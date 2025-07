Pani profesor, studia z zarządzania kojarzą się często z „klasyką” kierunków biznesowych. Dlaczego wciąż warto je studiować?

Mariola Ciszewska-Mlinarič: Właśnie dlatego, że świat zmienia się tak szybko i tak radykalnie. Żyjemy w czasach wielopoziomowych kryzysów i przełomowych innowacji: transformacji cyfrowej, sztucznej inteligencji, redefinicji pracy, zrównoważonego rozwoju, globalnych napięć społecznych. W takich realiach zarządzanie przestaje być jedynie „prowadzeniem firmy” – staje się sztuką działania w złożonych systemach.

To właśnie menedżerowie – niezależnie od sektora – muszą dziś podejmować decyzje w warunkach niepewności, pracować z różnorodnymi zespołami, wykorzystywać dane do przewidywania trendów, integrować technologię z człowiekiem i podejmować działania, które mają realny wpływ: zarówno ekonomiczny, jak i społeczny.

Dlatego w Akademii Leona Koźmińskiego uczymy zarządzania nie tylko jako dyscypliny wiedzy, ale jako sposobu myślenia i działania. Traktujemy zarządzanie jako sztukę łączenia kompetencji: analitycznych (bo decyzje trzeba podejmować na podstawie danych), przywódczych (bo trzeba umieć angażować ludzi), społecznych (bo zróżnicowanie to siła, nie wyzwanie) i technologicznych (bo bez rozumienia AI, big data czy automatyzacji nie sposób dziś budować przewagi).

Studia z zarządzania są więc nie tyle klasyką, co klasą samą w sobie – opartą na aktualności, interdyscyplinarności i głębokim rozumieniu współczesnych wyzwań. To kierunek dla tych, którzy nie chcą tylko obserwować zmian, ale chcą je współtworzyć.

Co potwierdza jakość programu zarządzania w Akademii Leona Koźmińskiego i jakie oferuje możliwości międzynarodowe?

Po pierwsze – jakość potwierdzona rankingami. Kierunek zarządzanie w Akademii Leona Koźmińskiego zajął pierwsze miejsce w Rankingu Kierunków Studiów „Perspektywy 2025”. Równocześnie w globalnym rankingu „Financial Timesa” nasz program Master in Management znajduje się wśród najlepszych w Europie i jest najwyżej notowanym kierunkiem zarządzania w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. To jednoznaczne potwierdzenie, że jesteśmy liderem jakości edukacji menedżerskiej nie tylko w Polsce, ale i w wymiarze globalnym.

Po drugie – pełna dwujęzyczność. Program zarządzania można studiować zarówno w języku polskim, jak i angielskim – od poziomu licencjackiego po magisterski. Dzięki temu studenci mają dostęp do światowych treści i narzędzi edukacyjnych bez względu na ścieżkę językową, co znacząco zwiększa ich szanse na rynku pracy.

Po trzecie – intensywna międzynarodowość i mobilność. Oferujemy programy typu double degree z renomowanymi uczelniami, takimi jak KEDGE Business School, University of Limerick, MBS, PUCPR. Wśród naszych kluczowych partnerstw jest także unikalny program Bachelor in Management – Sustainable Business, realizowany wspólnie z prestiżową ESCP Business School. Program ten otrzymał finansowanie z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) w ramach programu „Partnerstwa strategiczne” – co podkreśla jego znaczenie dla krajowego systemu szkolnictwa wyższego i otwartość na globalne standardy.

Jesteśmy także członkiem prestiżowej sieci GNAM – Global Network for Advanced Management, koordynowanej przez Yale School of Management, co umożliwia naszym studentom udział w międzynarodowych projektach, kursach i wymianach z najlepszymi szkołami biznesu na świecie.

Na poziomie licencjackim wprowadziliśmy także tzw. mobility window – specjalnie zaprojektowany piąty semestr, który umożliwia wyjazd na uczelnię partnerską bez opóźnień w realizacji programu studiów i bez różnic programowych. To realna, codzienna szansa na umiędzynarodowienie edukacji, również dla osób studiujących po polsku.

Jakie nowe kierunki i specjalności oferuje uczelnia na studiach I i II stopnia?

