Co wybierają kandydaci i jakie nowości oferują uczelnie

Uniwersytet Zielonogórski: nowe kierunki i niezmienni liderzy

W odpowiedzi na oczekiwania kandydatów i zmieniające się potrzeby rynku Uniwersytet Zielonogórski uruchomił nowe kierunki: dziennikarstwo i nowe media, inżynieria recyklingu, literatura popularna i kreacje światów gier, mechatronika oraz anglojęzyczne studia Law and Sustainability. Oferta została skonstruowana tak, by przyciągać zarówno humanistów, jak i umysły ścisłe oraz osoby o artystycznym zacięciu. Choć uczelnia rozwija nowe kierunki, to liderami tegorocznej rekrutacji pozostają te same studia co w poprzednich latach. W pierwszej trójce znalazły się: kierunek lekarski, fizjoterapia i ratownictwo medyczne.

Zdaniem dr hab. Barbary Literskiej, prof. UZ, prorektor ds. studenckich i jakości kształcenia UZ, nie jest to zaskoczeniem. Jak mówi, o wyborach kandydatów w dużej mierze decydują prestiż zawodu i prognozowane zarobki, co w przypadku zawodów medycznych ma szczególne znaczenie. – Młodzież coraz częściej pyta: gdzie będę pracował, ile zarobię? To racjonalne podejście, ale wciąż potrzebna jest też pasja i gotowość do pracy na rzecz innych. Bez zamiłowania do służby na rzecz innych osób podjęcie kierunku lekarskiego nie będzie dobrym wyborem. Zauważmy jednak, że podobna, społeczna misja wpisana jest w zawód nauczycielski czy pedagoga specjalnego, ale te kierunki nie cieszą się popularnością. Dlaczego? Uzasadnieniem na pewno jest bardzo niski prestiż zawodów nauczyciela i pedagoga specjalnego w naszym społeczeństwie oraz bardzo niskie zarobki – dodaje.

Uniwersytet Civitas: praktyka, kompetencje i innowacja

Uniwersytet Civitas w Warszawie także odpowiada na zmieniające się potrzeby studentów, oferując nowe kierunki: bezpieczeństwo, finanse i rachunkowość, marketing i sprzedaż oraz psychologię (studia jednolite magisterskie). Niezmiennie dużym zainteresowaniem cieszą się dziennikarstwo i nowe media oraz zarządzanie. Do tego grona dołącza także bezpieczeństwo – kierunek, który zyskał dużą popularność już w pierwszym roku obecności w ofercie. W tegorocznej ofercie pojawiły się także nowe specjalności, m.in. digital marketing oraz grafika i multimedia w reklamie.

– Nasi kandydaci szukają kierunków, które łączą teorię z praktyką i dają realne kompetencje zawodowe. Od lat trzymamy się jednej zasady: niezależnie od kierunku studia mają dawać konkretne kompetencje i zwiększać szanse na dobrze płatną pracę – mówi Anna Radecka, specjalista ds. PR z Uniwersytetu Civitas.

WSB Merito: psychologia na czele

W Uniwersytetach WSB Merito niezmiennie liderem jest psychologia. Wśród kierunków technicznych nadal wysoko plasuje się informatyka, choć zainteresowanie tym kierunkiem maleje – w porównaniu z ubiegłym rokiem liczba kandydatów zmniejszyła się o około 15 proc. Stabilnym zainteresowaniem cieszy się marketing i sprzedaż, a w ostatnich miesiącach odnotowano również wyraźny powrót do kierunków związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym i pedagogiką. – Na studiach II stopnia prym wiedzie zarządzanie, choć coraz większe znaczenie zyskują również zdrowie publiczne, marketing i sprzedaż oraz pedagogika – kierunek przez lata niedoceniany, a dziś wracający do łask – mówi Ewelina Średzińska, rzecznik prasowy Uniwersytetów WSB Merito.