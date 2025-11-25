Nowy obowiązek dla organów prowadzących

Projekt nakłada na samorządy – jako organy prowadzące – dodatkową odpowiedzialność. Po zatwierdzeniu arkusza organizacyjnego konieczne będzie przekazanie jego ostatecznej wersji do organu nadzoru pedagogicznego. Procedura zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2026 r., zgodnie z ustawą z 21 listopada 2025 r., która stanowi podstawę przygotowywanych zmian.

Dostosowanie arkuszy do nowych planów nauczania

W uzasadnieniu do projektu ministerstwo zwraca uwagę na konieczność dostosowania arkuszy organizacyjnych do zaktualizowanej definicji ramowych planów nauczania. W praktyce oznacza to, że w dokumencie trzeba będzie precyzyjnie określić:

• tygodniowy wymiar godzin zajęć fakultatywnych, jeżeli przewiduje je nowa podstawa programowa,

• liczbę godzin przeznaczonych na pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

Zajęcia w oparciu o nowe zasady będą wdrażane stopniowo – od roku szkolnego 2026/2027.