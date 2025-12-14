Reklama

Cyfrowe Mosty. Nowy program, który ma pomóc dorosłym mądrze prowadzić dzieci przez Internet

Z badań wynika, że tam, gdzie rodzice dzielą się własnymi doświadczeniami i wiedzą, młodzi częściej mówią im o zagrożeniach, których doświadczyli w sieci. Obie strony uważają jednak, że to dzieci mają większe kompetencje cyfrowe.

Publikacja: 14.12.2025 11:22

Foto: Adobe Stock

Grzegorz Cygonik

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie znaczenie ma program Cyfrowe Mosty dla dorosłych i dzieci w świecie cyfrowym?
  • Jakie różnice w postrzeganiu ról cyfrowych przewodników występują między rodzicami a dziećmi?
  • Jak wpływ ma dzielenie się doświadczeniami rodziców na komunikację z dziećmi o zagrożeniach w Internecie?
  • Jakie są kluczowe elementy programu Cyfrowe Mosty?
  • Jakie działania są częścią szerszej strategii edukacji cyfrowej w Polsce?
  • Jakie wyzwania i możliwości stoją przed rodzicami i szkołami w kontekście edukacji cyfrowej dzieci?

Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA

Internet stał się naturalnym środowiskiem dorastania. To tam młodzi ludzie uczą się, komunikują, tworzą i spędzają dużą część wolnego czasu. Ale w tej samej przestrzeni czekają na nich treści, z którymi nie potrafią sobie poradzić nawet dorośli – hejt, nękanie, seksualizacja, próby szantażu czy wyłudzania intymnych materiałów. Eksperci alarmują: dzieci nie mogą mierzyć się z tym światem samotnie. Potrzebują kogoś, kto pokaże im, jak w cyfrowej rzeczywistości stawiać bezpieczne i odpowiedzialne kroki.

Taką rolę ma wzmocnić nowy ogólnopolski program edukacyjny Cyfrowe Mosty. Został przygotowany z myślą o rodzicach, nauczycielach i opiekunach – tych, których dzieci widzą jako pierwszych przewodników w świecie online.

Kto tak naprawdę jest cyfrowym przewodnikiem?

Program poprzedziły szeroko zakrojone badania. Wzięło w nich udział ponad 2 tysiące rodziców i dzieci. Wyniki zaskoczyły samych badaczy. Okazało się, że aż 71 proc. młodych ludzi postrzega swoich rodziców jako osoby, które uczą ich bezpiecznego korzystania z Internetu. Tymczasem wśród dorosłych jedynie 55 proc. deklaruje, że pełni taką rolę. Innymi słowy – dzieci mają wobec dorosłych oczekiwania, których ci często nawet nie dostrzegają.

Z badań wynika także, że tam, gdzie rodzice dzielą się własnymi doświadczeniami i wiedzą, młodzi częściej mówią im o zagrożeniach, których doświadczyli w sieci. Obie strony uważają jednak, że to dzieci mają większe kompetencje cyfrowe. W dodatku w 40 proc. domów brakuje jakichkolwiek zasad związanych z korzystaniem z internetu, a pierwsze konto w mediach społecznościowych zakładane jest przeciętnie w wieku 11 lat.

Przy takich realiach trudno oczekiwać, by dzieci potrafiły samodzielnie ocenić ryzyko i chronić się przed niebezpieczeństwami.

Program, który ma łączyć pokolenia

Cyfrowe Mosty powstały po to, by tę sytuację zmienić. To zestaw materiałów, narzędzi i wskazówek, które mają pomóc dorosłym stać się kompetentnymi przewodnikami w cyfrowym świecie. Uczestnicy programu otrzymają dostęp do:

• podcastów z psychologami, socjologami i ekspertami od nowych technologii,

• praktycznych poradników,

• gotowych scenariuszy zajęć i aktywności, które można wykorzystać zarówno w domu, jak i w szkole,

• materiałów edukacyjnych podnoszących świadomość na temat cyberzagrożeń.

Celem jest stworzenie pomostu między światem dorosłych a cyfrową codziennością dzieci – pomostu opartego na wiedzy, rozmowie i uważnej obecności.

Szerszy plan: cyfrowe kompetencje dla całego społeczeństwa

Cyfrowe Mosty są częścią większej strategii, w ramach której państwo inwestuje w edukację cyfrową dorosłych i młodzieży. Wśród najważniejszych działań znajdują się:

• działania przeciw cyberprzemocy, m.in. ogólnopolski program „Włącz szacunek. Wyłącz hejt”,

• kampanie i szkolenia dotyczące dezinformacji,

• projekt „Szkoła międzypokoleniowa”, pokazujący, jak technologia może łączyć seniorów i młodzież,

• kampania „W cyfrowym świecie”, emitowana w ogólnopolskich rozgłośniach,

• szkolenia z podstawowych kompetencji cyfrowych, które do 2026 r. obejmą ponad 280 tysięcy osób,

• Kluby Rozwoju Cyfrowego – nowe lokalne centra kompetencji w gminach,

• inicjatywy rozwijające talenty informatyczne i promujące cyberbezpieczeństwo.

To jedne z największych inwestycji edukacyjnych ostatnich lat – tylko szkolenia finansowane z KPO pochłoną ponad 540 mln zł, a rozbudowa lokalnych centrów kompetencji cyfrowych przekroczy 1 mld zł.

Wspólna sprawa

Choć programy rządowe mogą tworzyć narzędzia i materiały, kluczowa praca dzieje się w domach i szkołach. To tam rodzi się zaufanie, tam odbywają się pierwsze rozmowy o tym, co dzieje się w Internecie i tam pojawia się najważniejsze pytanie: czy dziecko będzie miało do kogo zwrócić się po pomoc?

Źródło: rp.pl

