Nowa szkoła podstawowa od 2026 roku. Co naprawdę zmieni się w ramowych planach nauczania?

Jedną z najważniejszych nowości jest wprowadzenie w klasach IV–VI zintegrowanego przedmiotu „przyroda”. Będzie on realizowany w wymiarze trzech godzin tygodniowo w każdej klasie i ma łączyć treści dotychczas rozproszone między różne dyscypliny.

Publikacja: 08.01.2026 12:33

Warszawa, 15.09.2025. Minister edukacji narodowej Barbara Nowacka podczas wręczenia nagród dyrektorom szkół i przedszkoli z terenów objętych ubiegłoroczną powodzią

Foto: Piotr Nowak/PAP

Grzegorz Cygonik

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie zmiany wprowadzi nowy ramowy plan nauczania od 2026 roku?
  • Jakie nowe przedmioty pojawią się w programie nauczania szkół podstawowych?
  • Jak zostanie zorganizowany harmonogram wdrażania reformy w szkołach?
  • W jaki sposób nowe przedmioty i struktura nauczania wpłyną na rozkład godzin lekcyjnych?
  • Jakie są planowane zmiany w zakresie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów?
  • Jakie kroki podejmie Ministerstwo Edukacji Narodowej, zanim reforma zostanie wdrożona?

Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA

Od roku szkolnego 2026/2027 szkoły podstawowe w Polsce zaczną funkcjonować według nowych zasad organizacyjnych i programowych. Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie ramowego planu nauczania, który porządkuje strukturę zajęć, wprowadza nowe przedmioty oraz precyzuje obowiązki szkół w obszarach dotąd regulowanych jedynie ogólnie. Zmiany są elementem szerszej reformy systemu oświaty i będą wdrażane stopniowo przez kilka kolejnych lat.

Ramowy plan nauczania – nowa rola kluczowego dokumentu

Nowy ramowy plan nauczania po raz pierwszy został jasno zdefiniowany w Prawie oświatowym. Jego zadaniem jest nie tylko określenie liczby godzin poszczególnych przedmiotów, ale także ujednolicenie zasad organizacji pracy szkoły. Rozporządzenie reguluje m.in. minimalny wymiar pomocy psychologiczno-pedagogicznej, realizację doradztwa zawodowego, pulę godzin pozostających do dyspozycji dyrektora oraz warunki organizacji tygodnia projektowego.

MEN zakłada, że nowe przepisy będą obowiązywać równolegle z dotychczasowymi – stare ramowe plany będą stopniowo wygaszane aż do roku szkolnego 2030/2031, w zależności od rocznika uczniów.

Harmonogram zmian – kto odczuje je jako pierwszy

Zgodnie z projektem rozporządzenia, od 1 września 2026 roku nowy ramowy plan nauczania obejmie klasy I oraz IV szkoły podstawowej. W kolejnych latach będzie sukcesywnie rozszerzany na następne roczniki. Rozwiązanie to ma zapewnić ciągłość kształcenia i umożliwić szkołom płynne dostosowanie organizacji pracy do nowych przepisów.

Zmiany dotyczą szkół podstawowych ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych. Osobne załączniki regulują nauczanie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną oraz funkcjonowanie szkół dla dorosłych.

Nowe przedmioty i zmieniona struktura nauczania

Jedną z najważniejszych nowości jest wprowadzenie w klasach IV–VI zintegrowanego przedmiotu „przyroda”. Będzie on realizowany w wymiarze trzech godzin tygodniowo w każdej klasie i ma łączyć treści dotychczas rozproszone między różne dyscypliny. Celem jest stopniowe przygotowanie uczniów do nauki biologii, chemii, fizyki i geografii w klasach starszych.

Równolegle zajęcia praktyczno-techniczne zastąpią dotychczasową technikę i będą realizowane w klasach IV–VI. W klasach VII i VIII pojawi się edukacja obywatelska, która zastąpi wiedzę o społeczeństwie i ma kłaść większy nacisk na praktyczne kompetencje obywatelskie oraz funkcjonowanie instytucji publicznych. Projekt zakłada także rezygnację z możliwości zastępowania drugiego języka obcego językiem łacińskim.

Zmiany w liczbie godzin – nowe proporcje między etapami edukacyjnymi

Projekt przewiduje zwiększenie łącznego tygodniowego wymiaru zajęć obowiązkowych w klasach IV–VI. MEN uzasadnia tę decyzję nową organizacją nauczania przyrody oraz przesunięciem części treści programowych z klas VII i VIII. W założeniu ma to prowadzić do bardziej równomiernego rozłożenia obciążeń edukacyjnych pomiędzy kolejnymi etapami kształcenia.

Resort podkreśla, że zmiany w strukturze godzin są ściśle powiązane z reformą podstaw programowych i mają służyć lepszemu dostosowaniu treści do wieku i możliwości rozwojowych uczniów.

Tydzień projektowy jako stały element pracy szkoły

Nowością organizacyjną będzie obowiązek corocznej realizacji tygodnia projektowego w klasach IV–VIII. W tym czasie nie będą prowadzone standardowe lekcje – uczniowie będą pracować metodą projektu, realizując zadania zespołowe i międzyprzedmiotowe. Termin tygodnia projektowego ustali dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną.

MEN zakłada, że takie rozwiązanie ma wspierać rozwój kompetencji kluczowych, takich jak współpraca, samodzielność, planowanie i odpowiedzialność za wspólne działania.

Większa precyzja w obszarze wsparcia uczniów

Projekt rozporządzenia po raz pierwszy jednoznacznie określa minimalny wymiar godzin pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym m.in. 76 godzin rocznie na oddział specjalny. Godziny te mają być rozliczane w skali roku, co – według MEN – pozwala szkołom elastycznie reagować na zmieniające się potrzeby uczniów.

Utrzymana została także pula godzin do dyspozycji dyrektora, przeznaczona na zajęcia rozwijające zainteresowania i kompetencje uczniów, co ma wzmacniać autonomię szkół w kształtowaniu własnej oferty edukacyjnej.

Co dalej z reformą?

Projekt rozporządzenia trafił do konsultacji społecznych, a MEN będzie analizowało zgłoszone uwagi. Zgodnie z zapowiedziami, ostateczna wersja dokumentu ma zostać opublikowana przed rozpoczęciem roku szkolnego 2026/2027, aby szkoły mogły odpowiednio wcześnie zaplanować organizację pracy.

Źródło: rp.pl

Edukacja Szkoły Szkoły Podstawowe
