Nowe przedmioty w roku szkolnym 2025/2026. Ważny termin upływa 25 września

Aktualizacja: 19.08.2025 13:35 Publikacja: 19.08.2025 07:06
Rok szkolny 2025/2026. Wchodzi edukacja zdrowotna i edukacja obywatelska
Foto: Adobe Stock
Wraz z nowym rokiem szkolnym 2025/2026 zarówno do szkół podstawowych, jak i ponadpodstawowych wejdzie dużo nowości. W planach lekcji pojawi się m.in. edukacja zdrowotna, która wzbudziła sporo kontrowersji.
Od 1 września 2025 do szkół wchodzi nowy przedmiot - edukacja zdrowotna. Zastąpi ona wychowanie do życia w rodzinie. Zajęcia mają dotyczyć wszystkich aspektów zdrowia człowieka na różnych etapach życia. Zgodnie z założeniami MEN, głównym celem tego przedmiotu ma być „kształtowanie kompetencji uczniów związanych z całożyciową dbałością o zdrowie oraz budowanie potencjału zdrowotnego własnego i otoczenia”.
Obejmować on będzie 11 działów, takich jak:
Kontrowersje i protesty części społeczeństwa budził obszar dotyczący zdrowia seksualnego. Ostatecznie przedmiot ten będzie nieobowiązkowy, a rodzice mają czas na ewentualną rezygnację z udziału dziecka w zajęciach do 25 września. Przedmiot zostanie wprowadzony w klasach IV-VIII szkoły podstawowej i I-III w szkołach ponadpodstawowych. Zajęcia odbywać się będą w wymiarze jednej godziny tygodniowo. Nie będą podlegały ocenie i nie będą miały wpływu na promocję ucznia do następnej klasy.
Czytaj więcej
Nowa podstawa programowa, powrót lekcji przyrody w zmienionej firmie i nowości w ocenianiu ucznió...
Kolejnym przedmiotem, który pojawi się wśród zajęć lekcyjnych od nowego roku szkolnego, jest edukacja obywatelska. Zastąpi on „Historię i teraźniejszość” (HIT). Będzie to przedmiot obowiązkowy. Wejdzie do programu nauczania w szkołach ponadpodstawowych. Liczba godzin będzie zależna od typu szkoły. Przykładowo w liceum ogólnokształcącym zajęcia będą odbywać się w klasach II i III w wymiarze 3 godzin w okresie nauczania, czyli 2 godzin tygodniowo w klasie II i 1 godziny tygodniowo w klasie III. Natomiast w technikach - w klasach II–IV w wymiarze 3 godzin w okresie nauczania, czyli 1 godziny tygodniowo w każdej klasie.
Przedmiot ten ma przygotować uczniów do funkcjonowania w systemie państwa i w życiu codziennym oraz do świadomego i odpowiedzialnego zaangażowania obywatelskiego w społeczeństwie demokratycznym. „Przedmiot będzie budował i wzmacniał postawy patriotyczne młodych ludzi oparte na poczuciu tożsamości i dumie z przynależności do wspólnoty, troski o małą i dużą Ojczyznę, poczuciu odpowiedzialności za jej kształt” - czytamy na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zajęcia mają również kształtować otwartość i szacunek wobec innych, empatię i solidarność z innymi oraz zaangażowanie na rzecz dobra wspólnego, a także przeciwdziałać dezinformacji.
Podstawa programowa obejmuje siedem działów:
Uczeń będzie miał również obowiązek podjęcia przynajmniej czterech działań obywatelskich, przykładowo takich jak: aktywne uczestnictwo w debacie, sformułowanie opinii w ważnej dla siebie sprawie publicznej, napisanie i wysłanie petycji lub listu do przedstawicieli władz publicznych czy uczestnictwo w konsultacjach społecznych.
Czytaj więcej
ZUS rozpoczął wypłaty świadczenia 300 plus. Środki na zakup wyprawki szkolnej z programu Dobry St...
Oprócz nowych przedmiotów w roku szkolnym 2025/2026 uczniów czeka szereg innych zmian. Należą do nich:
Kolejne zmiany zostaną wprowadzone następnych latach. Jak podaje MEN, od 1 września 2026 r. zacznie obowiązywać nowa podstawa programowa w przedszkolu oraz w klasach 1. i 4. szkoły podstawowej, a od 1 września 2027 r. w klasach 1. szkół ponadpodstawowych. W 2031 roku przeprowadzone zostaną po raz pierwszy w nowej formule egzamin ósmoklasisty i matura w liceach ogólnokształcących, a w 2032 w technikach.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Nowa podstawa programowa, powrót lekcji przyrody w zmienionej firmie i nowości w ocenianiu uczniów – to tylko ni...
We wrześniu uczniowie po raz pierwszy usiądą w salach wyposażonych w drukarki 3D, roboty edukacyjne czy stacje d...
Już od roku szkolnego 2025/2026 polskie szkoły, przedszkola i placówki oświatowe mają zyskać nowy impuls do cyfr...
Już za rok uczniów czeka duża zmiana – od września 2026 roku w życie wejdzie nowa podstawa programowa języka pol...
Rzecznik przyznaje, że zgodnie z obecnymi planami, nauczanie przedmiotu edukacja zdrowotna ma być dobrowolne. Ch...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas