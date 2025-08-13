Reklama

Nadchodzi technologiczna rewolucja w szkołach. Miliardy na AI i superlaboratoria

We wrześniu uczniowie po raz pierwszy usiądą w salach wyposażonych w drukarki 3D, roboty edukacyjne czy stacje do pracy z danymi. Zamiast jedynie słuchać o sztucznej inteligencji, będą mogli z nią pracować.

Publikacja: 13.08.2025 13:11

Foto: Adobe Stock

Grzegorz Cygonik

Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA.

Polskie szkoły wchodzą w erę sztucznej inteligencji. Już w tym roku szkolnym 16 tysięcy placówek w całym kraju otworzy nowoczesne pracownie AI i STEM. To największy w historii program cyfryzacji edukacji – prawie 2,4 miliarda złotych na same laboratoria i ponad 5 miliardów na całą transformację z Krajowego Planu Odbudowy. Drukarki 3D, roboty edukacyjne, stacje do pracy z danymi – od września będą codziennością uczniów od górskich wiosek po duże miasta.

Cyfryzacja polskich szkół. Era sztucznej inteligencji w edukacji?

Od pierwszych tygodni roku szkolnego 2025/2026 do polskich placówek trafią tysiące zestawów edukacyjnych: osiem tysięcy pracowni AI dla szkół podstawowych, cztery tysiące dla szkół ponadpodstawowych oraz cztery tysiące laboratoriów STEM, obejmujących nauki przyrodnicze, technologię, inżynierię i matematykę. Każda wybrana szkoła otrzyma tylko jeden typ pracowni – dopasowany do swojego profilu i potrzeb. Wyposażenie obejmie nowoczesny sprzęt komputerowy, oprogramowanie, urządzenia pomiarowe i narzędzia dydaktyczne pozwalające na prowadzenie zajęć w standardzie światowych szkół technicznych.

Dzięki tym zmianom polska szkoła wejdzie na nowy poziom. Wprowadzony zostanie nowy standard edukacyjny, w którym uczniowie będą mieli codzienny kontakt z zaawansowaną technologią, dotąd dostępną głównie w specjalistycznych ośrodkach. Program przyczyni się też do wyrównywania szans, bo dostęp do nowoczesnych narzędzi i cyfrowych zasobów otrzymają dzieci z różnych środowisk – od dużych miast po małe gminy. Równocześnie inwestycja oznacza rozwój nauczycieli, którzy obok nowego sprzętu otrzymają materiały dydaktyczne i szkolenia pozwalające w pełni wykorzystać potencjał laboratoriów.

KPO już realnie zmienia szkolnictwo

Dotychczas z Krajowego Planu Odbudowy i budżetu państwa przeznaczono na cyfryzację edukacji ponad 5 miliardów złotych. Na tę kwotę składają się m.in.:

  • 1,38 mld zł brutto – bony dla ponad 553 336 nauczycieli na zakup laptopów lub laptopów przeglądarkowych w ramach programu „Laptop dla nauczyciela”;
  • 1,73 mld zł brutto – zakup 735 000 laptopów, laptopów przeglądarkowych i tabletów dla uczniów;
  • 122 mln zł brutto – 100 000 zestawów do nauczania zdalnego dla szkół zawodowych i ogólnych.

Tak szeroki pakiet działań oznacza, że cyfrowa modernizacja obejmuje nie tylko wyposażenie szkół w nowoczesne laboratoria, ale także indywidualne wsparcie dla nauczycieli i uczniów oraz rozwój infrastruktury, która umożliwia prowadzenie zajęć w dowolnych warunkach – także zdalnie.

We wrześniu uczniowie po raz pierwszy usiądą w salach wyposażonych w drukarki 3D, roboty edukacyjne czy stacje do pracy z danymi. Zamiast jedynie słuchać o sztucznej inteligencji, będą mogli z nią pracować. Zamiast patrzeć na zdjęcia modeli cząsteczek – stworzą je w trójwymiarze.

Jeśli harmonogram zostanie utrzymany, Polska w niedługim czasie wykona skok technologiczny, który w innych krajach zajmował całe dekady.

