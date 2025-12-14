Reklama

Twórcy kursu podkreślają, że to właśnie lektura – w świecie przyspieszonej komunikacji – wciąż uczy cierpliwości, analizy, dialogu i budowania własnych sądów.

Publikacja: 14.12.2025 17:07

Czytanie jako tarcza przed manipulacją. Rusza ogólnopolski kurs dla nauczycieli

Foto: Adobe Stock

Grzegorz Cygonik

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie są wyzwania współczesnej szkoły w kontekście dezinformacji?
  • Dlaczego lektura jest uważana za narzędzie obrony przed manipulacją?
  • W jaki sposób kurs „Czytam, więc myślę, działam i jestem obywatelem!” wspiera edukację obywatelską?
  • Jakie bloki tematyczne są objęte programem kursu?
  • W jaki sposób czytanie wpływa na rozwój mózgu i ocenę wiarygodności informacji?
  • Kto może wziąć udział w kursie i jakie są jego główne założenia?

W epoce niekończących się powiadomień, błyskawicznych nagłówków i treści produkowanych szybciej, niż jesteśmy w stanie je przyswoić, szkoła staje przed zadaniem o kluczowym znaczeniu: jak przygotować młodych ludzi do świata, w którym informacja stała się bronią, a chaos komunikacyjny – codziennością? Odpowiedź, jak się okazuje, może być zaskakująco prosta: czytanie.

Fundacja Powszechnego Czytania, działająca na rzecz promocji literatury, we współpracy z resortem edukacji, uruchamia właśnie ogólnodostępny kurs online poświęcony walce z dezinformacją. Program nosi nazwę „Czytam, więc myślę, działam i jestem obywatelem!” i został zaprojektowany z myślą o nauczycielach, bibliotekarzach, wychowawcach oraz studentach kierunków pedagogicznych. Udział jest bezpłatny, a zapisy już ruszyły.

Literatura jako narzędzie obrony

Twórcy kursu podkreślają, że to właśnie lektura – w świecie przyspieszonej komunikacji – wciąż uczy cierpliwości, analizy, dialogu i budowania własnych sądów. W ich przekonaniu książka jest jednym z ostatnich „bezpiecznych miejsc”, w których młody człowiek może ćwiczyć uważność i refleksję. Stąd pomysł, by kompetencje czytelnicze stały się fundamentem edukacji obywatelskiej.

Program, przygotowany w ramach ogólnopolskiej koalicji na rzecz wspierania czytelnictwa, obejmuje trzy duże bloki tematyczne:

• Fundamenty – uczestnicy poznają mechanizmy, które stoją za współczesną dezinformacją oraz dowiadują się, dlaczego precyzja języka i rozumienie tekstu są kluczowe dla świadomego odbioru informacji.

• Metodologie – to zestaw praktycznych scenariuszy i narzędzi gotowych do użycia podczas lekcji każdego przedmiotu. Proponowane techniki obejmują m.in. debaty oksfordzkie, czytanie krytyczne czy analizę narracji.

• Ekosystem – moduł poświęcony budowaniu kultury czytelniczej wokół szkoły, z naciskiem na współpracę z rodzicami i lokalnymi instytucjami.

Wiedza z neuronauki w praktyce

Kurs nie ogranicza się do teorii. Uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób czytanie wpływa na rozwój mózgu, jakie procesy poznawcze wzmacnia i dlaczego dzieci regularnie obcujące z literaturą lepiej radzą sobie z oceną wiarygodności treści. Organizatorzy pokazują również, jak tworzyć przestrzeń do bezpiecznej dyskusji i jak mierzyć postępy uczniów w rozwijaniu umiejętności czytelniczych.

Ambasadorzy projektu – osoby na co dzień pracujące z młodymi odbiorcami kultury – w swoich wystąpieniach podkreślają jedno: w świecie, w którym impuls wygrywa z refleksją, warto wrócić do spokojnej rozmowy z tekstem. Ich zdaniem to właśnie lektura staje się „ćwiczeniem z uważności”, które może ochronić przed manipulacją.

Projekt ogólnopolski, dostępny dla każdego

Kurs powstał dzięki wsparciu programu publicznego poświęconego edukacji obywatelskiej i został przygotowany we współpracy z kluczowymi instytucjami życia kulturalnego i oświatowego: bibliotekami, ośrodkami badawczymi oraz wydawcami podręczników. Partnerzy podkreślają, że wspólne działanie ma budować trwały system edukacyjny, w którym czytanie nie jest dodatkiem, lecz centralnym narzędziem kształtowania świadomych obywateli.

Jak wziąć udział?

Z kursu może skorzystać każdy nauczyciel – niezależnie od przedmiotu i poziomu nauczania – a także wychowawcy, edukatorzy, bibliotekarze oraz studenci przygotowujący się do pracy z dziećmi i młodzieżą. Rejestracja odbywa się poprzez popularną platformę edukacyjną oferującą bezpłatne szkolenia online.

Organizatorzy podkreślają, że program ma charakter otwarty: może być wykorzystywany zarówno w pracy szkolnej, jak i w działaniach lokalnych, np. w bibliotekach czy domach kultury. Celem jest stworzenie wspólnoty, która wierzy, że czytanie to nie tylko przyjemność – to także realna inwestycja w bezpieczeństwo informacyjne przyszłych pokoleń.

Edukacja Szkoły Szkoły Podstawowe Nauczyciele Literatura Czytelnictwo