Na poziomie studiów I stopnia wprowadziliśmy nowe kierunki i specjalizacje, które odpowiadają na realne potrzeby rynku pracy oraz zmieniającego się otoczenia społecznego i technologicznego. Wśród nich znajdują się m.in. Bachelor in Management and Sociology in Business and Media, zarządzanie logistyką i łańcuchami dostaw, a także Bachelor in Management and Artificial Intelligence – jeden z pierwszych w Polsce programów łączących kompetencje menedżerskie z wiedzą o AI, technologii, która redefiniuje funkcjonowanie współczesnych organizacji. Wspomniany już zakres Sustainable Business w programie Bachelor in Management to tegoroczna nowość w naszej ofercie, realizowana wspólnie z ESCP – najstarszą szkołą biznesu na świecie.

Na studiach II stopnia rozwijamy nowoczesne specjalizacje, ściśle powiązane z wyzwaniami przyszłości. W aktualnej ofercie znajdują się m.in. biegły rewident i audyt finansowy, prawo sztucznej inteligencji, podatki i doradztwo podatkowe.

Wszystkie kierunki i ścieżki są tworzone we współpracy z praktykami i partnerami branżowymi, co pozwala studentom zdobywać wiedzę aktualną, potrzebną i łatwo przekładalną na praktykę zawodową.

W jaki sposób Akademia Leona Koźmińskiego zapewnia praktyczne przygotowanie do zawodu i rozwój kompetencji liderskich?

Koźmiński to dostęp do wybitnych wykładowców i ekspertów. Nasz zespół dydaktyczny to połączenie uznanych naukowców i doświadczonych praktyków – osób, które łączą działalność akademicką z pracą doradczą, zarządczą i ekspercką w Polsce i za granicą. Wśród nich są eksperci związani m.in. z Harvardem, MIT, Oxfordem, HEC Paris, Bocconi, ale też liderzy transformacji w polskich i międzynarodowych organizacjach.

Wyróżnia nas silne osadzenie w praktyce. Studenci pracują nad realnymi projektami we współpracy z firmami, takimi jak BNP Paribas, Deloitte, PwC, Microsoft, Accenture, Orange, Santander Consumer Bank, Decathlon, a także z instytucjami miejskimi, start-upami i organizacjami społecznymi. Pracują na rzeczywistych danych, tworzą rozwiązania, biorą udział w symulacjach i prezentują efekty przed ekspertami z branży.

Korzystamy z najlepszych narzędzi dydaktycznych – od materiałów Harvard Business Impact, przez platformy analityczne, aż po zaawansowane symulacje decyzyjne. Dzięki temu wychodzą na rynek pracy jako osoby gotowe do działania – z konkretnymi kompetencjami, świadomością oczekiwań rynku i doświadczeniem pracy projektowej.

Wszystko to składa się na spójny, wielowymiarowy program, który nie tylko uczy zarządzania, ale też buduje postawę lidera – odpowiedzialnego, kompetentnego i gotowego na świat jutra.

To znacznie więcej niż klasyczne zarządzanie…

Dokładnie. Współczesne zarządzanie to nie tylko praca w korporacji czy analiza budżetów – to sztuka działania w dynamicznym, wielowymiarowym świecie, który wymaga łączenia kompetencji twardych z miękkimi, lokalnego zakorzenienia z globalnym spojrzeniem.

Nasi absolwenci wychodzą z uczelni jako osoby gotowe do pracy w bardzo różnych rolach – mogą zostać menedżerami start-upów technologicznych, analitykami ryzyk ESG w międzynarodowych organizacjach, liderami transformacji cyfrowej w firmach produkcyjnych czy konsultantami strategicznymi w globalnych firmach doradczych. Coraz częściej zakładają też własne, świadomie zarządzane firmy – z misją społeczną, środowiskową lub technologiczną. Uczą się, że zarządzanie to nie tylko efektywność, ale także odpowiedzialność.

Program zarządzania w Akademii Leona Koźmińskiego został zaprojektowany tak, by wspierać indywidualną ścieżkę rozwoju każdego studenta. Oprócz solidnego programu akademickiego oferujemy system mentoringu i tutoringu – student nie jest pozostawiony sam sobie, ale korzysta ze wsparcia doświadczonych osób, które pomagają odkrywać mocne strony, precyzować cele zawodowe i podejmować świadome decyzje edukacyjne.

