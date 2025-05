Do matury 2025 przystępuje ok. 275 tys. absolwentów szkół ponadpodstawowych. Jak informuje Centralna Komisja Egzaminacyjna, w tym gronie są nie tylko tegoroczni absolwenci 4-letniego liceum ogólnokształcącego, 5-letniego technikum i szkoły branżowej II stopnia, lecz także absolwenci wcześniejszych roczników. Wśród nich znajdują się zarówno osoby, które chcą podejść do matury pierwszy raz, jak i osoby, które nie zdały jej w poprzednim roku bądź poprawiające poprzednie wyniki. Łącznie przeprowadzonych zostanie około 1 445 986 egzaminów w części pisemnej oraz około 572 541 egzaminów w części ustnej. Zdający za rozwiązanie wszystkich zadań w arkuszach będą mogli uzyskać maksymalnie 60 punktów, w tym 25 punktów (ok. 42 proc.) za testy i 35 punktów (ok. 58 proc.) za wypracowanie. By zdać maturę z polskiego na poziomie podstawowym, trzeba mieć co najmniej 30 proc. punktów.

Matura z języka polskiego na poziomie podstawowym trwała 4 godziny, a na poziomie rozszerzonym będą to 3,5 godziny. CKE publikuje arkusze maturalne z języka polskiego o godz. 14. Na rp.pl publikujemy odpowiedzi ekspertów Wydawnictwa Szkolnego i Pedagogicznego SA.

Matura 2025 potrwa od 5 do 24 maja. Już jutro maturzyści przystąpią do egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym. Wyniki matury zdający poznają 8 lipca.

MATURA 2025 – HARMONOGRAM I TERMINY

Matura 2025: język polski — tematy wypracowań

Temat 1