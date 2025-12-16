Relacja z Inauguracji 24. edycji Programu Stypendiów Pomostowych

W piątek, 28 listopada 2025 roku, Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości wraz z przedstawicielami partnerów Programu spotkała się ze stypendystami i stypendystkami pomostowymi, by uroczyście złożyć na ich ręce certyfikaty otrzymania stypendium. Spotkanie prowadziła Joanna Jonczyk.

Reklama Reklama

Na tegorocznej scenie wystąpił Piotr Cielecki. Jego przemowa inspirowała studentów do szukania pozytywów nawet w trudnych momentach życia. Ponadto, podczas spotkania wysłuchaliśmy Bogana Marka — absolwenta Programu Stypendiów Pomostowych — który zachęcał obecnych stypendystów do korzystania z szansy, którą otrzymali, a także przypominał o tym, że pomaganie innym ma wielką wartość.

Podczas wydarzenia, w przestrzeni wystawowej trwała wystawa prac malarskich Aleksandry Bienias — stypendystki pomostowej obecnej edycji, studentki I roku na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

Wydarzenie rozpoczęło się o godz. 12:00. Po krótkim powitaniu przez Joannę Jonczyk, na scenę zaproszono Panią Maię Mazurkiewicz, prezes zarządu Fundacji PZU, która w kilku słowach powitała gości w przestrzeni PZU Park. Później nadszedł czas na przemówienie dr Zofii Sapijaszki, prezes Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości zarządzającej Programem Stypendiów Pomostowych. Pani prezes opowiedziała o trzech podstawowych filarach Programu: stypendiach, ofercie rozwojowej oraz aktywności społecznej – czynnikach, które otwierają młodym ludziom drzwi do efektywnego dążenia do obranych celów i nabycia kompetencji potrzebnych zarówno na rynku pracy, jak i w życiu prywatnym.

Jej wypowiedź zakończyła animacja przedstawiająca działanie Programu.