MEN zakłada, że nowe przepisy będą obowiązywać równolegle z dotychczasowymi – stare ramowe plany będą stopniowo wygaszane aż do roku szkolnego 2030/2031, w zależności od rocznika uczniów.

Harmonogram zmian – kto odczuje je jako pierwszy

Zgodnie z projektem rozporządzenia, od 1 września 2026 roku nowy ramowy plan nauczania obejmie klasy I oraz IV szkoły podstawowej. W kolejnych latach będzie sukcesywnie rozszerzany na następne roczniki. Rozwiązanie to ma zapewnić ciągłość kształcenia i umożliwić szkołom płynne dostosowanie organizacji pracy do nowych przepisów.

Zmiany dotyczą szkół podstawowych ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych. Osobne załączniki regulują nauczanie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną oraz funkcjonowanie szkół dla dorosłych.

Nowe przedmioty i zmieniona struktura nauczania

Jedną z najważniejszych nowości jest wprowadzenie w klasach IV–VI zintegrowanego przedmiotu „przyroda”. Będzie on realizowany w wymiarze trzech godzin tygodniowo w każdej klasie i ma łączyć treści dotychczas rozproszone między różne dyscypliny. Celem jest stopniowe przygotowanie uczniów do nauki biologii, chemii, fizyki i geografii w klasach starszych.

Równolegle zajęcia praktyczno-techniczne zastąpią dotychczasową technikę i będą realizowane w klasach IV–VI. W klasach VII i VIII pojawi się edukacja obywatelska, która zastąpi wiedzę o społeczeństwie i ma kłaść większy nacisk na praktyczne kompetencje obywatelskie oraz funkcjonowanie instytucji publicznych. Projekt zakłada także rezygnację z możliwości zastępowania drugiego języka obcego językiem łacińskim.