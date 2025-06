Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało projekt zmian w ustawie Prawo oświatowe, który znacząco zmienia zasady likwidacji publicznych szkół. Główne cele reformy to uproszczenie procedur, zwiększenie przejrzystości oraz większe zaangażowanie społeczne w podejmowanie decyzji o zamykaniu placówek. Projekt wpisuje się w szerszy kontekst demograficznego kryzysu, który szczególnie dotkliwie odciska się na szkołach wiejskich.

Nowe obowiązki dla gmin

W myśl nowych przepisów, samorządy nadal będą zobowiązane do podejmowania uchwały o zamiarze likwidacji szkoły z końcem roku szkolnego, po uprzednim zapewnieniu uczniom kontynuacji nauki w porównywalnych warunkach. Zmienia się jednak zakres formalnych wymagań wobec gmin. Będą one musiały – co najmniej sześć miesięcy przed planowaną likwidacją – upublicznić nie tylko uchwałę, ale także dokumenty stanowiące podstawę decyzji oraz informacje o zebraniu z rodzicami.

Obowiązkowe będą też konsultacje społeczne, w tym spotkanie przedstawicieli samorządu z rodzicami. To odpowiedź MEN na zarzuty o brak transparentności w dotychczasowym procesie. Choć samorządy postulowały większą autonomię, opinia kuratora oświaty w dalszym ciągu pozostanie wiążąca, choć jej nadzór przez ministra edukacji zostanie zniesiony. Na decyzję kuratora będzie można od razu złożyć skargę do sądu administracyjnego.