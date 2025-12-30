Reklama
Nadgodziny do wypłaty także wtedy, gdy lekcje nie doszły do skutku

To konkretna wiadomość m.in. dla tych pedagogów, którzy w okresie dużych absencji uczniów czy reorganizacji zajęć w pierwszym półroczu roku szkolnego tracili realne pieniądze.

Publikacja: 30.12.2025 11:40

Foto: Adobe Stock

Grzegorz Cygonik

Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA.

Od 1 stycznia 2026 roku nauczyciele zyskają prawo do wynagrodzenia za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe – nawet jeśli zajęcia nie odbyły się z przyczyn od nich niezależnych. To jedna z najważniejszych zmian w nowelizacji Karty Nauczyciela, która została właśnie opublikowana w Dzienniku Ustaw. Ustawę prezydent podpisał 18 grudnia.

Koniec z „pustymi” nadgodzinami

W praktyce oznacza to, że jeśli nauczyciel miał w planie zajęcia ponad pensum, lecz np. odwołano lekcje z powodu awarii, nagłego zamknięcia szkoły czy innych organizacyjnych przeszkód, otrzyma za nie wynagrodzenie – pod warunkiem, że był gotów je poprowadzić.

Nowe przepisy podkreślają jednoznacznie: wynagrodzenie przysługuje w każdym przypadku, kiedy niezrealizowanie godzin nie wynika z winy nauczyciela. To rozwiązanie porządkuje stan prawny i odpowiada na jedną z najczęściej zgłaszanych bolączek środowiska oświatowego, które od lat mówiło o „nadgodzinach widmo” – wpisywanych do planu, ale niewynagradzanych, gdy lekcje przepadały.

Wyrównania za jesień 2025

Co ważne, ustawa działa nie tylko na przyszłość. Nauczyciele otrzymają także wyrównania za okres od 1 września do 31 grudnia 2025 roku Termin wypłaty nie został pozostawiony dowolności – ma nastąpić do 6 czerwca 2026 r.

Doraźne zastępstwa pod lupą

Nowelizacja porządkuje również zasady dotyczące doraźnych zastępstw – kolejnego drażliwego tematu w szkołach. Przepisy zakładają, że zastępstwo może zostać wpisane w czasie, w którym nauczyciel miał przewidziane własne zajęcia, o ile z przyczyn dotyczących szkoły w tym dniu nie mógłby ich zrealizować.

W takim przypadku pedagog nie otrzyma dodatkowego wynagrodzenia – zastępstwo będzie „wchodzić” w miejsce własnych zaplanowanych zajęć. To rozwiązanie ma zapobiegać sytuacjom, w których nauczyciel w ramach tego samego czasu pracy był zmuszony „odrabiać” niezrealizowane lekcje bez wynagrodzenia.

Z początkiem 2026 roku – nowe zasady

Nowelizacja Karty Nauczyciela zacznie obowiązywać 1 stycznia 2026 roku. Samorządy już przygotowują się na finansowe skutki zmian, a dyrektorzy szkół – na konieczność dokładniejszego planowania organizacji zajęć.

Dla nauczycieli to przede wszystkim sygnał, że ich gotowość do pracy będzie wreszcie realnie doceniona – także wtedy, gdy szkolna rzeczywistość pokrzyżuje plany.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Edukacja Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Średnie Nauczyciele
