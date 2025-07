Jak informowała CKE, już od 8:30 we wtorek maturzyści mogą sprawdzać indywidualne wyniki za pomocą Zintegrowanego Interfejsu Użytkownika (ZIU) Krajowego Systemu Danych Oświatowych. Możliwe jest sprawdzenie zarówno wyników każdego egzaminu z osobna, jak i każdego zadania. Dziś uczniowie odbiorą także świadectwa maturalne ze swoich szkół.

Pełne wyniki podane zostaną dopiero 10 września, uwzględniające wyniki po egzaminie dodatkowym w czerwcu i poprawkowym we wrześniu.

Niezdana matura 2025. Jak odwołać się od wyników egzaminu maturalnego?

Przystąpienie do wrześniowego egzaminu poprawkowego nie jest jedyną opcją dla absolwenta, który nie zdał matury. O odwoływaniu się od wyników egzaminu maturalnego pisaliśmy już na łamach rp.pl.

– Uzyskanie wglądu do sprawdzonej pracy maturalnej pozwala na uzyskanie szerszej informacji zwrotnej, jakie błędy zostały w niej popełnione. Niejednokrotnie okazuje się również, że dochodzi do błędnego ocenienia poszczególnych części egzaminu – szczególnie wypracowań, bo to bardzo często zależy od osobistego poglądu egzaminatora. Jeżeli z tym poglądem się nie zgadzamy i jesteśmy w stanie to uargumentować, odwołanie się od wyniku matury może pozwolić na ustalenie nowego, sprawiedliwego wyniku – mówił „Rzeczpospolitej” Daniel Sjargi, ówczesny wiceprezes Stowarzyszenia Umarłych Statutów.

Pierwszym krokiem jest więc wystąpienie o wgląd do pracy, na co maturzysta ma 6 miesięcy od momentu ogłoszenia wyników – w tym roku termin ten upłynie więc z końcem dnia 8 stycznia 2026 roku. Wgląd do pracy pozwoli absolwentowi dokonać oceny, czy istnieją podstawy do złożenia odwołania. W ciągu 5 dni od złożenia wniosku maturzysta dowie się, kiedy będzie mógł – osobiście, bez udziału pełnomocnika i dodatkowych osób – zapoznać się ze swoją pracą, zrobić jej zdjęcie i sporządzić ewentualne notatki z wglądu. Jeśli po przejrzeniu pracy maturzysta uzna, że przyznano mu za mało punktów, może złożyć wniosek o ponowne sprawdzenie pracy w ciągu 2 dni. Na sprawdzenie egzaminu komisja ma 7 dni, a w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wniosku dyrektor OKE informuje absolwenta o dokonanej weryfikacji punktów – jeśli zaś dojdzie do podwyższenia sumy punktów, dyrektor OKE ustala nowy wynik egzaminu, a także wydaje nowe świadectwo (lub aneks do starego).