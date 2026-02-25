Przede wszystkim – funkcjonalna, dzięki intuicyjnej nawigacji i przemyślanej strukturze informacji. Taka, by studenci na każdym poziomie edukacji – licencjackim, magisterskim, inżynierskim oraz podyplomowym mogli skupić się na najważniejszym elemencie kształcenia wyższego – zdobywaniu wiedzy i nowych umiejętności.
Właśnie taka jest platforma dydaktyczna wykorzystywana na portalu studia-online.pl. To narzędzie, które ponad wszystko stawia wysoką jakość kształcenia i komfort studiowania.
Podstawą efektywnej nauki jest łatwy dostęp do źródeł. Po zalogowaniu do systemu student otrzymuje komplet materiałów wymaganych w toku studiów, co eliminuje konieczność poszukiwania dodatkowych treści czy ponoszenia kosztów zakupu podręczników.
Co istotne, treści te opracowywane są przez ekspertów – wykładowców i praktyków – i przyjmują różnorodną formę: od nagrań wideo, przez pliki audio, aż po materiały PDF. To sprawia, że proces przyswajania wiedzy jest ciekawszy i dostosowany do różnych stylów uczenia się. System zapisuje postępy studenta, dzięki czemu może on w każdej chwili wrócić do omawianego zakresu zagadnień.
Licznik aktywności dostępny na platformie nalicza postęp wyłącznie w momencie, gdy student faktycznie zapoznaje się z materiałem. W momencie przełączenia na inną kartę przeglądarki czy podjęcia aktywności niezwiązanej z nauką licznik zostaje automatycznie wstrzymany.
System wykorzystuje czytelne oznaczenia wizualne:
Czas zaczyna być naliczany ponownie dopiero po powrocie do materiału dydaktycznego.
Komfort użytkowania platformy wynika również z jej czytelności. Przy każdym przedmiocie znajdują się paski postępu, które procentowo obrazują stopień realizacji materiału. Dodatkowo system wykorzystuje intuicyjne ikony: granatowe oznaczają treści w trakcie realizacji, a zielone z symbolem „checkbox” stanowią dowód na pełne zapoznanie się z tematem. Brak ikony jest równoznaczny, z tym że materiał nie został jeszcze rozpoczęty.
System platformy studia-online.pl został zaprojektowany tak, aby naturalnie prowadzić studenta od początku procesu kształcenia do finału, jakim jest sesja egzaminacyjna. Możliwość przystąpienia do testu zaliczeniowego aktywuje się dopiero po uzyskaniu statusu pełnej realizacji wszystkich materiałów.
Taki mechanizm ma konkretny cel: zapewnia odpowiednie przygotowanie merytoryczne. Student nie pomija kluczowych zagadnień, dzięki czemu pod koniec semestru – w terminie zerowym, sesji właściwej lub poprawkowej – przystępuje do niej z kompletną wiedzą.
Wykorzystanie platformy e-learningowej w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego to odpowiedź na potrzeby dzisiejszego pokolenia studentów i słuchaczy, które ceni sobie dostęp do wiedzy tu i teraz. Platforma porządkuje proces nauki, motywuje do regularnej pracy i zapewnia przejrzystość na każdym etapie – od pierwszego logowania aż do przystąpienia do zaliczenia.
Nowoczesna edukacja zaczyna się w WSKZ – wejdź na studia-online.pl i zapoznaj się z ofertą kształcenia.
