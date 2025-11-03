Aktualizacja: 04.11.2025 06:00 Publikacja: 03.11.2025 13:16
Foto: Adobe Stock
Eksperci postulują wprowadzenie pojęcia „pracy własnej ucznia” jako nowej kategorii dydaktycznej i zbudowanie wokół niej spójnego systemu regulacji prawnych.
Zespół Ekspertów ds. Prac Domowych, powołany przez IBE, proponuje, aby dotychczasowe pojęcie „pracy domowej” zastąpić terminem „praca własna uczennicy lub ucznia”. Obejmowałoby ono zadania wykonywane po lekcjach – pisemne, praktyczno-techniczne lub poznawcze – które służą utrwalaniu i rozwijaniu wiedzy zdobytej na zajęciach.
Nowe ujęcie ma podkreślać samodzielność ucznia, jego sprawczość i rozwój kompetencji uczenia się, a nie mechaniczne powtarzanie materiału. Co ważne, prace własne nie mogłyby dotyczyć treści niezrealizowanych jeszcze na lekcji ani wymagać pomocy dorosłych.
Zadania mają być tak projektowane, by uczniowie mogli wykonywać je samodzielnie, we własnym tempie i z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi – również sztucznej inteligencji – ale jako wsparcia, a nie zastępstwa.
Największą zmianą dla najmłodszych uczniów byłoby niemal całkowite odejście od tradycyjnych prac domowych. W klasach I–III nauczyciele „co do zasady” nie mieliby ich zadawać. Dopuszczalne byłyby jedynie krótkie ćwiczenia rozwijające motorykę małą lub twórcze zadania praktyczne, pod warunkiem że nie mają schematycznego charakteru.
Jeśli praca własna byłaby zlecona, powinna zajmować niewiele czasu, odpowiadać możliwościom dziecka i wspierać jego naturalną ciekawość poznawczą. Eksperci podkreślają, że nawet w tych sytuacjach zadania nie mogą być identyczne dla wszystkich — uczeń powinien mieć możliwość wyboru poziomu trudności i sposobu wykonania.
Dla starszych uczniów podstawówki rekomendacje przewidują istotną zmianę: prace własne mają mieć charakter nieobowiązkowy i nie będą podlegały ocenie bieżącej. Każde zadanie ma służyć utrwalaniu lub praktycznemu zastosowaniu materiału, rozwijać samodzielność oraz promować długofalowe strategie uczenia się. Zespół IBE zwraca uwagę, że prace nie powinny obciążać uczniów nadmiernie ani ingerować w ich czas wolny – nie powinny być zadawane na święta czy ferie.
Zasadniczą zmianą ma być odejście od tradycyjnego oceniania prac domowych. Każda „praca własna” miałaby być omawiana w formie informacji zwrotnej, a nie ocen.
Nauczyciel wskazywałby mocne strony pracy ucznia, obszary do poprawy i sposoby dalszego rozwoju. Komentarz powinien odnosić się do celów edukacyjnych zadania i być przekazany w zrozumiały sposób, w terminach określonych przez szkołę.
Eksperci proponują, by każda szkoła opracowała i zapisała w statucie własne zasady dotyczące zadawania i oceniania prac własnych. Powinny one określać m.in.:
• limity liczby zadań w tygodniu i czas potrzebny na ich wykonanie,
• sposób koordynacji terminów między nauczycielami,
• oraz formy i terminy udzielania informacji zwrotnej.
Koordynacja ma zapewnić uczniom równomierne obciążenie i większą przejrzystość harmonogramu – także w elektronicznych dziennikach.
Zespół ekspertów wskazuje, że wprowadzenie nowego standardu pracy własnej wymaga zmian nie tylko w rozporządzeniu o ocenianiu, ale również w Prawie oświatowym, ustawie o systemie oświaty i Karcie Nauczyciela. Chodzi o doprecyzowanie pojęć, zakresu autonomii nauczycieli i kwestii statutowych, by nowe przepisy miały solidne podstawy prawne.
Dokument opracowany w IBE na prośbę Ministerstwa Edukacji Narodowej stanowi wersję kompromisową wypracowaną przez ekspertów.
Jak podkreślają autorzy raportu, w centrum uwagi ma znaleźć się nie kontrola, lecz rozwój ucznia i jego zdolność do samodzielnego uczenia się — zgodnie z ideą szkoły wspierającej autonomię, odpowiedzialność i wewnętrzną motywację dziecka.
