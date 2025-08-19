Podstawa programowa przewiduje szerokie spektrum treści: wartości i postawy, zdrowie fizyczne i psychiczne, aktywność ruchową, odżywianie, zdrowie społeczne, dojrzewanie, zdrowie seksualne, higienę środowiskową, profilaktykę uzależnień, a także system ochrony zdrowia.

– To przedmiot interdyscyplinarny, który łączy elementy biologii, psychologii, socjologii i edukacji cyfrowej. Chcemy, aby młodzi ludzie zyskali praktyczne umiejętności, dzięki którym będą potrafili zadbać o siebie i innych – podkreślają autorzy programu.

Edukacja zdrowotna. Jedna godzina tygodniowo

Zajęcia z edukacji zdrowotnej będą prowadzone w wymiarze jednej godziny tygodniowo. Uczniowie szkół podstawowych (klasy IV–VIII) oraz ponadpodstawowych będą uczestniczyć w lekcjach, które mają rozwijać zarówno wiedzę, jak i umiejętności społeczne – m.in. w zakresie komunikacji, empatii, radzenia sobie ze stresem i budowania relacji.

Przedmiot wpisuje się także w ideę edukacji inkluzyjnej – materiały umożliwiają dostosowanie treści do indywidualnych potrzeb uczniów.

Kto poprowadzi zajęcia z edukacji zdrowotnej?

Edukację zdrowotną będą mogli prowadzić nauczyciele z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym, w tym absolwenci studiów z zakresu edukacji zdrowotnej lub osoby, które ukończyły studia podyplomowe w tym kierunku. Przewidziano także możliwość prowadzenia zajęć przez nauczycieli biologii, wychowania fizycznego, wychowania do życia w rodzinie, a także specjalistów z wykształceniem medycznym – lekarzy, pielęgniarki czy fizjoterapeutów – pod warunkiem posiadania kwalifikacji pedagogicznych.