Aktualizacja: 08.09.2025 13:13 Publikacja: 08.09.2025 10:24
Foto: Adobe Stock
Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA
Instytut Badań Edukacyjnych poprzez cykl webinarów, zbierania opinii i wysłuchania publicznego chce zapewnić szeroki udział obywatelski w kształtowaniu przyszłych podstaw programowych.
Od końca lipca IBE prowadzi cykl spotkań online pod hasłem #OdPodstaw, w ramach którego autorzy projektów zapoznają uczestników z motywacjami zmian, kluczowymi kierunkami reformy oraz efektami uczenia się w nowych dokumentach programowych. Spotkania były interaktywne – uczestnicy mogli zadawać pytania bezpośrednio twórcom. Nagrania z webinarów dostępne są na oficjalnym kanale IBE na YouTube, a materiały podsumowujące – w zakładce „Podstawy Programowe” na stronie instytutu.
Po zapoznaniu się z nimi, nauczyciele oraz inne zainteresowane osoby mogą przesyłać swoje uwagi – do 7 września w sprawie podstaw prezentowanych w lipcu i sierpniu, oraz do 14 września dla tych z wrześniowych prezentacji. Wszystkie opinie zostaną zbiorczo opracowane i przekazane MEN w formie raportu.
Kolejnym etapem jest wysłuchanie publiczne, które odbędzie się online w dniach 18–19 września 2025 r., a zapisy trwają do 12 września.
• 18 września: godz. 13:00–18:00
• 19 września: godz. 9:00–18:00
Uczestnicy będą wypowiadać się (maksymalnie 3 minuty) na tematy takie, jak m.in.: edukacja dla bezpieczeństwa, edukacja obywatelska, wczesnoszkolna, etyka, historia, informatyka, języki (polski, obce, mniejszości), matematyka, muzyka, plastyka, zajęcia praktyczno-techniczne, edukacja przedszkolna oraz dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.
Druga część – dotycząca przyrody, biologii, chemii, fizyki i geografii – zostanie zorganizowana w późniejszym terminie, o czym IBE poinformuje w późniejszym czasie.
Finalne wersje projektów 22 podstaw programowych zostaną udostępnione we wrześniu, a następnie przekazane do Ministerstwa Edukacji Narodowej wraz z raportem uwzględniającym opinie publiczne. Zgodnie z harmonogramem, nowe podstawy będą obowiązywać w przedszkolu oraz w klasach 1 i 4 szkoły podstawowej już od września 2026 roku.
Źródło: rp.pl
