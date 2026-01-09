„Dzięki ponad 25-letniemu doświadczeniu w nauczaniu odmieniła życie tysięcy uczniów dzięki nowatorskiemu nauczaniu języków, kreatywnym projektom artystycznym i nieustępliwemu zaangażowaniu”. Kim jest Ewa Drobek, warszawska nauczycielka języków angielskiego i niemieckiego, która znalazła się wśród pół setki finalistów międzynarodowej nagrody Global Teacher Prize, nazywanej „nauczycielskim Noblem”?

Ewa Drobek. Polska nauczycielka z szansą na milion dolarów za osiągnięcia w edukacji

Na co dzień pracuje w XV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Narcyzy Żmichowskiej w Warszawie, gdzie uczy języków angielskiego i niemieckiego. Pełni rolę wychowawczyni, a także mentorki i inicjatorki wielu projektów edukacyjnych – to między innymi za ich realizację, jak czytamy na stronie Global Teacher Prize, zdobyła w sumie piętnaście różnych nagród edukacyjnych.

Wśród nich znalazły się: Nagroda UNESCO z 2017 r. przyznana za projekt edukacyjny „Żmichowska Śpiewa”; nagroda English Teacher of the Year (w 2016 r. jako finalistka, w 2018 – jako laureatka 1. miejsca) przyznawana przez British Alumni Society oraz Oxford University Press; nagroda Nauczyciel Roku (w 2016 r. jako finalistka, w 2019 – wyróżniona); nagroda Dedicated Teachers Award (jako jedyna Polka w gronie trzydziestu finalistów z całego świata); nagroda Global Teacher Award (jako jedna z dwójki Polaków, którzy znaleźli się w grupie finalistów). W ostatnich latach wyróżniona została zaś m.in. w ramach Akademii Kobiet Skutecznych (laureatka, 2021 r.) oraz Nagrody im. Ireny Sendlerowej (nominacja, 2022 r.).

„Jej filozofia nauczania – zakorzeniona w spuściźnie Janusza Korczaka – traktuje naukę języka jako sposób na budowanie empatii. Jej metody, oparte na tekstach, debatach, muzyce, filmach i narzędziach cyfrowych, zostały wdrożone w 145 szkołach średnich w całej Polsce” – czytamy w uzasadnieniu nominacji, opublikowanym na stronie Global Teacher Prize.