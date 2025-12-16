Relacja z Inauguracji 24. edycji Programu Stypendiów Pomostowych

Aktualizacja: 16.12.2025 12:07 Publikacja: 16.12.2025 11:20
W piątek, 28 listopada 2025 roku, Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości wraz z przedstawicielami partnerów Programu spotkała się ze stypendystami i stypendystkami pomostowymi, by uroczyście złożyć na ich ręce certyfikaty otrzymania stypendium. Spotkanie prowadziła Joanna Jonczyk.
Na tegorocznej scenie wystąpił Piotr Cielecki. Jego przemowa inspirowała studentów do szukania pozytywów nawet w trudnych momentach życia. Ponadto, podczas spotkania wysłuchaliśmy Bogana Marka — absolwenta Programu Stypendiów Pomostowych — który zachęcał obecnych stypendystów do korzystania z szansy, którą otrzymali, a także przypominał o tym, że pomaganie innym ma wielką wartość.
Podczas wydarzenia, w przestrzeni wystawowej trwała wystawa prac malarskich Aleksandry Bienias — stypendystki pomostowej obecnej edycji, studentki I roku na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.
Wydarzenie rozpoczęło się o godz. 12:00. Po krótkim powitaniu przez Joannę Jonczyk, na scenę zaproszono Panią Maię Mazurkiewicz, prezes zarządu Fundacji PZU, która w kilku słowach powitała gości w przestrzeni PZU Park. Później nadszedł czas na przemówienie dr Zofii Sapijaszki, prezes Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości zarządzającej Programem Stypendiów Pomostowych. Pani prezes opowiedziała o trzech podstawowych filarach Programu: stypendiach, ofercie rozwojowej oraz aktywności społecznej – czynnikach, które otwierają młodym ludziom drzwi do efektywnego dążenia do obranych celów i nabycia kompetencji potrzebnych zarówno na rynku pracy, jak i w życiu prywatnym.
Jej wypowiedź zakończyła animacja przedstawiająca działanie Programu.
Po prezentacji nadszedł czas na główny punkt spotkania — oficjalne przyznanie stypendiów, do którego przystąpił Radosław Jasiński, Dyrektor Programowy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności wraz z Panem Bogdanem Benczakiem — prezesem PZU oraz Maią Mazurkiewicz i Katarzyną Oleksowicz — członkinią zarządu Fundacji Inter Cars.
Wykład inauguracyjny wygłosił Piotr Cielecki, trener biznesu, certyfikowany coach ICC, charyzmatyczny mówca, absolwent filozofii, oraz psychologii. Podzielił się z obecnymi opowieścią, która uczyła, by podchodzić ze spokojem do niespodziewanych sytuacji, nawet jeśli na pierwszy rzut oka wydają się mieć negatywne skutki, bo w perspektywie czasu mogą okazać się czymś bardzo dobrym.
O swojej drodze w Programie i poza nim opowiedział Bogdan Marek, który korzystał z oferty stypendialnej Programu przez kilka lat w czasie studiów, a dziś jest już absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (SGH). Obecnie pełni funkcję Kierownika Zespołu Analizy Danych w RTB House – globalnej polskiej firmie technologicznej. W swoim wystąpieniu zachęcał młodych studentów do korzystania z oferty Programu i czasu studenckiego, a na sam koniec zachęcał wszystkich obecnych do działań prospołecznych i oddawania dobra, które samemu się kiedyś otrzymało.
Całość wydarzenia uświetnił występ muzyczny Ireny Michalskiej (stypendystka pomostowa z 2022 roku, Absolwentka szkoły muzycznej w Nowym Sączu w klasie wiolonczeli oraz studentka kierunku musical na Akademii Muzycznej w Gdańsku) oraz Szymona Petelczyca (student Akademii Muzycznej w Gdańsku w klasie fortepianu jazzowego oraz PSM II stopnia w Białymstoku w klasie fortepianu klasycznego), który zakończyli oficjalną część Inauguracji.
Program Stypendiów Pomostowych jest jednym z największych pozarządowych programów stypendialnych w Polsce. Dotychczas, w ramach programu, przyznano blisko 29 000 różnego rodzaju stypendiów, w tym ponad 19 tys. na pierwszy rok studiów.
Celem Programu Stypendiów Pomostowych jest ułatwienie uzdolnionej młodzieży ze wsi i małych miejscowości, pochodzącej z rodzin o niskich dochodach, podjęcia nauki na wyższej uczelni poprzez stworzenie możliwości do uzyskania stypendium na pierwszy rok studiów oraz wsparcie najlepszych stypendystów w kolejnych latach edukacji akademickiej.
Autorem i Partnerem Strategicznym Programu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.
Partnerami Programu są: Fundacja Inter Cars, Fundacja PZU oraz koalicja lokalnych organizacji pozarządowych. Na realizację dwudziestu dwóch edycji programu Partnerzy przeznaczyli prawie 157 milionów zł.
Realizatorem Programu Stypendiów Pomostowych jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.
Program realizowany jest przy współpracy Centrum im. Profesora Bronisława Geremka, Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Fundacji Dobra Sieć oraz Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych.
Patronat medialny nad programem sprawują: Rzeczpospolita, Forum Akademickie, Perspektywy oraz portal DlaStudenta.
