Jakie świadectwa maturalne są ważne?

W zależności od typu szkoły, obowiązują konkretne symbole świadectw. Dla szkół podstawowych są to oznaczenia od MEiN-I/8/1 do MEiN-I/12-SZ/1, dla liceów – MEiN-I/16/2 do MEiN-I/18-SZ/2, a dla techników – MEiN-I/21/2 do MEiN-I/22-w/2. Wszystkie wzory są opisane w załączniku nr 2 do rozporządzenia. Na każdym blankiecie muszą się także znaleźć dane producenta, rok produkcji i unikalny numer dokumentu.

Resort przypomina również, że świadectwa muszą być personalizowane na trwałe – najlepiej drukarkami atramentowymi lub równoważnymi. Tylko w tym roku szkolnym – ze względu na trwający okres przejściowy – MEN dopuścił jeszcze użycie drukarek laserowych. W kolejnych latach nie będzie to już możliwe.

Komu MEN powierzył druk świadectw?

Świadectwa muszą pochodzić od autoryzowanych producentów, którzy przeszli weryfikację w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Są to trzy drukarnie:

INTRO-DRUK z Koszalina (skrót: PPIK),

Udziałowiec z Olsztyna (skrót: UDZO),

Częstochowskie Zakłady Graficzne (skrót: DCZG).

Szkoły mogą kupować blankiety bezpośrednio u producentów lub u pośredników zatwierdzonych przez resort edukacji. Lista upoważnionych podmiotów jest dostępna na stronie MEN.