Współpracujemy z praktykami, którzy dzielą się nie tylko wiedzą, ale też realnym doświadczeniem. Dużą wagę przykładamy do umiędzynarodowienia – zarówno w formie programów partnerskich, jak i codziennego kontaktu z tematami i narzędziami obecnymi na globalnym rynku. To podejście wspiera studentów w budowaniu ścieżek zawodowych dopasowanych do ich aspiracji, ale też wyzwań współczesnego świata.

A co powiedziałaby pani maturzyście, który się waha?

Zadaj sobie trzy proste, ale ważne pytania: Czy chcesz mieć wpływ? Czy chcesz rozumieć, jak działa świat? Czy chcesz rozwijać się w środowisku ambitnym, ale wspierającym? Jeśli choć raz odpowiesz „tak” – to znak, że kierunek zarządzanie w Akademii Leona Koźmińskiego może być miejscem dla ciebie.

Nie musisz od razu wiedzieć, kim dokładnie chcesz być – to naturalne. Ale jeśli czujesz, że chcesz działać, rozwiązywać problemy, tworzyć projekty, które mają sens, warto dać sobie szansę. Zarządzanie to nie jest kierunek dla każdego, ale z pewnością jest kierunkiem dla tych, którzy nie chcą być obojętni. Dla tych, którzy chcą rozwijać się wszechstronnie – łącząc myślenie analityczne z kreatywnością, strategię z empatią, a wiedzę o biznesie z odpowiedzialnością społeczną.

W Akademii Leona Koźmińskiego stwarzamy przestrzeń, żeby się odnaleźć – w działaniu, projektach, relacjach i inspirujących spotkaniach z praktykami i ekspertami z całego świata. Nie uczymy tylko z podręczników – uczymy myśleć, analizować, przewidywać i budować rozwiązania, które naprawdę mają znaczenie. Wspieramy w wyborach, które prowadzą do sprawczości – tej realnej, nie deklarowanej.

Jeśli masz w sobie ciekawość świata, gotowość do nauki i potrzebę rozwoju – to wystarczy na początek. Resztę zbudujemy wspólnie.

Co sprawia, że absolwenci zarządzania w Akademii Leona Koźmińskiego dobrze radzą sobie na rynku pracy?

Przede wszystkim – uczelnia nie działa w próżni. Jesteśmy aktywną częścią ekosystemu biznesowego: współpracujemy z globalnymi korporacjami, firmami doradczymi, dynamicznymi start-upami, instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi. Ta gęsta sieć partnerstw i wspólnych projektów sprawia, że nasi studenci już w trakcie studiów stykają się z realnymi wyzwaniami – i uczą się na żywym organizmie rynku.

Nasza kadra to unikalne połączenie wybitnych naukowców i praktyków – osób, które nie tylko publikują w czołowych międzynarodowych czasopismach, ale również prowadzą firmy, doradzają rządom, kierują zespołami w różnych branżach. Dzięki temu przekazują studentom wiedzę, która jest nie tylko aktualna, ale przede wszystkim użyteczna – osadzona w kontekście i łatwo przekładalna na działanie.

Uczymy poprzez projekty, symulacje, analizy przypadków, warsztaty i mentoring. Studenci rozwiązują rzeczywiste problemy firm, tworzą strategie, analizują dane, prowadzą negocjacje i prezentują rekomendacje przed ekspertami z branży. To sprawia, że kończąc studia, nie wychodzą na rynek jako „świeżo upieczeni absolwenci”, lecz jako młodzi profesjonaliści – świadomi, przygotowani i z konkretnym portfolio doświadczeń.

Co ważne, wspieramy również ścieżki, które dopiero się tworzą – takie jak ESG, transformacja cyfrowa, sztuczna inteligencja w biznesie czy innowacje społeczne. Nasi absolwenci nie tylko dobrze odnajdują się w klasycznych rolach – jak menedżerowie, konsultanci czy analitycy – ale coraz częściej tworzą nowe przestrzenie zawodowe. Mają odwagę działać pioniersko. I właśnie ta odwaga – połączona z wiedzą, narzędziami i wsparciem – daje im realną przewagę na rynku pracy.

A jak wygląda aspekt społeczny tych studiów?

