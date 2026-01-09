Aktualizacja: 11.01.2026 02:25 Publikacja: 09.01.2026 14:36
„Dzięki ponad 25-letniemu doświadczeniu w nauczaniu odmieniła życie tysięcy uczniów dzięki nowatorskiemu nauczaniu języków, kreatywnym projektom artystycznym i nieustępliwemu zaangażowaniu”. Kim jest Ewa Drobek, warszawska nauczycielka języków angielskiego i niemieckiego, która znalazła się wśród pół setki finalistów międzynarodowej nagrody Global Teacher Prize, nazywanej „nauczycielskim Noblem”?
Na co dzień pracuje w XV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Narcyzy Żmichowskiej w Warszawie, gdzie uczy języków angielskiego i niemieckiego. Pełni rolę wychowawczyni, a także mentorki i inicjatorki wielu projektów edukacyjnych – to między innymi za ich realizację, jak czytamy na stronie Global Teacher Prize, zdobyła w sumie piętnaście różnych nagród edukacyjnych.
Wśród nich znalazły się: Nagroda UNESCO z 2017 r. przyznana za projekt edukacyjny „Żmichowska Śpiewa”; nagroda English Teacher of the Year (w 2016 r. jako finalistka, w 2018 – jako laureatka 1. miejsca) przyznawana przez British Alumni Society oraz Oxford University Press; nagroda Nauczyciel Roku (w 2016 r. jako finalistka, w 2019 – wyróżniona); nagroda Dedicated Teachers Award (jako jedyna Polka w gronie trzydziestu finalistów z całego świata); nagroda Global Teacher Award (jako jedna z dwójki Polaków, którzy znaleźli się w grupie finalistów). W ostatnich latach wyróżniona została zaś m.in. w ramach Akademii Kobiet Skutecznych (laureatka, 2021 r.) oraz Nagrody im. Ireny Sendlerowej (nominacja, 2022 r.).
„Jej filozofia nauczania – zakorzeniona w spuściźnie Janusza Korczaka – traktuje naukę języka jako sposób na budowanie empatii. Jej metody, oparte na tekstach, debatach, muzyce, filmach i narzędziach cyfrowych, zostały wdrożone w 145 szkołach średnich w całej Polsce” – czytamy w uzasadnieniu nominacji, opublikowanym na stronie Global Teacher Prize.
„Mam absolutnie najwspanialszych uczniów na świecie. To oni nominowali mnie do najbardziej prestiżowej nagrody dla nauczycieli zwanej »Nauczycielskim Noblem« . Dlaczego? Ponieważ nagroda w tym konkursie, tak samo jak przy Noblu, to milion dolarów. Nie są to pieniądze, które zwycięzca przeznaczy na dożywotnie wakacje w Cancun. Raczej inwestycja w rozwój i edukację wygranego/wygranej osoby oraz w programy edukacyjne, które uważa za wartościowe i ważne w swoim kraju oraz za granicą” – napisała Ewa Drobek na swoim koncie w serwisie Facebook w reakcji na nominację.
Konkurs Global Teacher Prize organizowany jest przez Fundację Varkey, honorującą nowatorskość i inspirujący charakter pracy nauczyciela z uczniami. Tegoroczna nagroda, tak jak miało to miejsce w poprzednich edycjach, wyniesie milion dolarów. Zwycięzca otrzyma ją podczas gali w Dubaju.
„Zawód nauczyciela powinien być najważniejszym zawodem na świecie i należy mu się należny szacunek” – przyznał w rozmowie z BBC Sean Coughlan, szef Fundacji.
Nagroda przyznawana jest corocznie i wynosi milion dolarów. Do rozstrzygnięcia tegorocznej edycji i wyłonienia zwycięzcy dojdzie w lutym 2026 r.
