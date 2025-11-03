Eksperci postulują wprowadzenie pojęcia „pracy własnej ucznia” jako nowej kategorii dydaktycznej i zbudowanie wokół niej spójnego systemu regulacji prawnych.

Nowa definicja i filozofia pracy ucznia

Zespół Ekspertów ds. Prac Domowych, powołany przez IBE, proponuje, aby dotychczasowe pojęcie „pracy domowej” zastąpić terminem „praca własna uczennicy lub ucznia”. Obejmowałoby ono zadania wykonywane po lekcjach – pisemne, praktyczno-techniczne lub poznawcze – które służą utrwalaniu i rozwijaniu wiedzy zdobytej na zajęciach.

Nowe ujęcie ma podkreślać samodzielność ucznia, jego sprawczość i rozwój kompetencji uczenia się, a nie mechaniczne powtarzanie materiału. Co ważne, prace własne nie mogłyby dotyczyć treści niezrealizowanych jeszcze na lekcji ani wymagać pomocy dorosłych.

Zadania mają być tak projektowane, by uczniowie mogli wykonywać je samodzielnie, we własnym tempie i z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi – również sztucznej inteligencji – ale jako wsparcia, a nie zastępstwa.