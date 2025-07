Nowe kompetencje, nowe możliwości

W większości przypadków kluczowe znaczenie ma doświadczenie, efekty pracy i konkretne umiejętności pracownika, a nie sam tytuł. Studia podyplomowe bywają mile widziane, ale rzadko przesądzają o zatrudnieniu. Wyjątkiem są zawody regulowane, m.in. w psychologii, pedagogice, doradztwie zawodowym czy administracji publicznej, gdzie podyplomówka bywa wymogiem formalnym lub warunkiem awansu. Są też sytuacje, gdy studia stanowią wartość w kontekście rekrutacji wewnętrznych, np. przy przejściu między działami lub objęciu stanowiska kierowniczego. W takich przypadkach firmy czasem dofinansowują kształcenie, szczególnie jeśli uzupełnia ono kompetencje strategiczne dla organizacji. To, w jaki sposób pracodawca postrzega dyplom, zależy od danej firmy i jej branży. Są firmy, dla których studia podyplomowe są ważniejsze niż magisterka, a są też takie, gdzie liczy się praktyka, a podyplomówkę traktuje się jako narzędzie uzupełniające.

Czy w erze mikrocertyfikatów i szkoleń online podyplomówki mają jeszcze sens?

Tak, choć ich rola się zmienia. Mikrocertyfikaty, kursy online i bootcampy są tańsze, krótsze i często lepiej dopasowane do szybko zmieniających się potrzeb rynku. Jednak studia podyplomowe wciąż mają swoje miejsce, zwłaszcza tam, gdzie liczy się nie tylko wiedza, ale także środowisko, prestiż uczelni czy dostęp do praktyków. Dla wielu moich klientów to właśnie sieć kontaktów zdobyta podczas studiów okazała się przełomowa i ułatwiła zmianę pracy lub rozpoczęcie działalności gospodarczej. Studia podyplomowe mogą być lepszym wyborem niż kursy np. dla księgowych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę, czy też dla osób z marketingu.

W którym momencie kariery warto rozważyć rozpoczęcie studiów podyplomowych?

Wtedy, gdy mamy jasno określony cel: przebranżowienie, awans, uwiarygodnienie się w nowej roli. Równie ważne są zasoby: czas, środki, energia oraz świadomość braków kompetencyjnych. Dobrze dobrany kierunek może być pomostem do nowej specjalizacji. Przykładowo: osoba z doświadczeniem w employer brandingu, chcąca przejść do HR, zyskuje na wartości, kończąc kierunek z prawa pracy lub HR Business Partneringu. To sygnał dla rekrutera, że świadomie buduje swoją nową ścieżkę. Nie rekomenduję natomiast podejmowania studiów „na wszelki wypadek” lub z powodu presji otoczenia albo jako ucieczkę przed wypaleniem. Warto podkreślić, że są osoby, które w dojrzałym wieku mają ochotę na naukę czegoś nowego, nie z przymusu, ale dla siebie. Nie odbierajmy sobie tej przyjemności.

—rozmawiała a.u.