Reklama

IBE zaprasza do wysłuchania publicznego i zbierania opinii na temat nowych podstaw programowych

Uczestnicy będą wypowiadać się na tematy takie, jak m.in.: edukacja dla bezpieczeństwa, edukacja obywatelska, wczesnoszkolna, etyka, historia, informatyka, języki (polski, obce, mniejszości), matematyka, muzyka, plastyka, zajęcia praktyczno-techniczne, edukacja przedszkolna oraz dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.

Publikacja: 08.09.2025 10:24

IBE zaprasza do wysłuchania publicznego i zbierania opinii na temat nowych podstaw programowych

Foto: Adobe Stock

Grzegorz Cygonik

Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA

Instytut Badań Edukacyjnych poprzez cykl webinarów, zbierania opinii i wysłuchania publicznego chce zapewnić szeroki udział obywatelski w kształtowaniu przyszłych podstaw programowych.

Czytaj więcej

Reforma edukacji ruszy w 2026 roku. Przyroda dla młodszych klas i nowa matura
Edukacja i wychowanie
Reforma edukacji ruszy w 2026 roku. Przyroda dla młodszych klas i nowa matura

Zbieranie opinii – cykl „#OdPodstaw” i formularze

Od końca lipca IBE prowadzi cykl spotkań online pod hasłem #OdPodstaw, w ramach którego autorzy projektów zapoznają uczestników z motywacjami zmian, kluczowymi kierunkami reformy oraz efektami uczenia się w nowych dokumentach programowych. Spotkania były interaktywne – uczestnicy mogli zadawać pytania bezpośrednio twórcom. Nagrania z webinarów dostępne są na oficjalnym kanale IBE na YouTube, a materiały podsumowujące – w zakładce „Podstawy Programowe” na stronie instytutu.

Po zapoznaniu się z nimi, nauczyciele oraz inne zainteresowane osoby mogą przesyłać swoje uwagi – do 7 września w sprawie podstaw prezentowanych w lipcu i sierpniu, oraz do 14 września dla tych z wrześniowych prezentacji. Wszystkie opinie zostaną zbiorczo opracowane i przekazane MEN w formie raportu.

Reklama
Reklama

Wysłuchanie publiczne ws. zmian w podstawie programowej. Dwa dni konsultacji

Kolejnym etapem jest wysłuchanie publiczne, które odbędzie się online w dniach 18–19 września 2025 r., a zapisy trwają do 12 września.

Edukacja obywatelska i nie tylko. Harmonogram konsultacji podstaw programowych – część I

• 18 września: godz. 13:00–18:00

• 19 września: godz. 9:00–18:00

Czytaj więcej

Rewolucja w lekturach. Od 2026 roku mniej obowiązkowych książek w szkołach
Szkoły podstawowe i średnie
Rewolucja w lekturach. Od 2026 roku mniej obowiązkowych książek w szkołach

Uczestnicy będą wypowiadać się (maksymalnie 3 minuty) na tematy takie, jak m.in.: edukacja dla bezpieczeństwa, edukacja obywatelska, wczesnoszkolna, etyka, historia, informatyka, języki (polski, obce, mniejszości), matematyka, muzyka, plastyka, zajęcia praktyczno-techniczne, edukacja przedszkolna oraz dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.

Część II: przyroda i nauki ścisłe

Druga część – dotycząca przyrody, biologii, chemii, fizyki i geografii – zostanie zorganizowana w późniejszym terminie, o czym IBE poinformuje w późniejszym czasie.

Reklama
Reklama

Zasady uczestnictwa i organizacja konsultacji podstaw programowych

  • Wypowiedzi są zarezerwowane dla osób, które się zarejestrują (formularz do 12 września).
  • Uczestnik może zgłosić wypowiedź w więcej niż jednym temacie, ale każdy temat wymaga osobnego zgłoszenia.
  • Obowiązkowe: włączenie kamery z widoczną twarzą; nie przewidziano anonimowych udziałów.
  • W razie nadmiaru zgłoszeń zostanie przeprowadzone losowanie – osobno dla każdego przedmiotu.
  • Organizator może zaprosić do udziału osoby lub instytucje (do 20% wszystkich mówców).
  • Całość będzie nagrywana i udostępniona – zapisy otrzymają potwierdzenie do 17 września, a nagrania – wraz z listą mówców – zostaną opublikowane na stronie IBE i kanale YouTube.
  • Raport podsumowujący wysłuchanie zostanie opublikowany do 10 października 2025 r..

Co dalej z konsultacjami podstaw programowych? Przekazanie projektów i wejście w życie

Finalne wersje projektów 22 podstaw programowych zostaną udostępnione we wrześniu, a następnie przekazane do Ministerstwa Edukacji Narodowej wraz z raportem uwzględniającym opinie publiczne. Zgodnie z harmonogramem, nowe podstawy będą obowiązywać w przedszkolu oraz w klasach 1 i 4 szkoły podstawowej już od września 2026 roku.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Rząd Edukacja Ministerstwo Edukacji Narodowej

Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA

Instytut Badań Edukacyjnych poprzez cykl webinarów, zbierania opinii i wysłuchania publicznego chce zapewnić szeroki udział obywatelski w kształtowaniu przyszłych podstaw programowych.

Pozostało jeszcze 93% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
W stolicy realizowanych jest wiele projektów wyrównawczych, które mają na celu niwelowanie barier ed
Prawo oświatowe
#OdPodstaw: dialog o przyszłości edukacji
Czy uczniowie zyskają Rzecznika? Kolejna duża nowelizacja Prawa oświatowego
Prawo oświatowe
Czy uczniowie zyskają Rzecznika? Kolejna duża nowelizacja Prawa oświatowego
Olbrzymia zmiana w polskiej szkole. Nowelizacja ustaw oświatowych w konsultacji
Prawo oświatowe
Olbrzymia zmiana w polskiej szkole. Nowelizacja ustaw oświatowych w konsultacji
Kierunki polityki edukacyjnej na rok szkolny 2025/2026 – zapowiedzi Ministerstwa Edukacji
Prawo oświatowe
Kierunki polityki edukacyjnej na rok szkolny 2025/2026 – zapowiedzi Ministerstwa Edukacji
Jarosław Pytlak
Prawo oświatowe
Jarosław Pytlak: Dlaczego brakuje mi entuzjazmu, widząc reformę edukacji?
Reklama
Reklama
e-Wydanie