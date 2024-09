Jaka szkoła po 2026 r.? MEN rozpoczyna konsultacje reformy edukacji

Ale sama wiedza to nie wszystko. Drugi komponent – kompetencje – został podzielony na trzy obszary: poznawcze, społeczne i osobiste. W zakres tego pierwszego wchodzi krytyczne i kreatywne myślenie oraz rozwiązywanie problemów. Drugiego – współpraca i komunikacja. Trzeciego – zarządzanie sobą, troska o dobrostan psychiczny i umiejętność uczenia się. – Zależy nam też na tym, by nauczyć młodych ludzi, jak się uczyć skutecznie. Chcemy, by wykorzystywano do tego wyniki badań naukowych popierających skuteczność danych metod – mówił Gajderowicz.

Trzeci komponent to sprawczość w skład którego wchodzą takie obszary jak tożsamość i poczucie przynależności, odporność psychiczna, przekonanie o własnej skuteczności czy aspiracje. Chodzi o to, by uczeń sam mógł się przekonać, że może podjąć się konkretnych zadań i inicjatyw. Przykładowo, gdy na lekcjach omawiana jest instytucja Rzecznika Praw Obywatelskich, trzeba będzie nie tylko nauczyć się tego, czm RPO się zajmuje, ale także napisać do niego przykładowe pismo. Zmodyfikowane zostaną także zasady oceniania, by podkreślić w nich np. zaangażowanie społeczne uczniów.

Konsultacje społeczne do końca października

Przygotowane przez MEN i IBE założenia reformy będą do końca października podlegały konsultacjom społecznym. Zaplanowano je online i stacjonarnie w pięciu miastach: Warszawie, Szczecinie, Rzeszowie, Białymstoku i Wrocławiu. Szczegóły konsultacji znajdują się na stronie IBE i MEN.

Konsultacje są otwarte dla wszystkich zainteresowanych.