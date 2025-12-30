Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA.

Od 1 stycznia 2026 roku nauczyciele zyskają prawo do wynagrodzenia za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe – nawet jeśli zajęcia nie odbyły się z przyczyn od nich niezależnych. To jedna z najważniejszych zmian w nowelizacji Karty Nauczyciela, która została właśnie opublikowana w Dzienniku Ustaw. Ustawę prezydent podpisał 18 grudnia.

Koniec z „pustymi” nadgodzinami

W praktyce oznacza to, że jeśli nauczyciel miał w planie zajęcia ponad pensum, lecz np. odwołano lekcje z powodu awarii, nagłego zamknięcia szkoły czy innych organizacyjnych przeszkód, otrzyma za nie wynagrodzenie – pod warunkiem, że był gotów je poprowadzić.

Nowe przepisy podkreślają jednoznacznie: wynagrodzenie przysługuje w każdym przypadku, kiedy niezrealizowanie godzin nie wynika z winy nauczyciela. To rozwiązanie porządkuje stan prawny i odpowiada na jedną z najczęściej zgłaszanych bolączek środowiska oświatowego, które od lat mówiło o „nadgodzinach widmo” – wpisywanych do planu, ale niewynagradzanych, gdy lekcje przepadały.