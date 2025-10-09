Nowelizacja tworzy ramy prawne dla szeroko zakrojonej reformy podstawy programowej, nad którą od miesięcy pracuje Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Instytutem Badań Edukacyjnych – Państwowym Instytutem Badawczym. Celem zmian jest dostosowanie szkoły do wyzwań współczesności: nauczanie ma być bardziej elastyczne, praktyczne i nastawione na rozwój kompetencji, a nie tylko przekazywanie wiedzy encyklopedycznej.

Nowa filozofia nauczania

Zgodnie z założeniami projektu, w podstawach programowych przedszkoli i szkół zamiast sztywnych treści nauczania i długich list wymagań szczegółowych pojawią się „efekty uczenia się” oraz wymagania dotyczące doświadczeń edukacyjnych. Oznacza to odejście od nauki opartej na zapamiętywaniu i odtwarzaniu informacji na rzecz rozwijania krytycznego myślenia, rozumienia świata i sprawczości uczniów.

Reforma ma przynieść m.in.:

• jasne i mierzalne określenie celów kształcenia i efektów uczenia się,

• większy nacisk na umiejętności, kreatywność i samodzielność uczniów,