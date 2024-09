Czy sztuczna inteligencja może zastąpić nauczycieli w opiece nad procesem kształcenia uczniów? Odpowiedzi twierdzącej w najbliższym czasie spróbuje udzielić jedna ze szkół w Wielkiej Brytanii. Od września tego roku jej uczniowie, przygotowujący się do ważnego na gruncie brytyjskiego systemu edukacji egzaminu, będą mogli uczyć się w klasie pod „opieką” sztucznej inteligencji.

Sztuczna inteligencja zamiast nauczyciela. Co planuje brytyjska szkoła?

Mowa o programie nauczania wdrożonym przez David Game College w Londynie – prywatną szkołę, zajmującą się m.in. przygotowaniem uczniów do egzaminu GCSE (ang. General Certificate of Secondary Education). Jest to egzamin, który zdają uczniowie w wieku około 15-16 lat i który kończy ich naukę w piątej klasie brytyjskiej szkoły średniej. Aby podejść do egzaminu dobrze przygotowanym, konieczne jest rozpoczęcie nauki rok, a nawet dwa lata wcześniej.

20 uczniów zostanie objętych programem w ramach którego sztuczna inteligencja zastąpi nauczycieli w przygotowaniu ich do egzaminu GCSE

Nauka ta, normalnie organizowana i prowadzona przez nauczycieli w szkołach, w najnowszym projekcie wdrażanym na David Game College spocząć ma na elektronicznych „barkach” algorytmu AI.