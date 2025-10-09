Reklama

Rada Ministrów przyjęła w środę projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Minister Edukacji. To pierwszy krok w realizacji jednej z kluczowych reform rządu – programu „Kompas Jutra”, który ma gruntownie zmienić sposób nauczania w polskich szkołach.

Publikacja: 09.10.2025 09:24

Foto: Adobe stock

Grzegorz Cygonik

Nowelizacja tworzy ramy prawne dla szeroko zakrojonej reformy podstawy programowej, nad którą od miesięcy pracuje Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Instytutem Badań Edukacyjnych – Państwowym Instytutem Badawczym. Celem zmian jest dostosowanie szkoły do wyzwań współczesności: nauczanie ma być bardziej elastyczne, praktyczne i nastawione na rozwój kompetencji, a nie tylko przekazywanie wiedzy encyklopedycznej.

Nowa filozofia nauczania

Zgodnie z założeniami projektu, w podstawach programowych przedszkoli i szkół zamiast sztywnych treści nauczania i długich list wymagań szczegółowych pojawią się „efekty uczenia się” oraz wymagania dotyczące doświadczeń edukacyjnych. Oznacza to odejście od nauki opartej na zapamiętywaniu i odtwarzaniu informacji na rzecz rozwijania krytycznego myślenia, rozumienia świata i sprawczości uczniów.

Reforma ma przynieść m.in.:

• jasne i mierzalne określenie celów kształcenia i efektów uczenia się,

• większy nacisk na umiejętności, kreatywność i samodzielność uczniów,

• większą spójność między przedmiotami i większą elastyczność dla nauczycieli,

• połączenie wysokiego poziomu wiedzy przedmiotowej z kształtowaniem kompetencji społecznych i praktycznych.

„Chcemy, by szkoła była przyjazna i wymagająca, dawała wiedzę, ale też uczyła działania i współpracy. Uczeń ma nie tylko wiedzieć, co myśleć, ale przede wszystkim jak myśleć” – podkreślają przedstawiciele resortu edukacji.

Czytaj więcej

Rewolucja w lekturach. Od 2026 roku mniej obowiązkowych książek w szkołach
Szkoły podstawowe i średnie
Rewolucja w lekturach. Od 2026 roku mniej obowiązkowych książek w szkołach

Harmonogram zmian

Nowa podstawa programowa będzie wdrażana etapami:

• od 1 września 2026 r. – w wychowaniu przedszkolnym oraz w szkołach podstawowych (klasy I i IV),

• od 1 września 2027 r. – w szkołach ponadpodstawowych: liceach, technikach, szkołach branżowych I stopnia i szkołach policealnych,

• w pozostałych klasach dotychczasowe podstawy programowe będą obowiązywać do końca cyklu kształcenia.

W projekcie przewidziano także przywrócenie kwietniowego terminu egzaminu ósmoklasisty – począwszy od roku szkolnego 2026/2027.

Czytaj więcej

Ustalenia „Rzeczpospolitej” potwierdzają, że w niektórych regionach uczniowie masowo nie stawiają si
Szkoły podstawowe i średnie
Uczniowie masowo rezygnują z zajęć z edukacji zdrowotnej. Dlaczego?

Konsultacje i współpraca

Założenia „Kompasu Jutra” zostały opracowane w toku szerokich konsultacji społecznych, w których udział wzięli nauczyciele, eksperci, organizacje pozarządowe i środowiska akademickie. W ich efekcie wypracowano wspólne cele i kierunki zmian, mające uczynić polską szkołę bardziej nowoczesną, otwartą i skuteczną w przygotowywaniu młodych ludzi do życia w dynamicznie zmieniającym się świecie.

Nowelizacja przyjęta dziś przez rząd jest pierwszym etapem procesu legislacyjnego. Po skierowaniu projektu do Sejmu rozpoczną się prace parlamentarne, a następnie – po uchwaleniu ustawy – faza szczegółowego opracowania i testowania nowych podstaw programowych.

Reforma „Kompas Jutra” ma być – jak zapowiada Ministerstwo Edukacji – największą od kilkunastu lat zmianą w polskiej szkole, łączącą wysokie wymagania z nowoczesnym podejściem do uczenia się.

Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA

Źródło: rp.pl

Edukacja Szkoły Szkoły Podstawowe

