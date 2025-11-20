Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA

Dwa kluczowe projekty

Do konsultacji przekazano dwa projekty rozporządzeń: dotyczący podstawy programowej dla wychowania przedszkolnego i szkoły podstawowej (także dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym) oraz projekt ramowego planu nauczania dla szkół podstawowych. Dokumenty powstały we współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych, a nad ich przygotowaniem pracowało ponad 200 ekspertów.

Edukacja oparta na głębokim uczeniu się

Nowa podstawa programowa ma być nie tylko bardziej przejrzysta, lecz także funkcjonalna. Jej autorzy podkreślają, że nacisk przesunięto z encyklopedycznego przyswajania treści na „głębokie uczenie się”, rozumiane jako zdolność do praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy w codziennych sytuacjach i realnych problemach.

Dokument jest tak uporządkowany, aby jasno określał cele edukacyjne i oczekiwane efekty uczenia się. Ma również zawierać doświadczenia edukacyjne rozwijające sprawczość uczniów — czyli ich umiejętność działania, podejmowania inicjatywy i świadomego wpływu na rzeczywistość.

Jednym z ważnych założeń jest elastyczność. Podstawa ma umożliwiać nauczycielom wprowadzanie dodatkowych, fakultatywnych efektów uczenia się i dostosowywanie metod pracy do realiów danej klasy. Reforma podkreśla także wagę spójności — zarówno w obrębie poszczególnych przedmiotów, jak i pomiędzy nimi.