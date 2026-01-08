Reklama

Edukacja zdrowotna. MEN szykuje zwrot akcji

Stanowisko MEN od początku jest dość jednoznaczne: jeśli edukacja zdrowotna ma mieć realny wpływ na młodych ludzi, powinna być obowiązkowa.

Publikacja: 08.01.2026 14:52

Edukacja zdrowotna. MEN szykuje zwrot akcji

Warszawa, 21.11.2025. Minister edukacji Barbara Nowacka na sali obrad Sejmu

Foto: Leszek Szymański/PAP

Grzegorz Cygonik

Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA

Czy edukacja zdrowotna stanie się wreszcie pełnoprawnym elementem szkolnego planu lekcji, a nie tylko dodatkiem „dla chętnych”? Ministerstwo Edukacji Narodowej jasno informuje, że nie jest to temat jednorazowy ani chwilowy – przeciwnie, edukacja zdrowotna może wkrótce na stałe wpisać się w szkolną codzienność.

Czytaj więcej

Minister edukacji Barbara Nowacka (L) i szef KPRM Jan Grabiec (P)
Polityka
Barbara Nowacka: Otoczenie prezydenta go kompromituje. Na końcu to jego podpis się pojawia

Barbara Nowacka, szefowa MEN, zapowiedziała, że resort poważnie rozważa uczynienie edukacji zdrowotnej przedmiotem obowiązkowym. Decyzja jednak nie zapadnie z dnia na dzień. Ministerstwo chce najpierw wsłuchać się w głosy tych, których zmiany dotyczą najbardziej: uczniów, rodziców i nauczycieli. – Czekamy do końca tego semestru, żeby zrobić poważną analizę – zapowiedziała Nowacka w rozmowie na antenie TVN24.

Obowiązkowa, czyli sensowna?

Stanowisko MEN od początku jest dość jednoznaczne: jeśli edukacja zdrowotna ma mieć realny wpływ na młodych ludzi, powinna być obowiązkowa. Inaczej grozi jej los wielu szkolnych „zapychaczy” – przedmiotów, które formalnie istnieją, ale w praktyce niewiele zmieniają.

Reklama
Reklama

Jednocześnie minister edukacji studzi emocje. Wprowadzenie obowiązkowego przedmiotu to temat wrażliwy, także politycznie. – Nie ma potrzeby dzisiaj robienia kolejnego konfliktu wewnątrzkoalicyjnego – podkreśliła. Zamiast gwałtownych ruchów MEN wybiera drogę rozmów i konsultacji.

Co z wychowaniem seksualnym?

To właśnie ten element edukacji zdrowotnej od miesięcy budzi największe kontrowersje. Pytanie, czy i w jakiej formie powinien być obowiązkowy, dzieli rodziców, nauczycieli i polityków. Barbara Nowacka przyznała, że jednym z rozważanych wariantów jest rozwiązanie kompromisowe: część dotycząca zdrowia fizycznego i psychicznego byłaby obowiązkowa, natomiast wychowanie seksualne – nadobowiązkowe.

Czytaj więcej

Zmiany w organizacji pracy szkół i przedszkoli. MEN publikuje projekt nowego rozporządzenia
Szkoły podstawowe i średnie
Zmiany w organizacji pracy szkół i przedszkoli. MEN publikuje projekt nowego rozporządzenia

To wyraźny sygnał, że MEN szuka modelu, który z jednej strony zapewni uczniom rzetelną wiedzę o zdrowiu, a z drugiej nie zaostrzy społecznych sporów. Co istotne, ewentualne zmiany miałyby zostać wprowadzone rozporządzeniem, a nie ustawą, co znacznie przyspiesza proces decyzyjny.

Nowy przedmiot, stare obawy

Edukacja zdrowotna zadebiutowała w szkołach w tym roku szkolnym, zastępując wychowanie do życia w rodzinie. Trafiła do klas IV–VIII szkół podstawowych (po jednej godzinie tygodniowo) oraz do szkół ponadpodstawowych (jedna godzina tygodniowo przez dwa lata).

Wbrew pierwotnym zapowiedziom MEN, przedmiot nie stał się jednak obowiązkowy. Rodzice mogli do 25 września złożyć pisemną rezygnację z udziału dziecka w zajęciach, a pełnoletni uczniowie decydowali samodzielnie. W efekcie w wielu szkołach frekwencja na lekcjach bywała niemal zerowa, a sam przedmiot – traktowany z dystansem.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Edukacja edukacja zdrowotna
Nowa szkoła podstawowa od 2026 roku. Co naprawdę zmieni się w planach nauczania?
Szkoły podstawowe i średnie
Nowa szkoła podstawowa od 2026 roku. Co naprawdę zmieni się w planach nauczania?
Nowe podstawy programowe w szkołach ponadpodstawowych. Trwa ostatni etap naboru ekspertów
Szkoły podstawowe i średnie
Nowe podstawy programowe w szkołach ponadpodstawowych. Trwa ostatni etap naboru ekspertów
Uczniowie ze wsi z dziesięciokrotnie mniejszymi szansami na dobre liceum
Szkoły podstawowe i średnie
Uczniowie ze wsi z dziesięciokrotnie mniejszymi szansami na dobre liceum
Nowy etap modernizacji szkolnictwa zawodowego
Szkoły podstawowe i średnie
Nowy etap modernizacji szkolnictwa zawodowego
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
Łukasz Korzeniowski Założyciel „Stowarzyszenia umarłych statutów”, Marcin Józefaciuk Nauczyciel, dyr
Szkoły podstawowe i średnie
Czy można karać ucznia za wygląd? Odpowiadają kurator, prawnik i poseł
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama