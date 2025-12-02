Reklama

Wiceminister cyfryzacji: Rusza dystrybucja sprzętu komputerowego do szkół

Nowy sprzęt ma trafić do szkół już w najbliższych miesiącach. Dla wielu placówek będzie to znaczący technologiczny skok naprzód – szczególnie tam, gdzie dotychczas brakowało wystarczającej liczby komputerów do prowadzenia nowoczesnych zajęć dydaktycznych.

Publikacja: 02.12.2025 12:14

Foto: Adobe Stock

Grzegorz Cygonik

Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA

Dystrybucja nowoczesnego sprzętu komputerowego do szkół w całej Polsce wchodzi w decydującą fazę – poinformował w poniedziałek wiceminister cyfryzacji Paweł Olszewski. Jak przekazał, zakończony właśnie przetarg to jedno z największych przedsięwzięć technologicznych w historii polskiej edukacji, obejmujące dostawę aż 735 tys. urządzeń.

Laptopy w polskich szkołach za 1,7 mld zł z KPO

Według Olszewskiego wartość zamówienia przekroczyła 1,66 mld zł. „To największy projekt doposażenia szkół w historii” – napisał wiceminister na platformie X. Sprzęt – laptopy, laptopy przeglądarkowe oraz tablety – trafi do placówek w każdym regionie kraju. Celem jest wyrównanie szans edukacyjnych oraz zapewnienie młodym ludziom dostępu do narzędzi, które pozwolą im zdobywać kompetencje przyszłości.

Resort podkreśla, że mowa tylko o pierwszym etapie działań. „Łącznie z KPO wydamy ponad 6 mld zł, bo to dopiero początek” – zaznaczył Olszewski. Kolejne inwestycje obejmą m.in. nowoczesne pracownie STEM, laboratoria sztucznej inteligencji i sale do nauki zdalnej. Mają one stworzyć uczniom warunki pracy zbliżone do tych, w jakich funkcjonują współcześni inżynierowie czy specjaliści technologiczni.

Wcześniej, pod koniec listopada, Ministerstwo Cyfryzacji informowało, że sprzęt będzie wykorzystywany przede wszystkim podczas zajęć szkolnych. W uzasadnionych przypadkach urządzenia będą mogły być również użyczane uczniom na zasadach obowiązujących w danej szkole.

Zgodnie z przedstawionymi danymi w ramach przetargu do polskich placówek trafi:

• 404 250 laptopów za maksymalnie 1 168 298 670 zł brutto,

• 110 250 laptopów przeglądarkowych za maksymalnie 181 495 755 zł brutto,

• 220 500 tabletów za maksymalnie 384 503 490 zł brutto.

Nowe laptopy w polskich szkołach już w najbliższych miesiącach

Łącznie na zakup 735 tys. urządzeń przeznaczono maksymalnie 1 734 297 915 zł. Środki pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), a cała inwestycja jest realizowana we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Nowy sprzęt ma trafić do szkół już w najbliższych miesiącach. Dla wielu placówek będzie to znaczący technologiczny skok naprzód – szczególnie tam, gdzie dotychczas brakowało wystarczającej liczby komputerów do prowadzenia nowoczesnych zajęć dydaktycznych. Resort podkreśla, że to inwestycja w przyszłość młodego pokolenia, ale też w konkurencyjność polskiej edukacji na tle innych krajów europejskich.

Źródło: rp.pl

Polityka Rząd Ministerstwo Cyfryzacji Edukacja IT Cyfryzacja
