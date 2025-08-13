Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA.

Polskie szkoły wchodzą w erę sztucznej inteligencji. Już w tym roku szkolnym 16 tysięcy placówek w całym kraju otworzy nowoczesne pracownie AI i STEM. To największy w historii program cyfryzacji edukacji – prawie 2,4 miliarda złotych na same laboratoria i ponad 5 miliardów na całą transformację z Krajowego Planu Odbudowy. Drukarki 3D, roboty edukacyjne, stacje do pracy z danymi – od września będą codziennością uczniów od górskich wiosek po duże miasta.

Cyfryzacja polskich szkół. Era sztucznej inteligencji w edukacji?

Od pierwszych tygodni roku szkolnego 2025/2026 do polskich placówek trafią tysiące zestawów edukacyjnych: osiem tysięcy pracowni AI dla szkół podstawowych, cztery tysiące dla szkół ponadpodstawowych oraz cztery tysiące laboratoriów STEM, obejmujących nauki przyrodnicze, technologię, inżynierię i matematykę. Każda wybrana szkoła otrzyma tylko jeden typ pracowni – dopasowany do swojego profilu i potrzeb. Wyposażenie obejmie nowoczesny sprzęt komputerowy, oprogramowanie, urządzenia pomiarowe i narzędzia dydaktyczne pozwalające na prowadzenie zajęć w standardzie światowych szkół technicznych.

Dzięki tym zmianom polska szkoła wejdzie na nowy poziom. Wprowadzony zostanie nowy standard edukacyjny, w którym uczniowie będą mieli codzienny kontakt z zaawansowaną technologią, dotąd dostępną głównie w specjalistycznych ośrodkach. Program przyczyni się też do wyrównywania szans, bo dostęp do nowoczesnych narzędzi i cyfrowych zasobów otrzymają dzieci z różnych środowisk – od dużych miast po małe gminy. Równocześnie inwestycja oznacza rozwój nauczycieli, którzy obok nowego sprzętu otrzymają materiały dydaktyczne i szkolenia pozwalające w pełni wykorzystać potencjał laboratoriów.