W lipcu stypendyści wezmą udział w rejsie, podczas którego spędzą siedem dni, żeglując po Wielkich Jeziorach Mazurskich. Podczas rejsu będą uczestniczyć w interdyscyplinarnych warsztatach edukacyjnych, mających przygotować ich do rygorystycznego procesu rekrutacji i samych studiów za granicą. Warsztaty będą miały również przygotować podopiecznych Fundacji do wejścia na rynek pracy i wyposażyć ich w umiejętności dające przewagę w świecie napędzanym przez sztuczną inteligencję.

Harvard, Oxford czy MIT. Otwarte drzwi najlepszych uczelni świata

– W Enei wierzymy, że przyszłość buduje się poprzez inwestowanie w potencjał młodego pokolenia – mówi Agnieszka Kazimierska, kierowniczka Biura Zaangażowań Społecznych w Enea SA. – Dlatego z dumą wspieramy inicjatywy, które dają realne szanse rozwoju, szczególnie tam, gdzie marzenia spotykają się z determinacją i ciężką pracą. Program Mentoringowy Our Future Foundation to przykład wsparcia, które zmienia życie, otwierając przed uczniami drzwi najlepszych uczelni świata. Jako partner strategiczny Gali, cieszymy się, że możemy być częścią tej wyjątkowej społeczności, która daje młodym ludziom siłę, by sięgać po więcej – zapewnia.

W tegorocznej Gali Stypendialnej wzięli udział i nagrody wręczali m.in. prof. Marek Gzik (sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki), Stefan Krajewski (sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa), Aleksandra Gajewska (sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej), Konrad Gołota (podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych), Jacek Jastrzębski (przewodniczący KNF), Marek Orzechowski (prezes Fundacji Totalizatora Sportowego), Grzegorz Cydejko (dyrektor Biura Relacji i Komunikacji PZU SA), Andrzej Nowakowski (Country Manager BP Pulse w Polsce), Tomasz Korab (prezes Eques Investment) czy prof. Grzegorz Mazurek (rektor Akademii Leona Koźmińskiego).

– Jako Polskie Koleje Państwowe S.A. z dumą wspieramy inicjatywy, które realnie wpływają na rozwój młodych i utalentowanych ludzi w Polsce – mówi Paweł Lisiewicz, członek zarządu PKP SA. – Nasze zaangażowanie w program stypendialny stworzony przez Our Future Foundation jest wyrazem przekonania, że kolej jako element infrastruktury społecznej i gospodarczej kraju powinna być nośnikiem wartości takich jak m.in. wspieranie dostępu do szans edukacyjnych osób, które tego szczególnie potrzebują. Dla PKP S.A. społeczna odpowiedzialność nie jest dodatkiem do działalności, jest to jej integralna część. To nie tylko sukces jednostek, ale wkład w budowę nowoczesnego i otwartego społeczeństwa. Gratuluję wszystkim stypendystom oraz organizatorom Gali – dodaje.

Nowy projekt skierowany do młodych przedsiębiorców: Our Future Founders

W tym roku podczas Gali Stypendialnej wystartował również nowy projekt Fundacji – Our Future Founders, czyli konkurs skierowany do młodych przedsiębiorców poniżej 25 roku życia, którego celem jest wyłonienie oraz wsparcie startupów o pozytywnym wpływie społecznym. Wśród zwycięzców konkursu znaleźli się m.in. EduChat tworzący spersonalizowanego asystenta edukacyjnego wspierającego uczniów i nauczycieli, GeoScan opracowujący raporty lokalizacyjne oparte na analizie danych satelitarnych, dostarczający precyzyjne informacje przestrzenne, a także Solvemed, oferujący system pupilometrii oparty na AI, służący do precyzyjnej diagnostyki neurologicznej w warunkach opieki krytycznej. W skład kapituły oceniającej start-upy weszli Jarosław Sroka (członek zarządu KI Next), Michał Rokosz (partner Inovo VC), Grzegorz Sadowski (redaktor naczelny MyCompany Polska) i Eliza Kruczkowska (dyrektorka Departamentu Rozwoju Innowacji w Polskim Funduszu Rozwoju SA).