Zarządzanie to nie tylko liczby, procesy i strategie – to przede wszystkim odpowiedzialność za ludzi, decyzje i wpływ, jaki wywieramy na otoczenie. Dlatego w Akademii Leona Koźmińskiego ogromny nacisk kładziemy na kształtowanie postaw społecznie odpowiedzialnych liderów, którzy rozumieją złożoność świata i potrafią działać w imię wspólnego dobra.

Nasi studenci angażują się w projekty pro bono, współpracują z organizacjami pozarządowymi, realizują działania wspierające społeczności lokalne oraz grupy wrażliwe. Uczą się, jak wdrażać strategie zrównoważonego rozwoju, jak zarządzać projektami o charakterze społecznym, jak łączyć cele biznesowe z misją społeczną.

Biorą także aktywny udział w inicjatywach uczelnianych o realnym wpływie: od akcji humanitarnych i działań na rzecz równości, po wydarzenia promujące różnorodność i integrację. Edukacja w zakresie ESG, etyki biznesu, inkluzywności i odpowiedzialnego przywództwa jest integralną częścią programu – nie jako dodatek, ale jako fundament współczesnego zarządzania.

Zależy nam, by nasi absolwenci byli nie tylko skuteczni, ale również świadomi konsekwencji swoich decyzji – społecznych, środowiskowych i kulturowych. Uczymy ich zadawać pytania o sens, cel i wpływ – bo wierzymy, że właśnie takie podejście buduje zaufanie i trwałą wartość.

Na koniec – jak pani definiuje dobre zarządzanie?

Dobre zarządzanie to znacznie więcej niż samo osiąganie celów. To zdolność podejmowania mądrych, strategicznych decyzji, które nie tylko odpowiadają na bieżące wyzwania, ale przede wszystkim uwzględniają szerszy kontekst – różnorodne perspektywy interesariuszy, nieprzewidywalność zmian i długofalowe konsekwencje. To umiejętność słuchania i uczenia się od zespołu, a nie tylko kierowania nim.

Dobre zarządzanie to odwaga – odwaga do tworzenia innowacji, do wprowadzania zmian w modelu biznesowym, które mogą być nieoczywiste, a jednak kluczowe dla strategicznej odpowiedzi na dynamiczne zmiany otoczenia. To także odwaga trwania przy wartościach etycznych, nawet jeśli to nie jest najłatwiejsza droga.

Empatia jest nieodłącznym elementem – to zrozumienie, że za każdą decyzją stoją ludzie z emocjami, potrzebami i niezwykłym potencjałem. I wreszcie – sprawczość: umiejętność realnego wpływania na świat nie przez siłę władzy, lecz przez siłę wizji, kompetencje i odpowiedzialność.

Dobre zarządzanie to w końcu sztuka bilansowania długofalowej wizji z koniecznością osiągania krótkookresowych wyników, które pozwalają organizacji przetrwać i rozwijać się tu i teraz. To nieustanne wyzwanie, by nie zatracić szerokiego spojrzenia na przyszłość w pogoni za natychmiastowymi efektami. Menedżerowie muszą przeciwstawiać się pokusie krótkowzroczności, która może przesłonić pełny obraz i osłabić szanse na trwałą przewagę.

Zdolność do strategicznego odnawiania i innowacji biznesowych wymaga cierpliwości i wytrwałości, ale także elastyczności i szybkiego reagowania na zmieniające się warunki rynkowe. Dobry menedżer prowadzi swoją organizację, pamiętając, że krótki okres jest fundamentem, na którym buduje się długofalowy sukces. To umiejętność zarządzania paradoksem — jednoczesnego patrzenia na horyzont rozwoju oraz koncentrowania się na bieżącej wartości, którą daje organizacja klientom i udziałowcom. Ostatecznie, balans ten stanowi sedno odpowiedzialnego i skutecznego zarządzania — pozwala firmie nie tylko przetrwać, ale dynamicznie się odnawiać i zdobywać nowe możliwości w obliczu złożoności i niepewności współczesnego świata.

Dobre zarządzanie to sztuka łączenia punktów – ludzi, danych, wartości i wyzwań, niejednokrotnie zdających się być trudnymi do pogodzenia – to zdolność widzenia pełnego obrazu tam, gdzie inni widzą tylko fragmenty. To przewodzenie w czasach niepewności i nieustannej zmiany.

W Akademii Leona Koźmińskiego właśnie tego uczymy – zarządzania, które ma znaczenie. Zarządzania, które zmienia rzeczywistość na lepsze.

