Reklama

Nowy etap modernizacji szkolnictwa zawodowego

W ramach pierwszego etapu reform wprowadzono już nowy zawód: technika gospodarki nieruchomościami. Na tym jednak lista zmian się nie kończy.

Publikacja: 14.12.2025 20:58

Nowy etap modernizacji szkolnictwa zawodowego

Foto: Fotorzepa/ Magda Starowieyska

Grzegorz Cygonik

Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA

Szkolnictwo branżowe w Polsce przechodzi właśnie jeden z najintensywniejszych okresów przemian od lat. Ministerstwo Edukacji zakończyło pierwszy etap ogólnokrajowych spotkań, podczas których eksperci i przedstawiciele poszczególnych branż dyskutowali o kierunku niezbędnych reform. To część szeroko zakrojonego projektu mającego dostosować system kształcenia zawodowego do wyzwań współczesnego rynku pracy.

Czytaj więcej

Szkolnictwo zawodowe w Polsce. Stan obecny i plany na przyszłość
Szkoły podstawowe i średnie
Szkolnictwo zawodowe w Polsce. Stan obecny i plany na przyszłość

Od listopada 2024 do czerwca 2025 roku odbyło się 25 spotkań konsultacyjnych. Wzięli w nich udział specjaliści reprezentujący zarówno sektor przedsiębiorstw, jak i środowiska zawodowe – osoby, które na co dzień obserwują, jak dynamicznie zmieniają się wymagania wobec pracowników. Wreszcie, jak podkreśla resort, udało się zebrać pełny obraz aktualnych potrzeb rynku oraz wskazać obszary, w których konieczna jest modernizacja programów nauczania.

Nowe kompetencje, nowy absolwent

Jednym z kluczowych efektów prac jest decyzja o rozszerzeniu i aktualizacji podstaw programowych. Mają one zostać wzbogacone o tzw. profile absolwenta – opis nowoczesnych kompetencji, których oczekuje się od młodych specjalistów w danej dziedzinie. To zmiana, która ma ułatwić pracodawcom identyfikację umiejętności zdobywanych w szkołach branżowych, a uczniom – lepsze zrozumienie swojej przyszłej roli na rynku pracy.

Reklama
Reklama

W ramach pierwszego etapu reform wprowadzono już nowy zawód: technika gospodarki nieruchomościami. Na tym jednak lista zmian się nie kończy. Od września 2026 r. do systemu mają trafić kolejne profesje, zwłaszcza związane z sektorem ogrodniczym i gospodarowaniem zielenią. Wśród propozycji pojawiają się m.in. agroogrodnik, technik agroogrodnictwa, ogrodnik terenów zielonych, technik architektury krajobrazu i arborystyki czy technik aranżacji florystycznych.

Branże w ruchu: od optyki po lotnictwo

Konsultacje obejmują także dziedziny, które rozwijają się wyjątkowo szybko, a dotychczasowe klasyfikacje zawodów przestają oddawać ich specyfikę. Przykładem jest obszar optyki i mechaniki precyzyjnej. Dotychczasowe profesje mają ustąpić miejsca nowym, bardziej odpowiadającym współczesnym technologiom: optoelektronikowi, technikowi optoelektroniki czy technikowi optyki okularowej.

Czytaj więcej

Jacek Kuśmierczyk: Jak uzdrowić polskie kształcenie zawodowe
Opinie Ekonomiczne
Jacek Kuśmierczyk: Jak uzdrowić polskie kształcenie zawodowe

Zmiany czekają również sektor lotniczy – jeden z najszybciej rosnących w Europie. Zaproponowano aktualizację podstaw programowych dla zawodów związanych z obsługą portów lotniczych i bezpieczeństwem operacyjnym. Ma to zapewnić, że absolwenci szkół branżowych będą przygotowani do pracy w realiach nowoczesnego, rozwijającego się rynku lotniczego.

Kolejne etapy już w toku

Reforma szkolnictwa zawodowego to proces wieloetapowy. Trwa już druga tura spotkań konsultacyjnych, podczas których eksperci dopracowują szczegóły nowych rozwiązań. Trzeci cykl, zaplanowany na przyszły rok, ma ostatecznie domknąć przegląd zawodów i dać podstawy do pełnego wdrożenia zmian w całym systemie.

Symbolicznym podsumowaniem pierwszego etapu było wręczenie powołań nowym członkom zespołu konsultacyjnego – grupy specjalistów reprezentujących ponad 30 różnych dziedzin. Ich zadaniem będzie dalsze opiniowanie reform oraz wsparcie merytoryczne na kolejnych etapach prac.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Edukacja Szkoły Szkoły Zawodowe
Łukasz Korzeniowski Założyciel „Stowarzyszenia umarłych statutów”, Marcin Józefaciuk Nauczyciel, dyr
Szkoły podstawowe i średnie
Czy można karać ucznia za wygląd? Odpowiadają kurator, prawnik i poseł
Wiceminister cyfryzacji: Rusza dystrybucja sprzętu komputerowego do szkół
Szkoły podstawowe i średnie
Wiceminister cyfryzacji: Rusza dystrybucja sprzętu komputerowego do szkół
Zmiany w organizacji pracy szkół i przedszkoli. MEN publikuje projekt nowego rozporządzenia
Szkoły podstawowe i średnie
Zmiany w organizacji pracy szkół i przedszkoli. MEN publikuje projekt nowego rozporządzenia
Przedmiot przyroda wróci do polskich szkół? MEN otwiera konsultacje Reformy26
Szkoły podstawowe i średnie
Przedmiot przyroda wróci do polskich szkół? MEN otwiera konsultacje Reformy26
Jak producent okien dachowych wpisał się w polską gospodarkę
Materiał Promocyjny
Jak producent okien dachowych wpisał się w polską gospodarkę
Posłowie pytają o absencje uczniów. MEN odpowiada na wątpliwości
Szkoły podstawowe i średnie
Posłowie pytają o absencje uczniów. MEN odpowiada na wątpliwości
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Materiał Promocyjny
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama