Portal rp.pl udostępni w tym roku kompletne rozwiązania arkuszy maturalnych 2025 z języka polskiego i matematyki. W następnym tygodniu zaprezentujemy również odpowiedzi do egzaminów ósmoklasisty. Wszystkie rozwiązania zostaną opracowane przez doświadczonych specjalistów z Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych.

Matura i egzamin ósmoklasisty 2025. Rozwiązania arkuszy maturalnych w rp.pl

Czas egzaminów to okres pełen napięcia zarówno dla uczniów, jak i ich bliskich. Wiemy, że maturzyści często pragną skonfrontować swoje odpowiedzi zaraz po zakończeniu egzaminu. Dzięki kooperacji między „Rzeczpospolitą” a WSiP, nasz serwis umożliwi szybką weryfikację poprawności udzielonych odpowiedzi. Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej niezwłocznie po oficjalnej publikacji arkuszy przez Centralną Komisję Egzaminacyjną oraz do odświeżania treści. Będziemy systematycznie aktualizować artykuł z arkuszami, dodając kolejne rozwiązania zaraz po ich opracowaniu.

Na naszym portalu znajdą Państwo rozwiązania arkuszy zarówno z poziomu podstawowego, jak i rozszerzonego z języka polskiego oraz matematyki.

Matura i egzamin ósmoklasisty 2025. Kiedy rozwiązania zadań z egzaminów?

Terminarz naszych publikacji z rozwiązaniami z egzaminów w roku 2025 przedstawia się następująco: