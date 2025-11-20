Reklama
Rozwiń
Reklama

Reforma „Kompas Jutra”. MEN otwiera konsultacje nowych podstaw programowych

Ministerstwo Edukacji Narodowej rozpoczęło kolejny etap prac nad Reformą26 „Kompas Jutra”. 19 listopada 2025 roku do konsultacji publicznych trafiły projekty nowych podstaw programowych, które będą obowiązywać w szkołach w kolejnych latach. Konsultacje pot potrwają do 18 grudnia. W centrum zmian znalazł się m.in. powrót przedmiotu przyroda, większa elastyczność nauczania i nacisk na praktyczne wykorzystanie wiedzy.

Publikacja: 20.11.2025 13:20

Reforma „Kompas Jutra”. MEN otwiera konsultacje nowych podstaw programowych

Foto: Adobe Stock

Grzegorz Cygonik

Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA

Dwa kluczowe projekty

Do konsultacji przekazano dwa projekty rozporządzeń: dotyczący podstawy programowej dla wychowania przedszkolnego i szkoły podstawowej (także dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym) oraz projekt ramowego planu nauczania dla szkół podstawowych. Dokumenty powstały we współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych, a nad ich przygotowaniem pracowało ponad 200 ekspertów.

Edukacja oparta na głębokim uczeniu się

Nowa podstawa programowa ma być nie tylko bardziej przejrzysta, lecz także funkcjonalna. Jej autorzy podkreślają, że nacisk przesunięto z encyklopedycznego przyswajania treści na „głębokie uczenie się”, rozumiane jako zdolność do praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy w codziennych sytuacjach i realnych problemach.

Dokument jest tak uporządkowany, aby jasno określał cele edukacyjne i oczekiwane efekty uczenia się. Ma również zawierać doświadczenia edukacyjne rozwijające sprawczość uczniów — czyli ich umiejętność działania, podejmowania inicjatywy i świadomego wpływu na rzeczywistość.

Jednym z ważnych założeń jest elastyczność. Podstawa ma umożliwiać nauczycielom wprowadzanie dodatkowych, fakultatywnych efektów uczenia się i dostosowywanie metod pracy do realiów danej klasy. Reforma podkreśla także wagę spójności — zarówno w obrębie poszczególnych przedmiotów, jak i pomiędzy nimi.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

W środę, 5 listopada 2025 r., w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmia
Szkoły podstawowe i średnie
Reforma26. Kompas Jutra. Nowy kierunek dla polskiej szkoły?

Przyroda wraca do szkoły

Jedną z najbardziej konkretnych propozycji jest ponowne wprowadzenie przedmiotu przyroda w klasach IV–VI szkoły podstawowej. Ma być realizowana w wymiarze trzech godzin tygodniowo na każdym z tych poziomów. Jej interdyscyplinarny charakter ma pomóc uczniom lepiej rozumieć świat, rozwijać logiczne i twórcze myślenie oraz kształtować praktyczne umiejętności z zakresu nauk przyrodniczych.

Język łaciński tylko w szkołach ponadpodstawowych

Resort zaproponował rezygnację z możliwości nauczania języka łacińskiego w klasach VII i VIII. Odtąd uczniowie w szkole podstawowej mieliby obowiązkowo uczyć się dwóch języków obcych nowożytnych. Według MEN łacina jest obecnie nauczana w zaledwie kilku szkołach i cieszy się minimalnym zainteresowaniem uczniów.

Czytaj więcej

Będzie nowa filozofia nauczania w polskich szkołach. Rząd zdecydował o reformie
Prawo oświatowe
Będzie nowa filozofia nauczania w polskich szkołach. Rząd zdecydował o reformie

Reforma w toku

Niektóre elementy Reformy26 są już wprowadzane – od 1 września 2025 roku uczniowie mają nowe przedmioty: edukację obywatelską i edukację zdrowotną. Nowa podstawa programowa zacznie obowiązywać etapami: od września 2026 r. obejmie klasy I i IV szkoły podstawowej. W kolejnych latach obejmie następne roczniki zarówno w szkołach podstawowych, jak i ponadpodstawowych.

Szkoła przyszłości? Teraz głos mają obywatele

Reforma „Kompas Jutra” opiera się na założeniu, że uczniowie muszą być przygotowani do świadomego, samodzielnego i odpowiedzialnego funkcjonowania w dynamicznym świecie. Dlatego tak duży nacisk położono na kreatywność, myślenie krytyczne, sprawczość i praktyczność wiedzy.

Reklama
Reklama

MEN uruchomiło specjalny formularz konsultacyjny, dzięki któremu rodzice, nauczyciele, uczniowie i inni zainteresowani mogą zgłaszać swoje uwagi i propozycje. Konsultacje publiczne potrwają do 18 grudnia 2025 r. Formularz konsultacyjny oraz szczegółowe informacje o projektach znajdują się na stronie MEN.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Rząd Edukacja Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Średnie Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN)

Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA

Dwa kluczowe projekty

Pozostało jeszcze 98% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Posłowie pytają o absencje uczniów. MEN odpowiada na wątpliwości
Szkoły podstawowe i średnie
Posłowie pytają o absencje uczniów. MEN odpowiada na wątpliwości
Polska „tygrysem wzrostu”, ale potrzebuje kapitału i innowacji
Materiał Promocyjny
Polska „tygrysem wzrostu”, ale potrzebuje kapitału i innowacji
Pierwszy bilans edukacji zdrowotnej. Wiemy, ilu uczniów chodzi na zajęcia
Szkoły podstawowe i średnie
Pierwszy bilans edukacji zdrowotnej. Wiemy, ilu uczniów chodzi na zajęcia
W środę, 5 listopada 2025 r., w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmia
Szkoły podstawowe i średnie
Reforma26. Kompas Jutra. Nowy kierunek dla polskiej szkoły?
Rzecznik Praw Uczniowskich i katalog uczniowskich praw coraz bliżej. Projekt MEN
Szkoły podstawowe i średnie
Rzecznik Praw Uczniowskich i katalog uczniowskich praw coraz bliżej. Projekt MEN
Jak budować strategię cyberodporności
Materiał Promocyjny
Jak budować strategię cyberodporności
Prace domowe po nowemu? Propozycje zespołu ekspertów IBE
Szkoły podstawowe i średnie
Prace domowe po nowemu? Propozycje zespołu ekspertów IBE
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama