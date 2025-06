Nowe podstawy programowe mają obowiązywać od września 2026 r. w przedszkolach i klasach I i IV szkoły podstawowej, a od września 2027 r. – w szkołach ponadpodstawowych.

Mniej biurokracji, więcej autonomii dla szkół

Kuratorzy oświaty stracą obowiązek opiniowania arkuszy organizacyjnych szkół. To duże odciążenie administracyjne dla dyrektorów placówek i samorządów. Arkusze będą zatwierdzane wyłącznie przez organ prowadzący.

Jednocześnie kuratorzy zyskają nowe kompetencje – będą mogli samodzielnie tworzyć narzędzia nadzoru pedagogicznego. Taką samą możliwość otrzyma również Centrum Edukacji Artystycznej, nadzorujące szkoły artystyczne.

Reforma szkół. Nowe zajęcia, nowe możliwości

Szkoły zyskają prawo do organizacji zajęć fakultatywnych – czyli takich, które nie są obowiązkowe, ale mają ustaloną podstawę programową i są zgodne z zainteresowaniami uczniów. Pojawią się też zmiany w organizacji zajęć dodatkowych, np. z drugiego języka obcego czy przedmiotów artystycznych.

Zmodyfikowano także zasady oceniania w klasach o profilu mundurowym – MON i MSWiA postulowały, by za zajęcia z przygotowania do służby wojskowej lub w służbach mundurowych przyznawano oceny, co ma zwiększyć zaangażowanie uczniów.