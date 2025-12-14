Literatura jako narzędzie obrony

Twórcy kursu podkreślają, że to właśnie lektura – w świecie przyspieszonej komunikacji – wciąż uczy cierpliwości, analizy, dialogu i budowania własnych sądów. W ich przekonaniu książka jest jednym z ostatnich „bezpiecznych miejsc”, w których młody człowiek może ćwiczyć uważność i refleksję. Stąd pomysł, by kompetencje czytelnicze stały się fundamentem edukacji obywatelskiej.

Program, przygotowany w ramach ogólnopolskiej koalicji na rzecz wspierania czytelnictwa, obejmuje trzy duże bloki tematyczne:

• Fundamenty – uczestnicy poznają mechanizmy, które stoją za współczesną dezinformacją oraz dowiadują się, dlaczego precyzja języka i rozumienie tekstu są kluczowe dla świadomego odbioru informacji.

• Metodologie – to zestaw praktycznych scenariuszy i narzędzi gotowych do użycia podczas lekcji każdego przedmiotu. Proponowane techniki obejmują m.in. debaty oksfordzkie, czytanie krytyczne czy analizę narracji.

• Ekosystem – moduł poświęcony budowaniu kultury czytelniczej wokół szkoły, z naciskiem na współpracę z rodzicami i lokalnymi instytucjami.

Wiedza z neuronauki w praktyce

Kurs nie ogranicza się do teorii. Uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób czytanie wpływa na rozwój mózgu, jakie procesy poznawcze wzmacnia i dlaczego dzieci regularnie obcujące z literaturą lepiej radzą sobie z oceną wiarygodności treści. Organizatorzy pokazują również, jak tworzyć przestrzeń do bezpiecznej dyskusji i jak mierzyć postępy uczniów w rozwijaniu umiejętności czytelniczych.