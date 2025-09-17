We wtorek na stronie IBE-PIB opublikowano 22 projekty podstaw programowych m.in. do: wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego, historii, matematyki, informatyki, muzyki czy edukacji obywatelskiej. Projekty dla przyrody, biologii, chemii, fizyki i geografii mają zostać zaprezentowane później.

– To dopiero początek procesu legislacyjnego – podkreśla Instytut. Teraz dokumenty trafią do Ministerstwa Edukacji Narodowej, a wcześniej odbędzie się wysłuchanie publiczne, zaplanowane na najbliższy czwartek i piątek.

Stopniowe wdrażanie reformy edukacji

Nowe podstawy mają być wprowadzane etapami. Od września 2026 r. obejmą uczniów klas I i IV szkoły podstawowej. Rok później wejdą do I klas szkół ponadpodstawowych i dwóch kolejnych roczników w podstawówkach. Proces potrwa kilka lat – pełny cykl kształcenia zakończy się w 2031 r., kiedy uczniowie napiszą nowy egzamin ósmoklasisty i maturę.

Język polski: autonomia i czytelnictwo

Projekt podstawy programowej języka polskiego stawia na odejście od sztywnej listy lektur obowiązkowych na rzecz większej autonomii nauczyciela i ucznia.

– Chcemy, by szkoła przestała opierać się na przymusie, a zaczęła bazować na naturalnych zainteresowaniach dzieci i młodzieży. W efekcie młodzi ludzie będą czytać więcej, chętniej i mądrzej – komentuje dr Kinga Białek, koordynatorka zespołu języka polskiego.