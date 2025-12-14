Kto tak naprawdę jest cyfrowym przewodnikiem?

Program poprzedziły szeroko zakrojone badania. Wzięło w nich udział ponad 2 tysiące rodziców i dzieci. Wyniki zaskoczyły samych badaczy. Okazało się, że aż 71 proc. młodych ludzi postrzega swoich rodziców jako osoby, które uczą ich bezpiecznego korzystania z Internetu. Tymczasem wśród dorosłych jedynie 55 proc. deklaruje, że pełni taką rolę. Innymi słowy – dzieci mają wobec dorosłych oczekiwania, których ci często nawet nie dostrzegają.

Z badań wynika także, że tam, gdzie rodzice dzielą się własnymi doświadczeniami i wiedzą, młodzi częściej mówią im o zagrożeniach, których doświadczyli w sieci. Obie strony uważają jednak, że to dzieci mają większe kompetencje cyfrowe. W dodatku w 40 proc. domów brakuje jakichkolwiek zasad związanych z korzystaniem z internetu, a pierwsze konto w mediach społecznościowych zakładane jest przeciętnie w wieku 11 lat.

Przy takich realiach trudno oczekiwać, by dzieci potrafiły samodzielnie ocenić ryzyko i chronić się przed niebezpieczeństwami.

Program, który ma łączyć pokolenia

Cyfrowe Mosty powstały po to, by tę sytuację zmienić. To zestaw materiałów, narzędzi i wskazówek, które mają pomóc dorosłym stać się kompetentnymi przewodnikami w cyfrowym świecie. Uczestnicy programu otrzymają dostęp do:

• podcastów z psychologami, socjologami i ekspertami od nowych technologii,

• praktycznych poradników,