Od 2026 roku kolejne zmiany w szkołach. Lekcje z tego przedmiotu dłuższe niż 45 minut?

Z tego artykułu dowiesz się: Jakie zmiany wprowadza reforma „Reforma26. Kompas jutra” w programie nauczania?

Jakie nowe przedmioty i zmiany w ocenianiu czekają uczniów w nadchodzących latach?

Jakie zmiany wprowadzono w nauczaniu przyrody i jak będzie realizowana od 2026 roku?

W jaki sposób nowa reforma wpłynie na podręczniki i materiały edukacyjne?

Jakie zmiany planuje się w systemie oceniania i jakie kompetencje będą rozwijane?

Kiedy i jak zmienią się egzaminy ósmoklasisty oraz matury?

„Dzięki zmianom w edukacji absolwenci polskich szkół będą przygotowani do życia w zmieniającym się świecie. Ważnym zadaniem szkoły jest nie tylko przekazywanie wiedzy, ale także budowanie poczucia odpowiedzialności za własny rozwój i podejmowane decyzje. Stawiamy na kształtowanie sprawczości, która w dorosłym życiu pomoże osiągać sukcesy” – czytamy na stronie internetowej Reforma26. Kompas jutra.

Reforma edukacji. Co się zmieni w przyszłym roku?

Reforma edukacji będzie wprowadzana stopniowo. W bieżącym roku uczniów czekają dwa nowe przedmioty – edukacja zdrowotna oraz edukacja obywatelska, a także zmiana podstawy programowej wychowania fizycznego. Ciekawie zapowiada się natomiast rok 2026. Czego można się wtedy spodziewać?

Od 1 września 2026 roku obowiązywać będzie nowa podstawa programowa w przedszkolach oraz klasach 1. i 4. szkoły podstawowej – w latach kolejnych stopniowo według nowej postawy programowej będą się uczyli uczniowie kolejnych klas. Ponadto uczniowie 1. i 4. klasy otrzymają nowe podręczniki.