Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA.
Od nowego roku szkolnego 2025/2026 w polskich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych pojawi się nowy, nieobowiązkowy przedmiot – edukacja zdrowotna. Jego celem jest przygotowanie uczniów do świadomego dbania o zdrowie we wszystkich wymiarach: fizycznym, psychicznym, społecznym, środowiskowym i cyfrowym. Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ośrodek Rozwoju Edukacji opublikowały właśnie materiały edukacyjne dla nauczycieli i rodziców.
Edukacja zdrowotna obejmuje znacznie więcej niż tylko wiedzę medyczną czy biologiczną. Program uwzględnia także zagadnienia związane z emocjami, relacjami, odpowiedzialnością, wartościami i dobrostanem. Uczniowie będą uczyć się podejmowania świadomych decyzji dotyczących zdrowia, promowania zdrowego stylu życia, a także radzenia sobie z zagrożeniami – od chorób zakaźnych, przez uzależnienia, po dezinformację.
Podstawa programowa przewiduje szerokie spektrum treści: wartości i postawy, zdrowie fizyczne i psychiczne, aktywność ruchową, odżywianie, zdrowie społeczne, dojrzewanie, zdrowie seksualne, higienę środowiskową, profilaktykę uzależnień, a także system ochrony zdrowia.
– To przedmiot interdyscyplinarny, który łączy elementy biologii, psychologii, socjologii i edukacji cyfrowej. Chcemy, aby młodzi ludzie zyskali praktyczne umiejętności, dzięki którym będą potrafili zadbać o siebie i innych – podkreślają autorzy programu.
Zajęcia z edukacji zdrowotnej będą prowadzone w wymiarze jednej godziny tygodniowo. Uczniowie szkół podstawowych (klasy IV–VIII) oraz ponadpodstawowych będą uczestniczyć w lekcjach, które mają rozwijać zarówno wiedzę, jak i umiejętności społeczne – m.in. w zakresie komunikacji, empatii, radzenia sobie ze stresem i budowania relacji.
Przedmiot wpisuje się także w ideę edukacji inkluzyjnej – materiały umożliwiają dostosowanie treści do indywidualnych potrzeb uczniów.
Edukację zdrowotną będą mogli prowadzić nauczyciele z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym, w tym absolwenci studiów z zakresu edukacji zdrowotnej lub osoby, które ukończyły studia podyplomowe w tym kierunku. Przewidziano także możliwość prowadzenia zajęć przez nauczycieli biologii, wychowania fizycznego, wychowania do życia w rodzinie, a także specjalistów z wykształceniem medycznym – lekarzy, pielęgniarki czy fizjoterapeutów – pod warunkiem posiadania kwalifikacji pedagogicznych.
Szkoły będą mogły realizować program w elastycznej formule – zajęcia mogą prowadzić również zespoły nauczycieli.
MEN i ORE przygotowały zestaw materiałów dydaktycznych. Na stronach internetowych instytucji dostępne są: informator, przykładowy program nauczania, materiały szkoleniowe oraz podręczniki dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Na platformie Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej można znaleźć cyfrowe zasoby do pracy z uczniami.
Równolegle trwa program szkoleń dla kadry pedagogicznej. Warsztaty organizowane przez publiczne placówki doskonalenia nauczycieli obejmują m.in. przygotowanie do pracy z tematami wrażliwymi, aktywizujące metody nauczania oraz techniki budowania relacji z uczniami.
Specjaliści podkreślają, że sukces edukacji zdrowotnej zależy nie tylko od jakości materiałów dydaktycznych, lecz także od sposobu prowadzenia zajęć.
– Najważniejsze jest stworzenie atmosfery opartej na zaufaniu i szacunku. Uczeń musi mieć poczucie, że lekcje służą jemu i jego rozwojowi, a nie są kolejnym sprawdzianem wiedzy – czytamy w jednym z opublikowanych opracowań.
