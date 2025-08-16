Od 2026 roku kolejne zmiany w szkołach. Lekcje z tego przedmiotu dłuższe niż 45 minut?

Aktualizacja: 16.08.2025 08:48 Publikacja: 16.08.2025 08:05
Od 2026 roku wracają lekcje przyrody w nowej formule. Lekcje dłuższe niż 45 minut?
Foto: Adobe Stock
„Dzięki zmianom w edukacji absolwenci polskich szkół będą przygotowani do życia w zmieniającym się świecie. Ważnym zadaniem szkoły jest nie tylko przekazywanie wiedzy, ale także budowanie poczucia odpowiedzialności za własny rozwój i podejmowane decyzje. Stawiamy na kształtowanie sprawczości, która w dorosłym życiu pomoże osiągać sukcesy” – czytamy na stronie internetowej Reforma26. Kompas jutra.
Reforma edukacji będzie wprowadzana stopniowo. W bieżącym roku uczniów czekają dwa nowe przedmioty – edukacja zdrowotna oraz edukacja obywatelska, a także zmiana podstawy programowej wychowania fizycznego. Ciekawie zapowiada się natomiast rok 2026. Czego można się wtedy spodziewać?
Od 1 września 2026 roku obowiązywać będzie nowa podstawa programowa w przedszkolach oraz klasach 1. i 4. szkoły podstawowej – w latach kolejnych stopniowo według nowej postawy programowej będą się uczyli uczniowie kolejnych klas. Ponadto uczniowie 1. i 4. klasy otrzymają nowe podręczniki.
Czytaj więcej
We wrześniu uczniowie po raz pierwszy usiądą w salach wyposażonych w drukarki 3D, roboty edukacyj...
Od tej daty powróci w klasach 4–6 przyroda – w nowej formule, a zajęcia praktyczno-techniczne zastąpią technikę.
Do klas 4–6 po kilku latach przerwy wróci przyroda. Jednak jej nauczanie będzie przebiegało na nowych zasadach. Celem tego przedmiotu ma być poznawanie świata zarówno pod względem biologicznym, chemicznym, geograficznym, jak i fizycznym – aby lepiej zrozumieć otaczające nas zjawiska. Przyroda ma być przedmiotem zintegrowanym, łączącym zagadnienia z kilku dziedzin – taki model doskonale sprawdza się na przykład w Australii oraz Irlandii. Jak możemy przeczytać na stronie reformy, są to kraje o najlepszych wynikach w międzynarodowych badaniach dotyczących wiedzy przyrodniczej.
Ministerstwo Edukacji Narodowej zaplanowało trzy godziny przyrody w tygodniu w trakcie trzech lat tego okresu nauki. Warto podkreślić jednak, że zajęcia te nie będą realizowane w formie trzech osobnych 45-minutowych lekcji. Nauczyciele będą mieli możliwość łączenia zajęć w bloki, by móc realizować zajęcia terenowe, eksperymenty, obserwacje, pracę w grupie i bardziej zaawansowane projekty.
Od 1 września 2026 roku uczniowie klas 1. i 4. szkoły podstawowej będą korzystali z nowych podręczników. W następnych latach wprowadzone zostaną podręczniki dla następnych roczników.
Ponadto od 2026 roku ma pojawić się w szkołach – na razie fakultatywnie – tydzień projektowy, który będzie służył na przygotowanie konkretnego zadania w grupie. Takie zmiany mają uczyć od najmłodszych lat efektywnej współpracy.
Czytaj więcej
Sierpniowe rady pedagogiczne to czas, gdy szkoła musi skrupulatnie przygotować się do nadchodzące...
Ponadto reforma ma zmienić między innymi sposób oceny zachowania – ma to być informacja opisowa o rozwoju kompetencji, sprawczości i zaangażowaniu w życie społeczności.
W szkołach ma pojawić się także nauka tego, co istotne w codziennym życiu – poszukiwania dobrych źródeł informacji, rozwiązywania problemów czy gospodarowania finansami. Zwiększyć ma się także liczba godzin do wykorzystania na organizację zajęć dodatkowych, które mają być dostosowane do potrzeb społeczności.
Od 2031 roku zmienić mają się również egzaminy ósmoklasisty oraz matury. W nowej formule będą je zdawać uczniowie, którzy ukończą pełny cykl kształcenia według nowej postawy programowej.
Jak możemy przeczytać na stronie MEN, ministerstwo zleciło przygotowanie propozycji zmian w systemie edukacji Instytutowi Badań Edukacyjnych PIB. Reforma była szeroko konsultowana. Nauczyciele wypełnili przeszło 24 tysiące ankiet, odbyło się z nimi około 700 spotkań i zostały powołane 22 zespoły, które składały się głównie z nauczycieli. Instytut korzystał nie tylko z doświadczenia przedstawicieli środowisk nauczycielskich czy edukacyjnych oraz wiedzy ekspertów, lecz także z międzynarodowych i krajowych wyników badań.
Czytaj więcej
Już od roku szkolnego 2025/2026 polskie szkoły, przedszkola i placówki oświatowe mają zyskać nowy...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
We wrześniu uczniowie po raz pierwszy usiądą w salach wyposażonych w drukarki 3D, roboty edukacyjne czy stacje d...
Już od roku szkolnego 2025/2026 polskie szkoły, przedszkola i placówki oświatowe mają zyskać nowy impuls do cyfr...
Już za rok uczniów czeka duża zmiana – od września 2026 roku w życie wejdzie nowa podstawa programowa języka pol...
Rzecznik przyznaje, że zgodnie z obecnymi planami, nauczanie przedmiotu edukacja zdrowotna ma być dobrowolne. Ch...
Różnice między miastem a wsią są nadal bardzo duże, co wpływa na nierówności edukacyjne widoczne już na progu ob...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas