Szkolnictwo branżowe w Polsce przechodzi właśnie jeden z najintensywniejszych okresów przemian od lat. Ministerstwo Edukacji zakończyło pierwszy etap ogólnokrajowych spotkań, podczas których eksperci i przedstawiciele poszczególnych branż dyskutowali o kierunku niezbędnych reform. To część szeroko zakrojonego projektu mającego dostosować system kształcenia zawodowego do wyzwań współczesnego rynku pracy.

Od listopada 2024 do czerwca 2025 roku odbyło się 25 spotkań konsultacyjnych. Wzięli w nich udział specjaliści reprezentujący zarówno sektor przedsiębiorstw, jak i środowiska zawodowe – osoby, które na co dzień obserwują, jak dynamicznie zmieniają się wymagania wobec pracowników. Wreszcie, jak podkreśla resort, udało się zebrać pełny obraz aktualnych potrzeb rynku oraz wskazać obszary, w których konieczna jest modernizacja programów nauczania.

Nowe kompetencje, nowy absolwent

Jednym z kluczowych efektów prac jest decyzja o rozszerzeniu i aktualizacji podstaw programowych. Mają one zostać wzbogacone o tzw. profile absolwenta – opis nowoczesnych kompetencji, których oczekuje się od młodych specjalistów w danej dziedzinie. To zmiana, która ma ułatwić pracodawcom identyfikację umiejętności zdobywanych w szkołach branżowych, a uczniom – lepsze zrozumienie swojej przyszłej roli na rynku pracy.