Zmiany w organizacji pracy szkół i przedszkoli. MEN publikuje projekt nowego rozporządzenia

Od 1 stycznia 2026 r. przedmiot „wychowanie do życia w rodzinie” ma zostać oficjalnie zastąpiony „edukacją zdrowotną”. Zmiana ta wpisuje się w szerszy proces modyfikacji podstaw programowych i wprowadzania nowych treści związanych z dobrostanem uczniów.

Publikacja: 25.11.2025 10:31

Warszawa, 21.11.2025. Minister edukacji Barbara Nowacka na sali obrad Sejmu

Foto: Leszek Szymański/PAP

Grzegorz Cygonik

Ministerstwo Edukacji Narodowej skierowało do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia regulującego zasady organizacji publicznych szkół i przedszkoli. Dokument, opublikowany w serwisie Rządowego Centrum Legislacji, przewiduje istotne modyfikacje w procedurze tworzenia arkuszy organizacyjnych – kluczowych dokumentów określających m.in. liczbę oddziałów, wymiar zajęć czy przydziały nauczycieli.

Ustalenia „Rzeczpospolitej" potwierdzają, że w niektórych regionach uczniowie masowo nie stawiają si
Szkoły podstawowe i średnie
Uczniowie masowo rezygnują z zajęć z edukacji zdrowotnej. Dlaczego?

Koniec opiniowania arkuszy przez kuratora

Najbardziej zauważalną zmianą jest odejście od obowiązku opiniowania arkuszy organizacji szkół i przedszkoli przez kuratora oświaty. Resort argumentuje, że uprości to procedury i przyspieszy prace nad dokumentami, które co roku muszą zostać przygotowane i zatwierdzone przez samorządy.

Wyjątek stanowią szkoły artystyczne – ich arkusze nadal będą musiały uzyskać opinię organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

Nowy obowiązek dla organów prowadzących

Projekt nakłada na samorządy – jako organy prowadzące – dodatkową odpowiedzialność. Po zatwierdzeniu arkusza organizacyjnego konieczne będzie przekazanie jego ostatecznej wersji do organu nadzoru pedagogicznego. Procedura zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2026 r., zgodnie z ustawą z 21 listopada 2025 r., która stanowi podstawę przygotowywanych zmian.

Pierwszy bilans edukacji zdrowotnej. Wiemy, ilu uczniów chodzi na zajęcia
Szkoły podstawowe i średnie
Pierwszy bilans edukacji zdrowotnej. Wiemy, ilu uczniów chodzi na zajęcia

Dostosowanie arkuszy do nowych planów nauczania

W uzasadnieniu do projektu ministerstwo zwraca uwagę na konieczność dostosowania arkuszy organizacyjnych do zaktualizowanej definicji ramowych planów nauczania. W praktyce oznacza to, że w dokumencie trzeba będzie precyzyjnie określić:

• tygodniowy wymiar godzin zajęć fakultatywnych, jeżeli przewiduje je nowa podstawa programowa,

• liczbę godzin przeznaczonych na pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

Zajęcia w oparciu o nowe zasady będą wdrażane stopniowo – od roku szkolnego 2026/2027.

Zmiana nazwy przedmiotu od 2026 roku

Projekt rozporządzenia wprowadza także terminologiczną, ale symbolicznie istotną zmianę. Od 1 stycznia 2026 r. przedmiot „wychowanie do życia w rodzinie” ma zostać oficjalnie zastąpiony „edukacją zdrowotną”. Zmiana ta wpisuje się w szerszy proces modyfikacji podstaw programowych i wprowadzania nowych treści związanych z dobrostanem uczniów.

Barbara Nowacka
Oświata
Edukacja zdrowotna – inwestycja na całe życie

Co dalej?

Z projektem można zapoznać się na stronie RCL, a zainteresowane środowiska – samorządy, nauczyciele, dyrektorzy i organizacje pozarządowe – mogą zgłaszać swoje uwagi w ramach konsultacji społecznych. Po ich zakończeniu MEN zdecyduje o ostatecznym kształcie rozporządzenia, które będzie obowiązywać szkoły i przedszkola od początku 2026 roku.

Źródło: rp.pl

Polityka Rząd Edukacja Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN)

