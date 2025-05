Matura 2025: Dziś język polski, poziom rozszerzony: Arkusze i odpowiedzi w rp.pl

Jak wygląda arkusz egzaminacyjny z języka polskiego na poziomie rozszerzonym?

Arkusz egzaminacyjny z języka polskiego na poziomie rozszerzonym zawiera dwa tematy wypracowania. Zdający wybierają jeden z nich i samodzielnie tworzą wypowiedź, która nie powinna być krótsza niż 400 wyrazów.

Tematy na maturze z języka polskiego dotyczą literatury, czyli poezji, prozy lub dramatu. Jak informuje CKE, nie jest określona forma gatunkowa wypowiedzi. Każdy temat wskazuje jednak cztery obowiązkowe elementy, którymi są:

trzy utwory literackie, w tym lektura znajdująca się na liście lektur obowiązkowych, która została wskazana w podstawie programowej;

jeden kontekst do wyboru: historycznoliteracki, teoretycznoliteracki, literacki, biograficzny, kulturowy, mitologiczny, biblijny, religijny, historyczny, filozoficzny, egzystencjalny, polityczny lub społeczny.

Arkusz egzaminacyjny zawiera listę lektur obowiązkowych. Za napisanie wypracowania można otrzymać maksymalnie 35 punktów.

Co istotne, maturzyści mogą odwołać się do lektury obowiązkowej zarówno z zakresu podstawowego, jak i rozszerzonego. W latach 2025–2028 mogą odwołać się w wypracowaniu do wszystkich tekstów będących lekturami obowiązkowymi w podstawie programowej z 2018 roku.