Wyniki badań naukowych coraz rzadziej kończą życie w czasopismach i raportach grantowych, a coraz częściej trafiają do fabryk, szpitali, gospodarstw rolnych i infrastruktury krytycznej. Od pomysłu do wdrożenia prowadzi dziś nie improwizacja, lecz system: patenty, brokerzy technologii, centra transferu, spółki spin-off i państwowe instrumenty finansowe.
Konkursy organizowane przez NCN, NCBR, FNP, ministerstwa, z funduszy europejskich i środowiskowych. Polskie uczelnie swoje badania naukowe finansują głównie z grantów publicznych, ale bywa, że pozyskują też środki ze źródeł komercyjnych. Skala finansowania polskiej nauki jest ogromna. W latach 2011–2024 tylko Narodowe Centrum Nauki przyznało ponad 30 tys. grantów o łącznej wartości 16,7 mld zł. W samym budżecie na 2025 rok dotacja dla NCN wyniosła ok. 1,7 mld zł – choć środowisko naukowe apelowało o znaczące zwiększenie tej kwoty.
