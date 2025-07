Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA

Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało do konsultacji społecznych oraz uzgodnień międzyresortowych projekt nowelizacji ustawy Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw. To kolejna ogłoszona w ostatnich dniach tak obszerna zmiana w przepisach regulujących funkcjonowanie systemu edukacji. Tym razem dotyczy ona przede wszystkim praw i obowiązków uczniów, a także utworzenia nowego systemu ochrony ich interesów – z Krajowym Rzecznikiem Praw Uczniowskich na czele.

Koniec z rozproszonymi przepisami

Jednym z głównych celów nowelizacji jest uporządkowanie i zebranie w jednym miejscu rozproszonych dotąd regulacji dotyczących praw i obowiązków uczniów. Jak wskazuje Ministerstwo Edukacji Narodowej, dziś przepisy te znajdują się w różnych aktach prawnych – od ustaw, przez rozporządzenia, po statuty szkół. Utrudnia to orientację w obowiązujących normach nie tylko uczniom, ale również nauczycielom.

Nowelizacja ma zatem umożliwić wszystkim zainteresowanym łatwiejszy dostęp do pełnego katalogu praw ucznia, który – zgodnie z propozycją – zostanie przeniesiony na poziom ustawowy jako rozdział 2a w Prawie oświatowym. Katalog ten ma charakter otwarty, co oznacza, że będzie można go uzupełniać, ale nie ograniczać.