Szczegółowe kwalifikacje wymagane od nauczycieli. Jest nowe rozporządzenie

Zgodnie z rozporządzeniem, kwalifikacje do prowadzenia zajęć z edukacji zdrowotnej mają nauczyciele biologii, przyrody, wychowania fizycznego oraz psychologowie zatrudnieni w szkołach. Jednocześnie ustawodawca dopuścił możliwość prowadzenia tych zajęć także przez osoby z wykształceniem medycznym lub pokrewnym, pod warunkiem posiadania przygotowania pedagogicznego.
Uprawnienia do nauczania edukacji zdrowotnej uzyskają więc również absolwenci studiów przygotowujących do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty czy ratownika medycznego. Tego rodzaju zajęcia mogą prowadzić także osoby po studiach w zakresie zdrowia publicznego, dietetyki czy żywienia człowieka – oczywiście również z przygotowaniem pedagogicznym.
Rozporządzenie dopuszcza ponadto możliwość prowadzenia edukacji zdrowotnej przez dwóch lub więcej nauczycieli, o ile posiadają wymagane kwalifikacje w danym typie szkoły.
Istotne modyfikacje dotyczą także nauczycieli języków obcych oraz języków regionalnych. Dokument przewiduje, że kwalifikacje do nauczania języka regionalnego w przedszkolach, szkołach, grupach i oddziałach mają także osoby, które ukończyły studia w zakresie tego języka i posiadają przygotowanie pedagogiczne. To rozwiązanie ma zwiększyć dostępność nauczycieli w tym obszarze, szczególnie w regionach, gdzie język regionalny jest elementem tożsamości lokalnej.
Nowelizacja reguluje również kwalifikacje wymagane od nauczycieli muzyki i plastyki w klasach IV–VIII szkół podstawowych oraz w szkołach ponadpodstawowych. Doprecyzowano też przepisy w zakresie kwalifikacji osób prowadzących teoretyczne przedmioty zawodowe w technikach, szkołach branżowych I i II stopnia oraz szkołach policealnych.
Zmiany zawarte w rozporządzeniu mają na celu ujednolicenie i doprecyzowanie zasad zatrudniania nauczycieli w różnych typach szkół. Nowe regulacje zaczną obowiązywać od 28 sierpnia, a więc jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego 2025/2026.
