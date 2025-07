Kluczowym elementem oferty BCU jest nowa forma pozaszkolnego kształcenia ustawicznego – branżowe szkolenie zawodowe. To specjalistyczny kurs z danej dziedziny, pozwalający zdobyć umiejętności praktyczne i kompetencje cyfrowe, uwzględniający także aspekty transformacji ekologicznej. Oferta jest kierowana zarówno do uczniów i studentów, jak i do osób już pracujących w zawodzie.

Wsparcie dla zawodów unikatowych

BCU będą także prowadzić turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników. W ich organizację włączają się organizacje branżowe oraz pracodawcy, co pozwala poszerzyć katalog miejsc szkoleniowych – szczególnie w przypadku zawodów niszowych lub wymagających specjalistycznych kompetencji.

Ogólnopolska mapa centrów

W opublikowanym wykazie znalazło się 30 placówek z różnych branż, m.in.:

automatyka przemysłowa (Wrocław, Radom),

budownictwo wodne i melioracje (Zielona Góra),

eksploatacja portów i terminali lotniczych (Katowice, Radom),

informatyka i programowanie (Zielona Góra, Mszana Dolna),

górnictwo i przeróbka rud (Rybnik, Lubin),

hotelarstwo (Biedrzychowice),

logistyka i spedycja (Wrocław, Grodków, Grodzisk Mazowiecki, Andrychów),

gastronomia i kelnerstwo (Tarnów),

energetyka odnawialna (Żywiec),

protetyka słuchu (Kajetany),

florystyka (Turza Śląska),

piekarstwo (Poznań),

moda i obuwnictwo (Sosnowiec, Kalwaria Zebrzydowska),

prace wykończeniowe w budownictwie (Radom, Nysa),

pszczelarstwo (Pszczela Wola).

Pełny wykaz z adresami siedzib i organami prowadzącymi został opublikowany w załączniku do obwieszczenia Ministra Edukacji w Monitorze Polskim (poz. 703).