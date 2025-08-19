Nowe przedmioty w roku szkolnym 2025/2026. Ważny termin upływa 25 września

Kontrowersje i protesty części społeczeństwa budził obszar dotyczący zdrowia seksualnego. Ostatecznie przedmiot ten będzie nieobowiązkowy, a rodzice mają czas na ewentualną rezygnację z udziału dziecka w zajęciach do 25 września. Przedmiot zostanie wprowadzony w klasach IV-VIII szkoły podstawowej i I-III w szkołach ponadpodstawowych. Zajęcia odbywać się będą w wymiarze jednej godziny tygodniowo. Nie będą podlegały ocenie i nie będą miały wpływu na promocję ucznia do następnej klasy.

Nowe przedmioty w szkołach. Edukacja obywatelska

Kolejnym przedmiotem, który pojawi się wśród zajęć lekcyjnych od nowego roku szkolnego, jest edukacja obywatelska. Zastąpi on „Historię i teraźniejszość” (HIT). Będzie to przedmiot obowiązkowy. Wejdzie do programu nauczania w szkołach ponadpodstawowych. Liczba godzin będzie zależna od typu szkoły. Przykładowo w liceum ogólnokształcącym zajęcia będą odbywać się w klasach II i III w wymiarze 3 godzin w okresie nauczania, czyli 2 godzin tygodniowo w klasie II i 1 godziny tygodniowo w klasie III. Natomiast w technikach - w klasach II–IV w wymiarze 3 godzin w okresie nauczania, czyli 1 godziny tygodniowo w każdej klasie.

Przedmiot ten ma przygotować uczniów do funkcjonowania w systemie państwa i w życiu codziennym oraz do świadomego i odpowiedzialnego zaangażowania obywatelskiego w społeczeństwie demokratycznym. „Przedmiot będzie budował i wzmacniał postawy patriotyczne młodych ludzi oparte na poczuciu tożsamości i dumie z przynależności do wspólnoty, troski o małą i dużą Ojczyznę, poczuciu odpowiedzialności za jej kształt” - czytamy na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zajęcia mają również kształtować otwartość i szacunek wobec innych, empatię i solidarność z innymi oraz zaangażowanie na rzecz dobra wspólnego, a także przeciwdziałać dezinformacji.

Podstawa programowa obejmuje siedem działów: