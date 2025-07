Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA

W roku szkolnym 2024/2025 do polskich placówek oświatowych uczęszczało 6,6 mln dzieci, młodzieży i dorosłych – wynika z najnowszego, wstępnego raportu Głównego Urzędu Statystycznego. To o 38,3 tys. mniej niż rok wcześniej, co oznacza spadek o 0,1%. Zmniejszyła się także liczba nauczycieli.

Przedszkola: mniej dzieci, większe różnice terytorialne

Liczba dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego spadła o niemal 4% i wyniosła 1,45 mln. Choć ogólnie coraz więcej dzieci w wieku 3–6 lat chodzi do przedszkola, to widać duże różnice między miastem a wsią – w miastach placówki przedszkolne są przepełnione (uczęszczają do nich także dzieci młodsze i starsze), natomiast na wsi tylko około trzech czwartych dzieci w tym wieku korzysta z wychowania przedszkolnego – w miastach liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli wyniosła 115,8% liczby dzieci w wieku 3-6 lat (nadmiar wynikł z uczestnictwa dzieci młodszych i starszych), a na wsi zaledwie 74%.

Szkoły podstawowe: wzrost liczby uczniów

W przeciwieństwie do przedszkoli, szkoły podstawowe odnotowały wzrost liczby uczniów – do 3,21 mln, co oznacza wzrost o ponad 200 tys. w stosunku do poprzedniego roku. Większość z nich (64,5%) uczyła się w miastach. Średnia liczba uczniów w oddziale wynosiła 18, ale na wsi klasy były mniejsze (15 uczniów), a w miastach liczniejsze (21).