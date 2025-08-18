Reklama

Szczegółowe kwalifikacje wymagane od nauczycieli. Jest nowe rozporządzenie

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Dokument precyzuje m.in. wymagania dotyczące prowadzenia zajęć z edukacji zdrowotnej, nauczania języków obcych i regionalnych, a także reguluje kwestie związane z nauczaniem muzyki, plastyki i przedmiotów zawodowych. Nowe przepisy wejdą w życie 28 sierpnia.

Publikacja: 18.08.2025 09:36

Szczegółowe kwalifikacje wymagane od nauczycieli. Jest nowe rozporządzenie

Foto: Adobe Stock

Grzegorz Cygonik

Kto może uczyć edukacji zdrowotnej

Zgodnie z rozporządzeniem, kwalifikacje do prowadzenia zajęć z edukacji zdrowotnej mają nauczyciele biologii, przyrody, wychowania fizycznego oraz psychologowie zatrudnieni w szkołach. Jednocześnie ustawodawca dopuścił możliwość prowadzenia tych zajęć także przez osoby z wykształceniem medycznym lub pokrewnym, pod warunkiem posiadania przygotowania pedagogicznego.

Uprawnienia do nauczania edukacji zdrowotnej uzyskają więc również absolwenci studiów przygotowujących do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty czy ratownika medycznego. Tego rodzaju zajęcia mogą prowadzić także osoby po studiach w zakresie zdrowia publicznego, dietetyki czy żywienia człowieka – oczywiście również z przygotowaniem pedagogicznym.

Rozporządzenie dopuszcza ponadto możliwość prowadzenia edukacji zdrowotnej przez dwóch lub więcej nauczycieli, o ile posiadają wymagane kwalifikacje w danym typie szkoły.

Czytaj więcej

Edukacja obywatelska i zdrowotna od września. Czy będą obowiązkowe?
Edukacja i wychowanie
Edukacja obywatelska i zdrowotna od września. Czy będą obowiązkowe?

Zmiany w nauczaniu języków

Istotne modyfikacje dotyczą także nauczycieli języków obcych oraz języków regionalnych. Dokument przewiduje, że kwalifikacje do nauczania języka regionalnego w przedszkolach, szkołach, grupach i oddziałach mają także osoby, które ukończyły studia w zakresie tego języka i posiadają przygotowanie pedagogiczne. To rozwiązanie ma zwiększyć dostępność nauczycieli w tym obszarze, szczególnie w regionach, gdzie język regionalny jest elementem tożsamości lokalnej.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Minister Edukacji Barbara Nowacka
Edukacja i wychowanie
MEN zmienia zdanie w sprawie nowego przedmiotu w szkołach. Nowacka ogłosiła decyzję

Muzyka, plastyka i przedmioty zawodowe

Nowelizacja reguluje również kwalifikacje wymagane od nauczycieli muzyki i plastyki w klasach IV–VIII szkół podstawowych oraz w szkołach ponadpodstawowych. Doprecyzowano też przepisy w zakresie kwalifikacji osób prowadzących teoretyczne przedmioty zawodowe w technikach, szkołach branżowych I i II stopnia oraz szkołach policealnych.

Nowe przepisy od końca wakacji

Zmiany zawarte w rozporządzeniu mają na celu ujednolicenie i doprecyzowanie zasad zatrudniania nauczycieli w różnych typach szkół. Nowe regulacje zaczną obowiązywać od 28 sierpnia, a więc jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego 2025/2026.

Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA

Czytaj więcej

Edukacja zdrowotna i zdrowie psychiczne w szkołach. RPO pyta MEN o konkretne działania
Szkoły podstawowe i średnie
Edukacja zdrowotna i zdrowie psychiczne w szkołach. RPO pyta MEN o konkretne działania

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Edukacja Nauczyciele

Kto może uczyć edukacji zdrowotnej

Zgodnie z rozporządzeniem, kwalifikacje do prowadzenia zajęć z edukacji zdrowotnej mają nauczyciele biologii, przyrody, wychowania fizycznego oraz psychologowie zatrudnieni w szkołach. Jednocześnie ustawodawca dopuścił możliwość prowadzenia tych zajęć także przez osoby z wykształceniem medycznym lub pokrewnym, pod warunkiem posiadania przygotowania pedagogicznego.

Pozostało jeszcze 88% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Sierpniowe rady pedagogiczne: decyzje, które kształtują cały rok szkolny
Nauczyciele
Sierpniowe rady pedagogiczne: decyzje, które kształtują cały rok szkolny
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Advertisement
MEN wprowadza nowe zasady oceniania nauczycieli i dyrektorów
Nauczyciele
MEN wprowadza nowe zasady oceniania nauczycieli i dyrektorów
Dużo zmian w Karcie Nauczyciela. Nowe zasady pracy, nagrody i wypłaty
Nauczyciele
Dużo zmian w Karcie Nauczyciela. Nowe zasady pracy, nagrody i wypłaty
Zmiany w prawie oświatowym: do przedszkola nie tylko nauczyciel?
Nauczyciele
Zmiany w prawie oświatowym: do przedszkola nie tylko nauczyciel?
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Advertisement
Granty dla przedszkoli i nowe bony na laptopy dla nauczycieli. Plan resortu cyfryzacji
Nauczyciele
Granty dla przedszkoli i nowe bony na laptopy dla nauczycieli. Plan resortu cyfryzacji
Berlingo Van od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony
Materiał Promocyjny
Berlingo Van od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie