Czy edukacja zdrowotna stanie się wreszcie pełnoprawnym elementem szkolnego planu lekcji, a nie tylko dodatkiem „dla chętnych”? Ministerstwo Edukacji Narodowej jasno informuje, że nie jest to temat jednorazowy ani chwilowy – przeciwnie, edukacja zdrowotna może wkrótce na stałe wpisać się w szkolną codzienność.

Barbara Nowacka, szefowa MEN, zapowiedziała, że resort poważnie rozważa uczynienie edukacji zdrowotnej przedmiotem obowiązkowym. Decyzja jednak nie zapadnie z dnia na dzień. Ministerstwo chce najpierw wsłuchać się w głosy tych, których zmiany dotyczą najbardziej: uczniów, rodziców i nauczycieli. – Czekamy do końca tego semestru, żeby zrobić poważną analizę – zapowiedziała Nowacka w rozmowie na antenie TVN24.

Obowiązkowa, czyli sensowna?

Stanowisko MEN od początku jest dość jednoznaczne: jeśli edukacja zdrowotna ma mieć realny wpływ na młodych ludzi, powinna być obowiązkowa. Inaczej grozi jej los wielu szkolnych „zapychaczy” – przedmiotów, które formalnie istnieją, ale w praktyce niewiele zmieniają.