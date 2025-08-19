Reklama

Edukacja zdrowotna od września 2025. MEN udostępnia materiały dla nauczycieli i rodziców

Edukacja zdrowotna obejmuje znacznie więcej niż tylko wiedzę medyczną czy biologiczną. Program uwzględnia także zagadnienia związane z emocjami, relacjami, odpowiedzialnością, wartościami i dobrostanem.

Publikacja: 19.08.2025 14:12

Edukacja zdrowotna od września 2025. MEN udostępnia materiały dla nauczycieli i rodziców

Od nowego roku szkolnego 2025/2026 w polskich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych pojawi się nowy, nieobowiązkowy przedmiot – edukacja zdrowotna. Jego celem jest przygotowanie uczniów do świadomego dbania o zdrowie we wszystkich wymiarach: fizycznym, psychicznym, społecznym, środowiskowym i cyfrowym. Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ośrodek Rozwoju Edukacji opublikowały właśnie materiały edukacyjne dla nauczycieli i rodziców.

Rok szkolny 2025/2026. Wchodzi edukacja zdrowotna i edukacja obywatelska
Szkoły podstawowe i średnie
Nowe przedmioty w roku szkolnym 2025/2026. Ważny termin upływa 25 września

Kompleksowe podejście do zdrowia w ramach edukacji zdrowotnej

Edukacja zdrowotna obejmuje znacznie więcej niż tylko wiedzę medyczną czy biologiczną. Program uwzględnia także zagadnienia związane z emocjami, relacjami, odpowiedzialnością, wartościami i dobrostanem. Uczniowie będą uczyć się podejmowania świadomych decyzji dotyczących zdrowia, promowania zdrowego stylu życia, a także radzenia sobie z zagrożeniami – od chorób zakaźnych, przez uzależnienia, po dezinformację.

Podstawa programowa przewiduje szerokie spektrum treści: wartości i postawy, zdrowie fizyczne i psychiczne, aktywność ruchową, odżywianie, zdrowie społeczne, dojrzewanie, zdrowie seksualne, higienę środowiskową, profilaktykę uzależnień, a także system ochrony zdrowia.

– To przedmiot interdyscyplinarny, który łączy elementy biologii, psychologii, socjologii i edukacji cyfrowej. Chcemy, aby młodzi ludzie zyskali praktyczne umiejętności, dzięki którym będą potrafili zadbać o siebie i innych – podkreślają autorzy programu.

Edukacja zdrowotna. Jedna godzina tygodniowo

Zajęcia z edukacji zdrowotnej będą prowadzone w wymiarze jednej godziny tygodniowo. Uczniowie szkół podstawowych (klasy IV–VIII) oraz ponadpodstawowych będą uczestniczyć w lekcjach, które mają rozwijać zarówno wiedzę, jak i umiejętności społeczne – m.in. w zakresie komunikacji, empatii, radzenia sobie ze stresem i budowania relacji.

Szczegółowe kwalifikacje wymagane od nauczycieli. Jest nowe rozporządzenie
Nauczyciele
Szczegółowe kwalifikacje wymagane od nauczycieli. Jest nowe rozporządzenie

Przedmiot wpisuje się także w ideę edukacji inkluzyjnej – materiały umożliwiają dostosowanie treści do indywidualnych potrzeb uczniów.

Kto poprowadzi zajęcia z edukacji zdrowotnej?

Edukację zdrowotną będą mogli prowadzić nauczyciele z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym, w tym absolwenci studiów z zakresu edukacji zdrowotnej lub osoby, które ukończyły studia podyplomowe w tym kierunku. Przewidziano także możliwość prowadzenia zajęć przez nauczycieli biologii, wychowania fizycznego, wychowania do życia w rodzinie, a także specjalistów z wykształceniem medycznym – lekarzy, pielęgniarki czy fizjoterapeutów – pod warunkiem posiadania kwalifikacji pedagogicznych.

Szkoły będą mogły realizować program w elastycznej formule – zajęcia mogą prowadzić również zespoły nauczycieli.

Materiały do nauczania edukacji zdrowotnej dostępne online

MEN i ORE przygotowały zestaw materiałów dydaktycznych. Na stronach internetowych instytucji dostępne są: informator, przykładowy program nauczania, materiały szkoleniowe oraz podręczniki dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Na platformie Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej można znaleźć cyfrowe zasoby do pracy z uczniami.

Równolegle trwa program szkoleń dla kadry pedagogicznej. Warsztaty organizowane przez publiczne placówki doskonalenia nauczycieli obejmują m.in. przygotowanie do pracy z tematami wrażliwymi, aktywizujące metody nauczania oraz techniki budowania relacji z uczniami.

Edukacja obywatelska i zdrowotna od września. Czy będą obowiązkowe?
Edukacja i wychowanie
Edukacja obywatelska i zdrowotna od września. Czy będą obowiązkowe?

Edukacja zdrowotna – inwestycja w przyszłość

Specjaliści podkreślają, że sukces edukacji zdrowotnej zależy nie tylko od jakości materiałów dydaktycznych, lecz także od sposobu prowadzenia zajęć.

– Najważniejsze jest stworzenie atmosfery opartej na zaufaniu i szacunku. Uczeń musi mieć poczucie, że lekcje służą jemu i jego rozwojowi, a nie są kolejnym sprawdzianem wiedzy – czytamy w jednym z opublikowanych opracowań.

