Instytut Badań Edukacyjnych poprzez cykl webinarów, zbierania opinii i wysłuchania publicznego chce zapewnić szeroki udział obywatelski w kształtowaniu przyszłych podstaw programowych.

Zbieranie opinii – cykl „#OdPodstaw” i formularze

Od końca lipca IBE prowadzi cykl spotkań online pod hasłem #OdPodstaw, w ramach którego autorzy projektów zapoznają uczestników z motywacjami zmian, kluczowymi kierunkami reformy oraz efektami uczenia się w nowych dokumentach programowych. Spotkania były interaktywne – uczestnicy mogli zadawać pytania bezpośrednio twórcom. Nagrania z webinarów dostępne są na oficjalnym kanale IBE na YouTube, a materiały podsumowujące – w zakładce „Podstawy Programowe” na stronie instytutu.

Po zapoznaniu się z nimi, nauczyciele oraz inne zainteresowane osoby mogą przesyłać swoje uwagi – do 7 września w sprawie podstaw prezentowanych w lipcu i sierpniu, oraz do 14 września dla tych z wrześniowych prezentacji. Wszystkie opinie zostaną zbiorczo opracowane i przekazane MEN w formie raportu.