Foto: Adobe Stock
Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA
Do konsultacji przekazano dwa projekty rozporządzeń: dotyczący podstawy programowej dla wychowania przedszkolnego i szkoły podstawowej (także dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym) oraz projekt ramowego planu nauczania dla szkół podstawowych. Dokumenty powstały we współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych, a nad ich przygotowaniem pracowało ponad 200 ekspertów.
Nowa podstawa programowa ma być nie tylko bardziej przejrzysta, lecz także funkcjonalna. Jej autorzy podkreślają, że nacisk przesunięto z encyklopedycznego przyswajania treści na „głębokie uczenie się”, rozumiane jako zdolność do praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy w codziennych sytuacjach i realnych problemach.
Dokument jest tak uporządkowany, aby jasno określał cele edukacyjne i oczekiwane efekty uczenia się. Ma również zawierać doświadczenia edukacyjne rozwijające sprawczość uczniów — czyli ich umiejętność działania, podejmowania inicjatywy i świadomego wpływu na rzeczywistość.
Jednym z ważnych założeń jest elastyczność. Podstawa ma umożliwiać nauczycielom wprowadzanie dodatkowych, fakultatywnych efektów uczenia się i dostosowywanie metod pracy do realiów danej klasy. Reforma podkreśla także wagę spójności — zarówno w obrębie poszczególnych przedmiotów, jak i pomiędzy nimi.
Jedną z najbardziej konkretnych propozycji jest ponowne wprowadzenie przedmiotu przyroda w klasach IV–VI szkoły podstawowej. Ma być realizowana w wymiarze trzech godzin tygodniowo na każdym z tych poziomów. Jej interdyscyplinarny charakter ma pomóc uczniom lepiej rozumieć świat, rozwijać logiczne i twórcze myślenie oraz kształtować praktyczne umiejętności z zakresu nauk przyrodniczych.
Resort zaproponował rezygnację z możliwości nauczania języka łacińskiego w klasach VII i VIII. Odtąd uczniowie w szkole podstawowej mieliby obowiązkowo uczyć się dwóch języków obcych nowożytnych. Według MEN łacina jest obecnie nauczana w zaledwie kilku szkołach i cieszy się minimalnym zainteresowaniem uczniów.
Niektóre elementy Reformy26 są już wprowadzane – od 1 września 2025 roku uczniowie mają nowe przedmioty: edukację obywatelską i edukację zdrowotną. Nowa podstawa programowa zacznie obowiązywać etapami: od września 2026 r. obejmie klasy I i IV szkoły podstawowej. W kolejnych latach obejmie następne roczniki zarówno w szkołach podstawowych, jak i ponadpodstawowych.
Reforma „Kompas Jutra” opiera się na założeniu, że uczniowie muszą być przygotowani do świadomego, samodzielnego i odpowiedzialnego funkcjonowania w dynamicznym świecie. Dlatego tak duży nacisk położono na kreatywność, myślenie krytyczne, sprawczość i praktyczność wiedzy.
MEN uruchomiło specjalny formularz konsultacyjny, dzięki któremu rodzice, nauczyciele, uczniowie i inni zainteresowani mogą zgłaszać swoje uwagi i propozycje. Konsultacje publiczne potrwają do 18 grudnia 2025 r. Formularz konsultacyjny oraz szczegółowe informacje o projektach znajdują się na stronie MEN.
