Reklama
Rozwiń
Reklama

Prace domowe po nowemu? Propozycje zespołu ekspertów IBE

Ministerstwo Edukacji Narodowej otrzymało od Instytutu Badań Edukacyjnych zestaw rekomendacji, które mogą całkowicie zmienić sposób zadawania i oceniania prac domowych w polskich szkołach.

Publikacja: 03.11.2025 13:16

Prace domowe po nowemu? Propozycje zespołu ekspertów IBE

Foto: Adobe Stock

Grzegorz Cygonik

Eksperci postulują wprowadzenie pojęcia „pracy własnej ucznia” jako nowej kategorii dydaktycznej i zbudowanie wokół niej spójnego systemu regulacji prawnych.

Nowa definicja i filozofia pracy ucznia

Zespół Ekspertów ds. Prac Domowych, powołany przez IBE, proponuje, aby dotychczasowe pojęcie „pracy domowej” zastąpić terminem „praca własna uczennicy lub ucznia”. Obejmowałoby ono zadania wykonywane po lekcjach – pisemne, praktyczno-techniczne lub poznawcze – które służą utrwalaniu i rozwijaniu wiedzy zdobytej na zajęciach.

Nowe ujęcie ma podkreślać samodzielność ucznia, jego sprawczość i rozwój kompetencji uczenia się, a nie mechaniczne powtarzanie materiału. Co ważne, prace własne nie mogłyby dotyczyć treści niezrealizowanych jeszcze na lekcji ani wymagać pomocy dorosłych.

Zadania mają być tak projektowane, by uczniowie mogli wykonywać je samodzielnie, we własnym tempie i z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi – również sztucznej inteligencji – ale jako wsparcia, a nie zastępstwa.

Czytaj więcej

Edukacja i wychowanie
Edukacja w liczbach. Jak wyglądała polska szkoła w roku 2024/2025
Reklama
Reklama

W klasach I–III: prace domowe tylko wyjątkowo

Największą zmianą dla najmłodszych uczniów byłoby niemal całkowite odejście od tradycyjnych prac domowych. W klasach I–III nauczyciele „co do zasady” nie mieliby ich zadawać. Dopuszczalne byłyby jedynie krótkie ćwiczenia rozwijające motorykę małą lub twórcze zadania praktyczne, pod warunkiem że nie mają schematycznego charakteru.

Jeśli praca własna byłaby zlecona, powinna zajmować niewiele czasu, odpowiadać możliwościom dziecka i wspierać jego naturalną ciekawość poznawczą. Eksperci podkreślają, że nawet w tych sytuacjach zadania nie mogą być identyczne dla wszystkich — uczeń powinien mieć możliwość wyboru poziomu trudności i sposobu wykonania.

W klasach IV–VIII: zadania nieobowiązkowe i bez ocen

Dla starszych uczniów podstawówki rekomendacje przewidują istotną zmianę: prace własne mają mieć charakter nieobowiązkowy i nie będą podlegały ocenie bieżącej. Każde zadanie ma służyć utrwalaniu lub praktycznemu zastosowaniu materiału, rozwijać samodzielność oraz promować długofalowe strategie uczenia się. Zespół IBE zwraca uwagę, że prace nie powinny obciążać uczniów nadmiernie ani ingerować w ich czas wolny – nie powinny być zadawane na święta czy ferie.

Czytaj więcej

Historia tak, pierniki nie – sprawdziliśmy, które wycieczki wyeliminowały tzw. godziny basiowe
Edukacja
Historia tak, pierniki nie – sprawdziliśmy, które wycieczki wyeliminowały tzw. godziny basiowe

Informacja zwrotna zamiast stopnia

Zasadniczą zmianą ma być odejście od tradycyjnego oceniania prac domowych. Każda „praca własna” miałaby być omawiana w formie informacji zwrotnej, a nie ocen.

Nauczyciel wskazywałby mocne strony pracy ucznia, obszary do poprawy i sposoby dalszego rozwoju. Komentarz powinien odnosić się do celów edukacyjnych zadania i być przekazany w zrozumiały sposób, w terminach określonych przez szkołę.

Reklama
Reklama

Nowe obowiązki szkół: statuty i koordynacja

Eksperci proponują, by każda szkoła opracowała i zapisała w statucie własne zasady dotyczące zadawania i oceniania prac własnych. Powinny one określać m.in.:

• limity liczby zadań w tygodniu i czas potrzebny na ich wykonanie,

• sposób koordynacji terminów między nauczycielami,

• oraz formy i terminy udzielania informacji zwrotnej.

Koordynacja ma zapewnić uczniom równomierne obciążenie i większą przejrzystość harmonogramu – także w elektronicznych dziennikach.

Czytaj więcej

Rodzice zwracają uwagę na to, że gdy nie ma zadawanych lekcji, uczniowie nie potrafią sami usiąść do
Edukacja
Powrót prac domowych w szkołach jest praktycznie pewny. Decyzja już w październiku
Reklama
Reklama

Potrzebne zmiany w ustawach

Zespół ekspertów wskazuje, że wprowadzenie nowego standardu pracy własnej wymaga zmian nie tylko w rozporządzeniu o ocenianiu, ale również w Prawie oświatowym, ustawie o systemie oświaty i Karcie Nauczyciela. Chodzi o doprecyzowanie pojęć, zakresu autonomii nauczycieli i kwestii statutowych, by nowe przepisy miały solidne podstawy prawne.

Kompromis i początek zmian

Dokument opracowany w IBE na prośbę Ministerstwa Edukacji Narodowej stanowi wersję kompromisową wypracowaną przez ekspertów.

Jak podkreślają autorzy raportu, w centrum uwagi ma znaleźć się nie kontrola, lecz rozwój ucznia i jego zdolność do samodzielnego uczenia się — zgodnie z ideą szkoły wspierającej autonomię, odpowiedzialność i wewnętrzną motywację dziecka.

Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Edukacja Szkoły

Eksperci postulują wprowadzenie pojęcia „pracy własnej ucznia” jako nowej kategorii dydaktycznej i zbudowanie wokół niej spójnego systemu regulacji prawnych.

Nowa definicja i filozofia pracy ucznia

Pozostało jeszcze 96% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Cyfryzacja szkół w Polsce: gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy?
Szkoły podstawowe i średnie
Cyfryzacja szkół w Polsce: gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy?
Aneta Grzegorzewska, Gedeon Richter: Leki generyczne też mogą być innowacyjne
Materiał Promocyjny
Aneta Grzegorzewska, Gedeon Richter: Leki generyczne też mogą być innowacyjne
Polska szkoła wobec sztucznej inteligencji. Między lękiem a szansą cywilizacyjną
Szkoły podstawowe i średnie
Polska szkoła wobec sztucznej inteligencji. Między lękiem a szansą cywilizacyjną
Jak wspierać ucznia z ADHD? Nowy poradnik IBE dla nauczycieli
Szkoły podstawowe i średnie
Jak wspierać ucznia z ADHD? Nowy poradnik IBE dla nauczycieli
Nowe podstawy przyrodnicze: czas decyzji i publicznej debaty
Szkoły podstawowe i średnie
Nowe podstawy przyrodnicze: czas decyzji i publicznej debaty
Raport o polskim rynku dostaw poza domem
Materiał Promocyjny
Raport o polskim rynku dostaw poza domem
„Edukacja z wojskiem” wraca do polskich szkół
Szkoły podstawowe i średnie
„Edukacja z wojskiem” wraca do polskich szkół
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Materiał Promocyjny
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Reklama
Reklama
e-Wydanie