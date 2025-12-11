W 44 LO w Krakowie dyrektor szkoły, bez wiedzy rodziców, w czasie lekcji, wysłał niepełnoletniego ucznia do fryzjera. Powód? Chłopak przyszedł do szkoły z irokezem – co nie spodobało się nauczycielom. Jak donoszą media, podobno powiedział mu, że z taką fryzurą nie ma wstępu do szkoły. Chłopak włosy zgolił.

Reklama Reklama

Gdy uczeń wrócił do domu, rodzice zawiadomili kuratorium oświaty w Krakowie. A pani kurator zawiadomiła miasto. Prezydent Krakowa Aleksander Misztalski napisał na platformie X, że jest tą sprawą „zbulwersowany i zszokowany”. Finalnie dyrektor szkoły został zawieszony.

Małopolska kurator oświaty: Nie wolno naruszać praw ucznia

Krakowska historia jest jednym z elementów najnowszego podcastu „Szkoła na nowo”. O tym, co się wydarzyło opowiada nam Gabriela Olszowska, szefowa Kuratorium Oświaty w Krakowie, która określa całą sytuację jako „drastyczny przypadek”. – Rozliczając ucznia z obowiązku zachowania szacunku wobec drugiego człowieka, nie wolno naruszać jego praw. A tu takich naruszeń jest co najmniej kilka – o ile rzeczywiście takie zdarzenie i o takim przebiegu miało miejsce. Chłopiec powinien być na lekcjach – mówi Olszowska.