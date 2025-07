Uczelnie odpowiadają na potrzeby rynku

Na Uniwersytecie Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie pojawiły się trzy nowe programy. Lean Manager w ochronie zdrowia to pierwsze w Polsce studia podyplomowe łączące zarządzanie jakością w placówkach medycznych ze strategią Lean Healthcare, której celem jest optymalizacja procesów zarządczych, eliminacja marnotrawstwa i poprawa jakości opieki nad pacjentem. Adresowany jest do kadry zarządzającej szpitalami i przychodniami, specjalistów ds. jakości, lekarzy oraz osób zaangażowanych w projekty poprawy funkcjonowania placówek ochrony zdrowia. Drugi kierunek – praktyczne aspekty prowadzenia badań klinicznych – metodologia, organizacja, zarządzanie i monitorowanie jest skierowany do osób, które chciałyby zostać koordynatorami badań klinicznych, pracowników ochrony zdrowia, do badaczy i osób, które chcą poszerzyć wiedzę. Absolwenci uzyskują międzynarodowy certyfikat GCP z akredytacją TransCelerate Biopharma Inc., potwierdzający znajomość globalnych standardów. Trzecia nowość to koordynator bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie również stawia na bezpieczeństwo. W ofercie jest nowy kierunek – ochrona ludności, obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe dla osób chcących poszerzyć wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony ludności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. Oprócz tego uczelnia proponuje modny ostatnio kierunek – ESG i raportowanie niefinansowe, przygotowujący do pracy w obszarze zarządzania odpowiedzialnością społeczną i środowiskową.

Nie tylko dla psychologów

Uniwersytet SWPS wśród nowości wprowadza do oferty trzy innowacyjne kierunki. Diploma in Professional & Digital Marketing realizowany we współpracy z The Chartered Institute of Marketing (CIM) oraz questus to propozycja dla specjalistów pragnących zdobyć międzynarodowy certyfikat i poszerzyć kompetencje w zakresie marketingu cyfrowego. Trend Master. Analiza i prognozowanie trendów to kierunek dla osób zajmujących się strategią, marketingiem i innowacjami. Program uczy, jak identyfikować megatrendy i przekładać je na realne działania biznesowe. Z kolei psychodeliki i odmienne stany świadomości – zastosowania w psychoterapii i medycynie to odpowiedź na rosnące zainteresowanie nowatorskimi metodami wspierania zdrowia psychicznego. Kierunek adresowany jest do psychologów, terapeutów i lekarzy.

Dla prawników, weterynarzy, wymiaru sprawiedliwości i właścicieli firm

Uniwersytet Wrocławski ma aż osiem nowości. Wśród nich jest kryminologia stosowana –skierowany do przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, zawodów prawniczych oraz organów ścigania, który pozwala na pogłębienie wiedzy z zakresu praktycznego wykorzystania osiągnięć współczesnej kryminologii. Kolejną propozycją są studia ESG w praktyce, przygotowujące specjalistów zajmujących się zrównoważonym rozwojem, odpowiedzialnym zarządzaniem i wdrażaniem standardów środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego w organizacjach. Nowy kierunek organizacja i zarządzanie w weterynarii przeznaczony jest dla osób związanych z administracją publiczną oraz sektorem prywatnym, które działają w obszarze ochrony zdrowia publicznego, dobrostanu zwierząt i bezpieczeństwa żywności w ramach rynku unijnego. Legal Design w biznesie to studia dla prawników i specjalistów obsługi prawnej, skupione na projektowaniu dokumentów w sposób przejrzysty i efektywny, co pozwala eliminować niejednoznaczności i usprawniać komunikację prawną w firmach. Ofertę uzupełnia Eksternistyczne Seminarium Doktoranckie – program wspierający osoby przygotowujące się do uzyskania stopnia doktora nauk prawnych w trybie eksternistycznym, oferujący merytoryczne wsparcie na każdym etapie pracy nad rozprawą doktorską, w tym pomoc w nawiązaniu współpracy z promotorem oraz rozwijaniu niezbędnych kompetencji naukowych. Ciekawą ofertę ma również Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego. Family business to program skierowany do właścicieli firm rodzinnych, sukcesorów oraz menedżerów, którzy chcą rozwijać kompetencje przywódcze, menedżerskie i strategiczne w kontekście zarządzania firmą rodzinną. Doradztwo sukcesyjne to program dla sukcesorów oraz doradców biznesowych wspierających firmy rodzinne. Skoncentrowany na planowaniu i realizacji procesów sukcesyjnych, przygotowuje do profesjonalnego wspierania przekazywania władzy i własności w przedsiębiorstwach rodzinnych. Zarządzanie i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami to jedyny w Krakowie kierunek łączący oba obszary – zarządzanie nieruchomościami i pośrednictwo – oferujący kompleksowe spojrzenie na rynek oraz przygotowanie do pracy w zawodach regulowanych. Nowoczesne technologie i cyfrowa transformacja to studia dla menedżerów, specjalistów IT i liderów zmian, którzy chcą skutecznie projektować i wdrażać transformację cyfrową w organizacjach. Program obejmuje praktyczne zastosowania nowoczesnych technologii, takich jak sztuczna inteligencja, Big Data, RPA, Low-Code i rozwiązania chmurowe, a także rozwój kompetencji strategicznych i projektowych.