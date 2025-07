Uczelnie stawiają na sektor publiczny, zrównoważony rozwój i AI

Z danych Ogólnopolskiej Bazy Programów MBA, prowadzonej przez MBA Portal, wynika, że w ciągu ostatnich dwóch lat w Polsce pojawiło się kilka innowacyjnych kierunków, które redefiniują podejście do edukacji menedżerskiej. Nowe programy uruchomiły m.in. Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Akademia Śląska, Uniwersytet Rzeszowski, Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Ofertę uzupełniają także dwa specjalistyczne kursy Post-MBA w obszarze sztucznej inteligencji i zrównoważonego rozwoju, opracowane przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów.

Z ogólnopolskiego badania GFKM z 2024 roku wynika, że program MBA chce ukończyć co czwarty menedżer w Polsce. Jak wynika z badań, 96 proc. absolwentów zadeklarowało awans, 54 proc. zmieniło pracę na bardziej satysfakcjonującą, a niemal wszyscy odnotowali wzrost wynagrodzenia. Najczęściej wskazywaną korzyścią było wzmocnienie pozycji na rynku pracy (74 proc.), zdobycie aktualnej wiedzy biznesowej (65 proc.) oraz rozwój konkretnych umiejętności i sieci kontaktów (60 proc.). – Menedżerowie coraz częściej traktują MBA nie tylko jako impuls do rozwoju kariery, ale jako inwestycję w realne kompetencje potrzebne do działania w zmieniającym się świecie – podkreśla Jolanta Szydłowska, prezeska Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów.

MBA dla nowoczesnych liderów

Dla menedżerów i przedsiębiorców, którzy chcą nie tylko zarządzać, ale rzeczywiście przewodzić, MBA staje się dziś nieodzownym krokiem na ścieżce zawodowego rozwoju. Akademia Śląska proponuje w tym zakresie rozbudowany program studiów „MBA dla menadżerów i przedsiębiorców”, skoncentrowany na rozwijaniu kompetencji przywódczych, efektywnego zarządzania zespołami i organizacjami. To trzysemestralne, hybrydowe studia prowadzone we współpracy z AC-coaching and mentoring, obejmujące 400 godzin zajęć, warsztaty kompetencyjno-integracyjne oraz aspekty związane z równowagą między pracą a życiem prywatnym. Kluczowy element programu to rozwój osobistego potencjału i przywództwa opartego na wartościach – podejścia, które coraz częściej staje się wyznacznikiem nowoczesnych liderów. Program kosztuje 3900 zł za semestr.

Z kolei Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w odpowiedzi na oczekiwania rynku, zaktualizowała swój flagowy program Executive MBA. Wzbogacono go o nowe moduły z zakresu zarządzania międzykulturowego, ESG, sprzedaży, analizy rynków finansowych oraz tworzenia wartości w cyfrowej gospodarce. Rozbudowano także komponent strategicznego myślenia systemowego, aby jeszcze lepiej przygotować słuchaczy do podejmowania decyzji w warunkach niepewności i ciągłych zmian. Program realizowany jest we współpracy z międzynarodowymi partnerami – AESE Business School z Portugalii i EM Normandie Business School z Francji. Koszt uczestnictwa w programie wynosi 75 tys. zł.

Uruchomiony w 2023 roku program Master of Business Administration, prowadzony na Uniwersytecie Rzeszowskim, zaprojektowano z myślą o osobach, które pełniły lub pełnią funkcje kierownicze w różnych organizacjach. Program powstał w oparciu o analizę potrzeb rynku i realizowany jest we współpracy z University of West Bohemia w Czechach. Studia kładą silny nacisk na realne umiejętności menedżerskie. Po każdym module teoretycznym uczestnicy biorą udział w zajęciach z cyklu „Praktyka zarządzania” – to interaktywne dyskusje prowadzone wyłącznie przez menedżerów z doświadczeniem, którzy dzielą się własnymi sukcesami, ale także trudnościami. To właśnie ten element, jak podkreślają słuchacze, stanowi o unikalnej wartości programu. Program trwa dwa semestry, obejmuje 260 godzin zajęć i jest prowadzony w języku polskim – z możliwością realizacji części zajęć po angielsku. Obecnie trwa rekrutacja na VI edycję. Koszt jednego semestru to 5500 zł.