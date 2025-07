Od Biblii po Tokarczuk

Lista zadań jawnych to swoisty przekrój przez całą historię literatury – od starożytnej Biblii, przez klasykę romantyzmu, po literaturę współczesną. Na liście znalazły się m.in.:

Biblia – tematy takie jak niezawinione cierpienie (Księga Hioba) czy wizja końca świata (Apokalipsa);

„Mitologia” Parandowskiego i „Iliada” Homera – m.in. motyw heroizmu, winy i kary, poświęcenia;

„Antygona", „Makbet", „Lalka", „Dziady" i „Wesele" – obowiązkowe tytuły, które wracają w wielu tematach;

Literatura XX i XXI wieku – Borowski, Herling-Grudziński, Krall, Gombrowicz, Camus, Orwell, Mrożek, Tokarczuk i Kapuściński.

Znajdziemy tu zarówno klasyczne pytania o winę i karę, przeznaczenie, wolność czy relacje międzyludzkie, jak i bardziej współczesne zagadnienia: obraz totalitaryzmu w „Roku 1984” Orwella, znaczenie podróży według Kapuścińskiego, czy perspektywę obcokrajowca wobec stanu wojennego w opowiadaniu Tokarczuk.

Zmiany w egzaminie ustnym z języka polskiego. Co to oznacza dla uczniów i nauczycieli?

Lista jawnych zadań pozwala uczniom dokładnie przygotować się do części egzaminu, która dla wielu bywa najbardziej stresująca – wymaga bowiem wypowiedzi ustnej, argumentacji i pracy z tekstem kultury „na żywo”.

Dla nauczycieli to również wskazówka – choć CKE zaznacza, że lista nie wyczerpuje tematyki omawianej na lekcjach i nie jest programem nauczania, to jednak pozwala lepiej planować pracę z uczniami w cyklu przygotowującym do matury.