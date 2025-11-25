Aktualizacja: 25.11.2025 16:36 Publikacja: 25.11.2025 10:31
Warszawa, 21.11.2025. Minister edukacji Barbara Nowacka na sali obrad Sejmu
Ministerstwo Edukacji Narodowej skierowało do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia regulującego zasady organizacji publicznych szkół i przedszkoli. Dokument, opublikowany w serwisie Rządowego Centrum Legislacji, przewiduje istotne modyfikacje w procedurze tworzenia arkuszy organizacyjnych – kluczowych dokumentów określających m.in. liczbę oddziałów, wymiar zajęć czy przydziały nauczycieli.
Najbardziej zauważalną zmianą jest odejście od obowiązku opiniowania arkuszy organizacji szkół i przedszkoli przez kuratora oświaty. Resort argumentuje, że uprości to procedury i przyspieszy prace nad dokumentami, które co roku muszą zostać przygotowane i zatwierdzone przez samorządy.
Wyjątek stanowią szkoły artystyczne – ich arkusze nadal będą musiały uzyskać opinię organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
Projekt nakłada na samorządy – jako organy prowadzące – dodatkową odpowiedzialność. Po zatwierdzeniu arkusza organizacyjnego konieczne będzie przekazanie jego ostatecznej wersji do organu nadzoru pedagogicznego. Procedura zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2026 r., zgodnie z ustawą z 21 listopada 2025 r., która stanowi podstawę przygotowywanych zmian.
W uzasadnieniu do projektu ministerstwo zwraca uwagę na konieczność dostosowania arkuszy organizacyjnych do zaktualizowanej definicji ramowych planów nauczania. W praktyce oznacza to, że w dokumencie trzeba będzie precyzyjnie określić:
• tygodniowy wymiar godzin zajęć fakultatywnych, jeżeli przewiduje je nowa podstawa programowa,
• liczbę godzin przeznaczonych na pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
Zajęcia w oparciu o nowe zasady będą wdrażane stopniowo – od roku szkolnego 2026/2027.
Projekt rozporządzenia wprowadza także terminologiczną, ale symbolicznie istotną zmianę. Od 1 stycznia 2026 r. przedmiot „wychowanie do życia w rodzinie” ma zostać oficjalnie zastąpiony „edukacją zdrowotną”. Zmiana ta wpisuje się w szerszy proces modyfikacji podstaw programowych i wprowadzania nowych treści związanych z dobrostanem uczniów.
Z projektem można zapoznać się na stronie RCL, a zainteresowane środowiska – samorządy, nauczyciele, dyrektorzy i organizacje pozarządowe – mogą zgłaszać swoje uwagi w ramach konsultacji społecznych. Po ich zakończeniu MEN zdecyduje o ostatecznym kształcie rozporządzenia, które będzie obowiązywać szkoły i przedszkola od początku 2026 roku.
