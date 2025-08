Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA.

Reklama Reklama

Od września 2026 roku uczniowie klas IV szkół podstawowych rozpoczną naukę języka polskiego według nowej podstawy programowej. Zaprezentowany przez Instytut Badań Edukacyjnych 29 lipca podczas webinaru #OdPodstaw projekt to kluczowy element reformy MEN „Reforma26. Kompas Jutra”. W centrum zmian znalazła się skrócona i unowocześniona lista lektur, większy nacisk na praktyczne umiejętności komunikacyjne oraz rozwój kompetencji medialnych. Gotowy dokument trafi do Ministerstwa Edukacji już we wrześniu.

Już za rok uczniów czeka duża zmiana – od września 2026 roku w życie wejdzie nowa podstawa programowa języka polskiego dla klas IV–VIII szkoły podstawowej. Ministerstwo Edukacji Narodowej, po konsultacjach z nauczycielami, zapowiada istotne odchudzenie listy obowiązkowych lektur i większą swobodę w ich doborze.

Decyzja to efekt szerokich konsultacji prowadzonych przez Instytut Badań Edukacyjnych. W internetowej ankiecie wzięło udział 24 tys. nauczycieli, rodziców i ekspertów. Ponad 60 proc. polonistów oceniło dotychczasową podstawę jako przeładowaną i niedostosowaną do realnych możliwości uczniów.