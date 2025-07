Studenci otrzymują możliwość w najlepszej w Polsce lokalizacji, tuż obok Dworca Centralnego, w sąsiedztwie instytucji publicznych, finansowych, kulturalnych. To niezwykle istotne, bo Akademia WSB z założenia nie zamyka się w murach.

Ranking, który zobowiązuje

W Rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy 2025” Akademia WSB:

• zajęła 2. miejsce wśród wszystkich uczelni niepublicznych w Polsce,

• zdobyła 1. miejsce w kraju w kategorii umiędzynarodowienie – wyprzedzając także uczelnie publiczne,

• uplasowała się na 23. miejscu wśród uczelni akademickich posiadających uprawnienia do nadawania stopnia doktora – awansując aż o 9 pozycji względem roku 2023.

Czołowe miejsca w rankingach to efekt konsekwentnej strategii łączenia nowoczesnego kształcenia z wymaganiami rynku pracy, inwestycji w technologię, współpracy międzynarodowej i rozwoju kadry naukowej.

Jeden adres – siedem ścieżek naukowych

Akademia WSB Warszawa to pełnoprawna uczelnia akademicka z uprawnieniami do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w aż siedmiu dyscyplinach:

1. Nauki o zarządzaniu i jakości

2. Pedagogika

3. Nauki o bezpieczeństwie

4. Inżynieria bezpieczeństwa

5. Inżynieria lądowa, geodezja i transport

6. Stosunki międzynarodowe

7. Nauki o rodzinie

Dzięki temu student może rozpocząć naukę na poziomie licencjatu i kontynuować ją aż po habilitację – w jednym miejscu, pod okiem doświadczonych naukowców i praktyków. Warszawska lokalizacja to centrum naukowej ciągłości i rozwoju, nie tylko edukacyjnego, ale i zawodowego.

„3 dni studiujesz, 2 dni pracujesz”

Model „3 dni studiujesz, 2 dni pracujesz” to rozwiązanie zaprojektowane z myślą o osobach aktywnych zawodowo – lub takich, które chcą nimi być jak najszybciej. Uczelnia oferuje elastyczne plany zajęć i aktywnie wspiera studentów w zdobywaniu doświadczenia zawodowego – poprzez praktyki, płatne staże i współpracę z firmami, które realnie liczą się na rynku.

Ten model przekłada się na konkretne efekty: studenci Akademii WSB zaczynają pracować w zawodzie często już w trakcie studiów, a ich przejście od dyplomu do kariery nie wymaga wdrożenia. Są gotowi. Bo są przygotowani. Jak pokazują statystyki, aż 92% absolwentów Akademii WSB podejmuje pracę tuż po zakończeniu studiów, a średni czas poszukiwania zatrudnienia to zaledwie niespełna miesiąc (studia I stopnia) i nieco ponad dwa tygodnie (studia II stopnia). To jedne z najlepszych wyników w skali kraju.

MBA i Executive MBA – kompetencje globalne

Dla tych, którzy celują jeszcze wyżej, Akademia WSB przygotowała programy MBA i Executive MBA – prowadzone we współpracy z EY Academy of Business i Politecnico di Milano. Programy te to przemyślane, modułowe ścieżki edukacyjne tworzone z myślą o rynku globalnym, z kadrą składającą się z międzynarodowych praktyków.

Executive MBA to m.in. przywództwo, zarządzanie zmianą, negocjacje, ESG, zrównoważony rozwój i społeczna odpowiedzialność. Absolwenci programu to liderzy nowej generacji – świadomi, kompetentni, strategiczni.

Foto: Mat. Partnera

Studia podyplomowe – praktyka, która zmienia karierę

Ponad 150 kierunków studiów podyplomowych to odpowiedź na współczesny rynek pracy. Programy powstają we współpracy z branżami, liderami sektorów i instytucjami publicznymi. Uczelnia nie uczy „o świecie” – uczy działać w świecie.

Wśród kierunków:

• Inżynieria AI

• ESG i zrównoważony rozwój

• HR Business Partner

• Compliance

• Psychotraumatologia

• Prawo nowych technologii

• Cyberbezpieczeństwo i ochrona danych

Zajęcia prowadzone są w trybie hybrydowym, online i stacjonarnym – z dostępem do nowoczesnych platform edukacyjnych, symulatorów, narzędzi VR i konsultacji z ekspertami.

Technologie, które kształcą

Współczesna edukacja nie może obyć się bez technologii. Akademia WSB inwestuje m.in. w Wieloprofilowe Centrum Symulacji Medycznych w Collegium Medicum – Wydział Medyczny AWSB, laboratoria VR, trenażery inżynierskie, laboratoria metrologii, a także platformy zdalnego nauczania, aplikacje mobilne i systemy automatyzujące obieg dokumentów.

Międzynarodowy wymiar codzienności

Nie ma drugiej tak umiędzynarodowionej uczelni w Polsce – mówią to dane, a nie broszury. AWSB według prestiżowego rankingu Perspektywy 2025 zajmuje pierwsze miejsce w kategorii Umiędzynarodowienie. Akademia WSB utrzymuje współpracę z Harvardem, Stanfordem, CERN, Nottingham Trent University, Politecnico di Milano i innymi ośrodkami badawczymi o światowej renomie. Studenci biorą udział w wymianach i wizytach studyjnych – m.in. w Weronie, Hamburgu czy Mediolanie.

Nauka, która działa na rzecz świata

Akademia WSB aktywnie uczestniczy w projektach naukowych finansowanych przez Unię Europejską i Fundusz Wyszehradzki. To m.in. projekt SHORE w ramach programu Horyzont Europa – promujący „świadomość morską”, działania ekologiczne i edukację klimatyczną wśród młodzieży z całej Europy. To także badania nad emisją gazów cieplarnianych, we współpracy z naukowcami z Czech, Słowacji, Węgier i Ukrainy.

Rozwój, który się opłaca

Dla Akademii WSB rozwój jest inwestycją. To inwestycja w ludzi, kompetencje, relacje, ale też wartości. Bo edukacja, która zmienia życie, to taka, która przygotowuje do świata, który zmienia się szybciej niż podręczniki.

Uczelnia prowadzi nie tylko szkoły doktorskie, ale także programy certyfikacyjne (Lean Six Sigma, ACCA, IPMA, Green Belt), organizuje ogólnopolski Festiwal Nauki (z ponad ćwierć milionem uczestników) i daje studentom narzędzia do działania.

Akademia WSB działa już w 10 lokalizacjach, w: Dąbrowie Górniczej, Warszawie, Katowicach, Cieszynie, Krakowie, Olkuszu, Żywcu, Gliwicach, Tychach i Jaworznie

Materiał Partnera