Dystrybucja nowoczesnego sprzętu komputerowego do szkół w całej Polsce wchodzi w decydującą fazę – poinformował w poniedziałek wiceminister cyfryzacji Paweł Olszewski. Jak przekazał, zakończony właśnie przetarg to jedno z największych przedsięwzięć technologicznych w historii polskiej edukacji, obejmujące dostawę aż 735 tys. urządzeń.

Laptopy w polskich szkołach za 1,7 mld zł z KPO

Według Olszewskiego wartość zamówienia przekroczyła 1,66 mld zł. „To największy projekt doposażenia szkół w historii” – napisał wiceminister na platformie X. Sprzęt – laptopy, laptopy przeglądarkowe oraz tablety – trafi do placówek w każdym regionie kraju. Celem jest wyrównanie szans edukacyjnych oraz zapewnienie młodym ludziom dostępu do narzędzi, które pozwolą im zdobywać kompetencje przyszłości.

Resort podkreśla, że mowa tylko o pierwszym etapie działań. „Łącznie z KPO wydamy ponad 6 mld zł, bo to dopiero początek” – zaznaczył Olszewski. Kolejne inwestycje obejmą m.in. nowoczesne pracownie STEM, laboratoria sztucznej inteligencji i sale do nauki zdalnej. Mają one stworzyć uczniom warunki pracy zbliżone do tych, w jakich funkcjonują współcześni inżynierowie czy specjaliści technologiczni.