrzymanie. Zamykaniu szkół sprzeciwia się także ZNP.

Publikacja: 25.02.2026 11:28

Wiele szkół i przedszkoli w Polsce czeka likwidacja / zdjęcie ilustracyjne

Wiele szkół i przedszkoli w Polsce czeka likwidacja / zdjęcie ilustracyjne

Foto: Adobe Stock

Anna Rogalska

Perspektywa likwidacji kolejnych szkół w Polsce jest odzwierciedleniem trwającego od lat kryzysu demograficznego. Samorządom nie opłaca się utrzymywać placówek, do których uczęszcza garstka dzieci. Plany zamknięcia szkół budzą jednak duży sprzeciw rodziców i nauczycieli.

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie regiony Polski są najbardziej dotknięte problemem likwidacji szkół?
  • W jaki sposób Związek Nauczycielstwa Polskiego ocenia obecną sytuację?
  • Jakie działania podejmują rodzice w obronie lokalnych szkół?
  • Jakie zmiany w systemie finansowania oświaty proponują samorządowcy?

Coraz więcej szkół do zamknięcia. Tak wygląda sytuacja w regionach

Likwidacja może czekać dziesiątki szkół w całej Polsce. Sytuację w poszczególnych regionach sprawdzili dziennikarze RMF FM. Jak wynika z ich informacji, do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wpłynęło 11 uchwał w sprawie likwidacji placówek oświatowych i 32 w sprawie ich przekształcenia. Dotyczy to m.in. gmin Przasnysz, Andrzejewo, Jabłonna Lacka, Jastrzębia, Garbatka-Letnisko, Stara Błotnica, Chlewiska i Przysucha. W samej Warszawie sprawa dotyczy CXLVII Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.

Sytuacja wygląda źle również na Dolnym Śląsku. Do tamtejszego kuratora oświaty wpłynęły 23 wnioski związane z likwidacją szkół. Na liście zagrożonych placówek jest m.in. Szkoła Podstawowa im. Władysława Reymonta w Kłodzku. Po jej likwidacji uczniowie mieliby zostać rozdzieleni do trzech innych placówek – w Jaszkowej Dolnej, Szalejowie Górnym i Wojborzu.

– Biorąc pod uwagę niż demograficzny, który zbliża się do szkół, nie stać nas na jej utrzymanie – powiedział wójt gminy Zbigniew Tur w rozmowie z RMF FM.

Podobne wnioski płyną również z województwa lubelskiego. Władze Lublina mówią o poważnym kryzysie demograficznym.

– Nasz system jest przygotowany do rocznika liczącego 3,5 tysiąca dzieciaków, a w ubiegłym roku urodziło się w Lublinie 1,6 tys. dzieciaków. W tym roku w Lublinie około 30 przedszkolanek straci pracę – mówi RMF FM zastępca prezydenta Lublina Mariusz Banach.

W Wielkopolsce w ubiegłym roku podjęto 25 uchwał o likwidacji szkół. Na Pomorzu do kuratora oświaty wpłynęło 7 wniosków o opinię w sprawie zamknięcia placówek planowanych w 2026 r. Oprócz spadku liczby dzieci jednym z głównych powodów jest również stan budynków i perspektywa kosztownych remontów.

Sprzeciw ZNP. "Szkoła to jest centrum życia lokalnego"

Sytuacji przygląda się Związek Nauczycielstwa Polskiego i potwierdza niepokojące informacje.

Związek Nauczycielstwa Polskiego obserwuje trend zamykania szkół. Jest coraz więcej placówek, które miałyby zostać zlikwidowane – powiedziała RMF FM Magdalena Kaszulanis, rzeczniczka ZNP.

ZNP zwraca uwagę, że samorządy powinny myśleć nie tylko w kategoriach kosztów, jakie generują placówki. Priorytetem powinno być zapewnienie wszystkim uczniom prawa do edukacji w sprzyjających warunkach. A takie warunki dają małe szkoły w lokalnym środowisku.

Szkoła to jest centrum życia lokalnego i jej zamknięcie to degradacja miejscowości. Zamknięcie placówki to też zwolnienia nauczycieli, na co się nie zgadzamy – dodaje rzeczniczka ZNP.

Protesty rodziców. Padają ważne argumenty

Likwidacji lokalnych szkół sprzeciwiają się rodzice. Piszą petycje w obronie placówek i organizują protesty. W Kłodzku mieszkańcy rozpoczęli procedurę referendalną w sprawie odwołania wójta i rady gminy, po tym jak podjęto uchwałę o zamknięciu szkoły, do której uczęszczają również dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności i objęte pomocą pedagogiczno-psychologiczną.

– Dla wielu z nich zmiana byłaby rewolucją nie do udźwignięcia – powiedziała RMF FM mama uczennicy w spektrum autyzmu.

Pod petycją dotyczącą ocalenia szkoły podstawowej w Pile podpisało się ponad 2 tys. osób. Postępowanie w sprawie toczy się przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym.

W połowie lutego odbył się protest rodziców w Trzciance w województwie wielkopolskim przeciwko wygaszeniu dwóch wiejskich szkół.

– Szkoła z 80-letnim stażem jest centrum życia społecznego na naszej małej wsi. Urzędnicy zasłaniają się demografią i ekonomią. Naszym zdaniem liczba uczniów od lat jest na podobnym poziomie, a oszczędności będą znikome. Przestaje liczyć się dziecko, ważniejsze są tabelki i porównania. Walczymy – cytuje wypowiedź rodziców RMF FM.

Samorządowcy apelują o zmiany

Samorządowcy tłumaczą, że często są w sytuacji bez wyjścia, a sytuacja wymaga zmian systemowych. 

– Nie chcemy zamykać szkół, ale jesteśmy zmuszeni do poczynienia takich, a nie innych kroków, które będą zabezpieczały wykonywanie zadań na terenie gminy. Lawinowy wzrost kosztów w związku z oświatą. W naszej gminie dobijamy już do blisko 30 milionów złotych tegorocznego budżetu, co daje prawie 49 proc. ogólnych wydatków bieżących gminy – mówi wójt gminy Nowe Miasto nad Wartą Wiesław Schreiber.

Wójt gminy wystąpił w związku z tym z apelem do parlamentarzystów o zmiany w finansowaniu oświaty przez samorządy. Proponuje, by były one oparte na kosztach utrzymania oddziału. Sugeruje również ustalenie konkretnego progu wskazującego konieczność likwidacji szkoły.

– Należałoby ustalić standardy oświaty dotyczące finansowania. Finansujemy szkołę do takiego, a nie innego poziomu, jeśli chodzi o liczbę dzieci. Jeśli w szkole jest niewystarczająca liczba uczniów, to wówczas jest decyzja wynikająca z mocy prawa, że taka szkoła powinna podlegać likwidacji – mówi Wiesław Schreiber cytowany przez RMF FM

Źródło: rp.pl

