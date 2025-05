We wtorek 6 maja maturzyści przystąpili do egzaminu pisemnego z matematyki na poziomie podstawowym. Trwał on 180 minut (3 godziny) i składał się zarówno z zadań otwartych, jak i zamkniętych. Zdający mogli uzyskać maksymalnie 50 punktów. Do zdania egzaminu wystarczyło jednak 15 punktów (30 proc.).

Arkusze maturalne CKE z matematyki opublikowaliśmy na rp.pl 6 maja po godz. 14.00. Podobnie jak w przypadku języka polskiego przedstawiliśmy przykładowe odpowiedzi, które przygotowali nasi eksperci z Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych S.A.

Matura 2025 z języka angielskiego: Jak wyglądała?

Dzisiaj o godz. 9.00 rozpoczął się egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Arkusz egzaminacyjny składał się z następujących części: