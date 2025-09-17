Aktualizacja: 17.09.2025 16:53 Publikacja: 17.09.2025 09:51
Warszawa, 15.09.2025. Minister edukacji narodowej Barbara Nowacka podczas wręczenia nagród dyrektorom szkół i przedszkoli z terenów objętych ubiegłoroczną powodzią
Foto: Piotr Nowak/PAP
Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA.
Instytut Badań Edukacyjnych – Państwowy Instytut Badawczy (IBE-PIB) zaprezentował projekty nowych podstaw programowych dla przedszkoli i większości przedmiotów w szkołach podstawowych. To ważny etap reformy edukacji, której wdrażanie zapowiedziano na kolejne lata.
Czytaj więcej
Już za rok uczniów czeka duża zmiana – od września 2026 roku w życie wejdzie nowa podstawa progra...
Prace nad dokumentami rozpoczęły się w marcu 2025 r. W ich przygotowanie zaangażowano ponad 200 ekspertów – nauczycieli praktyków, przedstawicieli środowiska akademickiego, organizacji pozarządowych i fundacji z całej Polski. Autorów wyłoniono w ogólnopolskiej rekrutacji, a każdy projekt przeszedł recenzję co najmniej czterech niezależnych specjalistów.
We wtorek na stronie IBE-PIB opublikowano 22 projekty podstaw programowych m.in. do: wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego, historii, matematyki, informatyki, muzyki czy edukacji obywatelskiej. Projekty dla przyrody, biologii, chemii, fizyki i geografii mają zostać zaprezentowane później.
– To dopiero początek procesu legislacyjnego – podkreśla Instytut. Teraz dokumenty trafią do Ministerstwa Edukacji Narodowej, a wcześniej odbędzie się wysłuchanie publiczne, zaplanowane na najbliższy czwartek i piątek.
Czytaj więcej
Minister Edukacji Narodowej Barbara Nowacka zapowiedziała przebieg planowanej przez resort reform...
Nowe podstawy mają być wprowadzane etapami. Od września 2026 r. obejmą uczniów klas I i IV szkoły podstawowej. Rok później wejdą do I klas szkół ponadpodstawowych i dwóch kolejnych roczników w podstawówkach. Proces potrwa kilka lat – pełny cykl kształcenia zakończy się w 2031 r., kiedy uczniowie napiszą nowy egzamin ósmoklasisty i maturę.
Projekt podstawy programowej języka polskiego stawia na odejście od sztywnej listy lektur obowiązkowych na rzecz większej autonomii nauczyciela i ucznia.
– Chcemy, by szkoła przestała opierać się na przymusie, a zaczęła bazować na naturalnych zainteresowaniach dzieci i młodzieży. W efekcie młodzi ludzie będą czytać więcej, chętniej i mądrzej – komentuje dr Kinga Białek, koordynatorka zespołu języka polskiego.
Uczniowie klas IV–VI będą czytać m.in. fragmenty Biblii, mity, legendy, a także utwory patriotyczne. Każdego roku wybiorą wspólnie z nauczycielem co najmniej cztery dłuższe teksty literackie. W klasach VII–VIII pojawią się obowiązkowe dzieła klasyki polskiej literatury, ale również teksty światowe, reportaże czy filozofia.
Podstawa programowa historii zachowuje tradycyjny układ chronologiczny, ale z wyraźnym naciskiem na dzieje Polski.
– Projekt dowartościowuje historię ojczystą oraz budowanie przynależności do wspólnoty. Silny akcent położono na XIX i XX wiek, ale też na perspektywę społeczną i dzieje kobiet – zauważa dr Marek Białokur z Uniwersytetu Opolskiego.
Czytaj więcej
Nowelizacja Prawa oświatowego i kilku innych ustaw szykuje szkoły na przełom – uczniowie mają ucz...
Z kolei prof. Stanisław Roszak z UMK wskazuje, że autorzy projektu próbują znaleźć „złoty środek” między tradycyjnym, encyklopedycznym modelem nauczania a podejściem problemowym.
Po konsultacjach społecznych Ministerstwo Edukacji Narodowej zdecyduje o ostatecznym kształcie nowych podstaw programowych. Jesienią 2025 r. mają ruszyć prace nad programami dla szkół ponadpodstawowych.
Reforma edukacji rozpisana jest na lata i jej efekty uczniowie oraz nauczyciele odczują stopniowo. Pierwszy pełny rocznik, który przejdzie przez nowy system od początku do końca, ukończy szkołę w 2031 r.
Wszystkie projekty podstaw znajdują się na stronie IBE.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA.
Instytut Badań Edukacyjnych – Państwowy Instytut Badawczy (IBE-PIB) zaprezentował projekty nowych podstaw programowych dla przedszkoli i większości przedmiotów w szkołach podstawowych. To ważny etap reformy edukacji, której wdrażanie zapowiedziano na kolejne lata.
Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało o zmianach w harmonogramie programu „Cyfrowy uczeń”. Korekta dotyc...
Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z MSWiA przygotowuje podręcznik, który ma pomóc dzieciom i młodzie...
Zarówno raport NASK, jak i inicjatywa Ministerstwa Cyfryzacji wskazują na pilną potrzebę wspólnego działania na...
W module Dane zbiorcze pojawiła się zmiana szczególnie widoczna dla uczniów i rodziców: w miejsce dotychczasoweg...
Zbliżający się wielkimi krokami rok szkolny 2025/2026 przyniesie kilka zmian w przepisach oświatowych, których s...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas