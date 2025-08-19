Reklama

Nowe przedmioty w roku szkolnym 2025/2026. Ważny termin upływa 25 września

Od nowego roku szkolnego uczniów czeka wiele zmian. Od 1 września 2025 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej rozpoczyna wdrażanie reformy, która wprowadzi między innymi nowe przedmioty do szkół. Będą to edukacja zdrowotna oraz edukacja obywatelska.

Publikacja: 19.08.2025 07:06

Rok szkolny 2025/2026. Wchodzi edukacja zdrowotna i edukacja obywatelska

Foto: Adobe Stock

Anna Rogalska

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie nowe przedmioty zostaną wprowadzone do polskich szkół od roku szkolnego 2025/2026?
  • Dlaczego edukacja zdrowotna zastąpi wychowanie do życia w rodzinie i jakie są jej główne cele?
  • Jakie kontrowersje i zmiany towarzyszą wprowadzeniu edukacji zdrowotnej do szkół?
  • Jakie są główne założenia nowego przedmiotu edukacji obywatelskiej?
  • Jak zmieni się organizacja godzin nauczania w związku z nowymi przedmiotami?
  • Jakie kolejne zmiany w systemie edukacji planowane są na lata 2026-2032?

Wraz z nowym rokiem szkolnym 2025/2026 zarówno do szkół podstawowych, jak i ponadpodstawowych wejdzie dużo nowości. W planach lekcji pojawi się m.in. edukacja zdrowotna, która wzbudziła sporo kontrowersji.

Nowe przedmioty w szkołach od 1 września 2025. Edukacja zdrowotna

Od 1 września 2025 do szkół wchodzi nowy przedmiot - edukacja zdrowotna. Zastąpi ona wychowanie do życia w rodzinie. Zajęcia mają dotyczyć wszystkich aspektów zdrowia człowieka na różnych etapach życia. Zgodnie z założeniami MEN, głównym celem tego przedmiotu ma być „kształtowanie kompetencji uczniów związanych z całożyciową dbałością o zdrowie oraz budowanie potencjału zdrowotnego własnego i otoczenia”. 

Obejmować on będzie 11 działów, takich jak:

  • wartości i postawy
  • zdrowie fizyczne
  • aktywność fizyczna
  • odżywianie, zdrowie psychiczne
  • zdrowie społeczne
  • zdrowie seksualne
  • zdrowie środowiskowe
  • internet i profilaktyka uzależnień
  • dojrzewanie - tylko w szkołach podstawowych
  • system ochrony zdrowia - tylko w szkołach ponadpodstawowych
Kontrowersje i protesty części społeczeństwa budził obszar dotyczący zdrowia seksualnego. Ostatecznie przedmiot ten będzie nieobowiązkowy, a rodzice mają czas na ewentualną rezygnację z udziału dziecka w zajęciach do 25 września. Przedmiot zostanie wprowadzony w klasach IV-VIII szkoły podstawowej i I-III w szkołach ponadpodstawowych. Zajęcia odbywać się będą w wymiarze jednej godziny tygodniowo. Nie będą podlegały ocenie i nie będą miały wpływu na promocję ucznia do następnej klasy.

Nowe przedmioty w szkołach. Edukacja obywatelska

Kolejnym przedmiotem, który pojawi się wśród zajęć lekcyjnych od nowego roku szkolnego, jest edukacja obywatelska. Zastąpi on „Historię i teraźniejszość” (HIT). Będzie to przedmiot obowiązkowy. Wejdzie do programu nauczania w szkołach ponadpodstawowych. Liczba godzin będzie zależna od typu szkoły. Przykładowo w liceum ogólnokształcącym zajęcia będą odbywać się w klasach II i III w wymiarze 3 godzin w okresie nauczania, czyli 2 godzin tygodniowo w klasie II i 1 godziny tygodniowo w klasie III. Natomiast w technikach - w klasach II–IV w wymiarze 3 godzin w okresie nauczania, czyli 1 godziny tygodniowo w każdej klasie.

Przedmiot ten ma przygotować uczniów do funkcjonowania w systemie państwa i w życiu codziennym oraz do świadomego i odpowiedzialnego zaangażowania obywatelskiego w społeczeństwie demokratycznym. „Przedmiot będzie budował i wzmacniał postawy patriotyczne młodych ludzi oparte na poczuciu tożsamości i dumie z przynależności do wspólnoty, troski o małą i dużą Ojczyznę, poczuciu odpowiedzialności za jej kształt” - czytamy na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zajęcia mają również kształtować otwartość i szacunek wobec innych, empatię i solidarność z innymi oraz zaangażowanie na rzecz dobra wspólnego, a także przeciwdziałać dezinformacji.

Podstawa programowa obejmuje siedem działów:

  • Ja i społeczeństwo
  • Szkoła jako wspólnota
  • Społeczność lokalna i regionalna
  • Demokracja i prawo
  • Polska – władza, świat polityki i sfera publiczna
  • Polska w Europie
  • Świat globalnych zależności
Uczeń będzie miał również obowiązek podjęcia przynajmniej czterech działań obywatelskich, przykładowo takich jak: aktywne uczestnictwo w debacie, sformułowanie opinii w ważnej dla siebie sprawie publicznej, napisanie i wysłanie petycji lub listu do przedstawicieli władz publicznych czy uczestnictwo w konsultacjach społecznych.

Pozostałe zmiany w roku szkolnym 2025/2026

Oprócz nowych przedmiotów w roku szkolnym 2025/2026 uczniów czeka szereg innych zmian. Należą do nich:

  • zmniejszona liczba lekcji religii i etyki – z dwóch do jednej godziny tygodniowo. Lekcje te mają się odbywać bezpośrednio przed lub po obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, chyba, że na dzień 15 września wszyscy uczniowie będą na nie uczęszczać
  • ferie zimowe według nowych zasad – zamiast czterech terminów, będą tylko trzy dwutygodniowe tury, nienakładające się na siebie. Ferie rozpoczną się 19 stycznia i potrwają do 1 marca 2026 r.
  • nowa podstawa programowa wychowania fizycznego – wprowadza m.in. testy sprawnościowe w klasach I–III szkoły podstawowej, a w szkołach ponadpodstawowych dział umożliwiający zapoznanie z ćwiczeniami stosowanymi w trakcie rekrutacji do służb mundurowych i innych zawodów, w których wymagana jest wysoka sprawność fizyczna
  • wprowadzenie oceny funkcjonalnej - dla uczniów z trudnościami neurorozwojowymi - w spektrum autyzmu, z zaburzeniami sensorycznymi i niepełnosprawnościami intelektualnymi. Pozwoli ona uwzględniać indywidualne potrzeby i możliwości ucznia

Kolejne zmiany zostaną wprowadzone następnych latach. Jak podaje MEN, od 1 września 2026 r. zacznie obowiązywać nowa podstawa programowa w przedszkolu oraz w klasach 1. i 4. szkoły podstawowej, a od 1 września 2027 r. w klasach 1. szkół ponadpodstawowych. W 2031 roku przeprowadzone zostaną po raz pierwszy w nowej formule egzamin ósmoklasisty i matura w liceach ogólnokształcących, a w 2032 w technikach.

